बाबर आजम की विराट कोहली से क्यों हुई तुलना? पाकिस्तानी क्रिकेटर आजम खान ने बताया यह कारण

भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने भारत के लिए 123 टेस्ट की 210 इनिंग में 46.85 की औसत से कुल 9230 रन बनाए हैं, जिसमें 30 शतक और 31 अर्द्धशतक शामिल हैं। उन्होंने 305 वनडे मैच में भारत के लिए 57.71 की औसत से कुल 14255 रन बनाए हैं, जिसमें 51 शतक और 75 अर्द्धशतक शामिल हैं। विराट कोहली ने 125 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में 137.04 की स्ट्राइक रेट और 48.69 की औसत से कुल 4188 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और 38 अर्द्धशतक शामिल हैं।