Sri Lanka to host India for 2 Tests Series: श्रीलंका क्रिकेट (SLC) ने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC 2025-27) साइकिल के तहत 15 अगस्त से 27 अगस्‍त के बीच दो टेस्ट की सीरीज के लिए भारतीय टीम की मेजबानी करने की पुष्टि की है। इस सीरीज का पहला मुकाबला गॉल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में और दूसरा मैच सिंहली स्पोर्ट्स क्लब (SSC) कोलंबो में खेला जाना है। ये दोनों मैच भारतीय समयानुसार, सुबह 10:00 बजे शुरू होंगे। बता दें कि दोनों एशियाई टीमों ने 2022 के बाद से एक-दूसरे के खिलाफ टेस्‍ट क्रिकेट नहीं खेला है। भारत ने टेस्‍ट सीरीज का आखिरी श्रीलंका दौरा 2017 में किया था।