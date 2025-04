श्रीलंका ने भारत और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ महिला त्रिकोणीय वनडे सीरीज के लिए टीम घोषित की

Sri Lanka के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेली जाने वाली यह त्रिकोणीय सीरीज श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका और भारत को 2025 में होने वाले महिला वनडे विश्व कप के लिए महत्वपूर्ण तैयारी प्रदान करेगी, जिसकी मेजबानी भारत करेगा।

भारत•Apr 23, 2025 / 03:04 pm• satyabrat tripathi

Sri Lanka have announced their squad for Women ODI Tri-Series: श्रीलंका ने भारत और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आगामी महिला वनडे त्रिकोणीय सीरीज के लिए अपनी 17 सदस्यीय टीम की घोषणा की है, जिसकी कप्तानी अनुभवी ऑलराउंडर चामरी अथापथु करेंगी। यह सीरीज 27 अप्रैल से 11 मई तक कोलंबो में खेली जाएगी।