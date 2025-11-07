बाबर आजम की विराट कोहली से क्यों हुई तुलना? पाकिस्तानी क्रिकेटर आजम खान ने बताया यह कारण

भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली और पाकिस्तानी धाकड़ बल्लेबाज बाबर आजम (Photo Credit - IANS)
Azam Khan on Virat Kohli and Babar Azam comparisons: क्रिकेट प्रशंसकों के बीच विराट कोहली और बाबर आजम की तुलना अकसर होती रहती है, लेकिन अब पाकिस्तान के क्रिकेटर आजम खान ने इसको लेकर बड़ा बयान दिया है, जिसकी खूब चर्चा हो रही है। दरअसल, स्टार विकेट-कीपर बल्लेबाज ने कहा कि पाकिस्तान अपनी तेज गेंदबाजी की वजह से फेमस था, लेकिन बाबर आजम ने बल्लेबाजी के दम पर टीम को नई पहचान दिलाई।
27 वर्षीय पाकिस्तानी क्रिकेटर ने 'क्रिकविक' पॉडकास्ट पर बातचीत में कहा, "पाकिस्तान क्रिकेट तेज गेंदबाजी के कारण प्रसिद्ध था। लेकिन बाबर आजम ने इसे अपनी बल्लेबाजी से मशहूर किया। इसमें यह बहुत बड़ा बदलाव है। जैसा कि विराट कोहली ने भारत के लिए किया।"
आजम ने आगे कहा, "विराट कोहली के आसपास कोई था, जो उस समय एक महान खिलाड़ी था। जिस युग में उन्होंने खेलना शुरू किया था, उनके पास वीवीएस लक्ष्मण, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, वीरेंद्र सहवाग और एमएस धोनी थे। इतने सारे बड़े बल्लेबाज थे। लेकिन बाबर के साथ कौन था? कोई नहीं था। उन्होंने अपने दम पर बल्लेबाजी का भार उठाया "
वहीं, जब आजम खान से पूछा गया कि क्या पाकिस्तान के लोग बाबर आजम को सही तरह से आंकते हैं? इस प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा, पाकिस्तान के लोग बाबर आजम की निरंतरता और दबाव में खेलने की क्षमता को सही नहीं आंकते हैं।
वहीं, पाकिस्तान के पूर्व बल्लेबाज मोहसिन खान का मानना है कि बाबर आजम एक महान बल्लेबाज हैं, लेकिन उन्हें टीम के बाकी बल्लेबाजी लाइनअप से उन्हें बेहतर समर्थन की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बाबर आजम को उसी तरह से समर्थन की जरूरत है, जैसे दिग्गज भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने अपने शानदार करियर के दौरान हासिल किया।
बाबर आजम ने पाकिस्तान के लिए 61 टेस्ट की 112 इनिंग में 42.38 की औसत से 4366 रन बनाए हैं, जिसमें 9 शतक और 30 अर्द्धशतक शामिल हैं। उन्होंने 136 वनडे में पाकिस्तान के लिए 53.46 की औसत से कुल 6309 रन बनाए हैं, जिसमें 19 शतक और 37 अर्द्धशतक शामिल हैं। बाबर आजम ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 131 मैच में 128.99 की स्ट्राइक रेट और 39.83 की औसत से कुल 4302 रन बनाए हैं, जिसमें 3 शतक और 37 अर्द्धशतक शामिल हैं।
भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने भारत के लिए 123 टेस्ट की 210 इनिंग में 46.85 की औसत से कुल 9230 रन बनाए हैं, जिसमें 30 शतक और 31 अर्द्धशतक शामिल हैं। उन्होंने 305 वनडे मैच में भारत के लिए 57.71 की औसत से कुल 14255 रन बनाए हैं, जिसमें 51 शतक और 75 अर्द्धशतक शामिल हैं। विराट कोहली ने 125 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में 137.04 की स्ट्राइक रेट और 48.69 की औसत से कुल 4188 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और 38 अर्द्धशतक शामिल हैं।
