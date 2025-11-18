श्रीलंका के लिए अच्छी खबर, टी-20 ट्राई सीरीज के लिए टीम में 23 वर्षीय स्पिनर की हुई एंट्री

विजयकांत व्यासकांत, क्रिकेटर, श्रीलंका (Photo Credit - IANS)
T20I Tri-Series: श्रीलंका ने पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के खिलाफ मंगलवार से रावलपिंडी में शुरू होने वाली टी-20 ट्राई सीरीज के लिए लेग स्पिनर विजयकांत व्यासकांत (Vijayakanth Viyaskanth) को अपनी टी-20 टीम में शामिल किया है। विजयकांत व्यासकांत इस समय दोहा में हैं। वह मौजूदा एसीसी पुरुष एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 में लंका 'ए' टीम का हिस्सा हैं। हालांकि, वह ट्राई सीरीज के लिए श्रीलंका की टीम में शामिल होने के लिए कतर से पाकिस्तान जाएंगे।
लंका क्रिकेट ने इसको लेकर आधिकारिक बयान में कहा, "चयनकर्ताओं ने लेग स्पिनर विजयकांत व्यासकांत को पाकिस्तान में टी-20 ट्राई-सीरीज़ के लिए टीम में शामिल किया है। वह कतर से सीधे पाकिस्तान जाएंगे, जहां वह 'एशिया कप राइजिंग स्टार्स' टूर्नामेंट में प्रतिस्पर्धा करने वाली श्रीलंका 'ए' टीम का हिस्सा थे। विजयकांत व्यासकांत को टीम में शामिल किया गया है क्योंकि वानिंदु हसरंगा अभी वनडे सीरीज के दौरान हुई हैमस्ट्रिंग की जकड़न से पूरी तरह से उबर नहीं पाए हैं।"
मेजबान पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे के बीच T20I ट्राई सीरीज आज मंगलवार से शुरू हो रही है। यह सीरीज आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियों के लिहाज से महत्वपूर्ण है। सीरीज में हर टीम चार मैच खेलेगी, जिसमें शीर्ष दो टीमें 29 नवंबर को फाइनल के लिए क्वालीफाई करेंगी। सीरीज में फाइनल समेत कुल सात टी20 इंटरनेशनल मैच रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे।
आपको बता दें कि टी-20I ट्राई सीरीज पहले अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच खेली जानी थी। लेकिन अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत में पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक के बाद अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ट्राई सीरीज से हटने का निर्णय लिया। ऐसे में ट्राई सीरीज में अफगानिस्तान की जगह जिम्बाब्वे ने ली।
