श्रीलंका के लिए अच्छी खबर, टी-20 ट्राई सीरीज के लिए टीम में 23 वर्षीय स्पिनर की हुई एंट्री

लंका क्रिकेट ने इसको लेकर आधिकारिक बयान में कहा, "चयनकर्ताओं ने लेग स्पिनर विजयकांत व्यासकांत को पाकिस्तान में टी-20 ट्राई-सीरीज़ के लिए टीम में शामिल किया है। वह कतर से सीधे पाकिस्तान जाएंगे, जहां वह 'एशिया कप राइजिंग स्टार्स' टूर्नामेंट में प्रतिस्पर्धा करने वाली श्रीलंका 'ए' टीम का हिस्सा थे। विजयकांत व्यासकांत को टीम में शामिल किया गया है क्योंकि वानिंदु हसरंगा अभी वनडे सीरीज के दौरान हुई हैमस्ट्रिंग की जकड़न से पूरी तरह से उबर नहीं पाए हैं।"