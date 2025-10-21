Patrika LogoSwitch to English

एशेज सीरीज की तैयारियों में जुटे स्टीव स्मिथ, स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए जमकर बहा रहे पसीना

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच 21 नवंबर से Ashes series की शुरुआत होने जा रही है।

2 min read

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Oct 21, 2025

Steve Smith

ऑस्‍ट्रेलियाई बल्‍लेबाज स्‍टीव स्मिथ। (फोटो सोर्स: IANS)

Ashes series: ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ एशेज सीरीज से पहले अपनी तैयारियों को और मजबूत बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने अपनी तैयारियों को लेकर कहा है कि उनके 'स्ट्रेंथ टेस्ट के नतीजे ' अब तक के सबसे शानदार रहे हैं। 36 वर्षीय स्मिथ ने 'फॉक्स स्पोर्ट्स' से बातचीत में कहा, "मैं बेहद कड़ी ट्रेनिंग कर रहा हूं। काफी वजन उठा रहा हूं। खुद को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने बीते दिन अपने सभी स्ट्रेंथ टेस्ट किए और उनके नतीजे अब तक के सबसे अच्छे रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं एक शानदार समर सीजन के लिए तैयार हूं।"

स्मिथ ने अगस्त में समाप्त हुए 'द हंड्रेड' के बाद से प्रतिस्पर्धी क्रिकेट नहीं खेला है। स्मिथ पिछले हफ्ते न्यूयॉर्क से लौटे, जिसके बाद उन्होंने तीन नेट सेशन किए हैं। वह अगले महीने होने वाली एशेज की तैयारी शुरू करने के लिए मंगलवार को पहली बार गेंदबाजों का सामना करेंगे।

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच 21 नवंबर से एशेज सीरीज की शुरुआत होने जा रही है। पर्थ में सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा, जिससे पहले स्मिथ दो शेफील्ड शील्ड मुकाबले खेलने की योजना बना रहे हैं। वह अगले हफ्ते ब्रिस्बेन में क्वींसलैंड के खिलाफ मुकाबला खेलने के बाद नवंबर में सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर विक्टोरिया के खिलाफ मैच में उतर सकते हैं।

न्यू साउथ वेल्स के इस खिलाड़ी ने मानसिक थकान की चिंता की वजह से अपने ग्रीष्मकालीन सत्र की शुरुआत स्थगित कर दी है। स्मिथ का लक्ष्य पांच टेस्ट मैचों की सीरीज से पहले खुद को ज्यादा थकाने से बचाना है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (सीए) ने इस फैसले का समर्थन किया है।

स्मिथ ने कहा, "मुझे लगता है कि अब मैं पहले की तुलना में मानसिक रूप से जल्दी थक जाता हूं। मैं जानता हूं कि अगर मैं सीजन की शुरुआत में ज्यादा मैच खेलता हूं, तो गर्मियों के अंत तक मानसिक रूप से काफी थक जाता हूं और शायद वैसा प्रदर्शन नहीं कर पाता। निश्चित रूप से इसमें संतुलन जरूरी है, लेकिन अब मुझे खेल की गति पकड़ने में अधिक समय नहीं लगता। मैं कोशिश करता हूं कि जितना हो सके, मानसिक रूप से तरोताजा बना रहूं।"

ICC Rankings: स्मृति मंधाना टॉप पर बरकरार, इस भारतीय ऑलराउंडर ने भी लगाई तगड़ी छलांग
Smriti Mandhana

21 Oct 2025 11:05 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / एशेज सीरीज की तैयारियों में जुटे स्टीव स्मिथ, स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए जमकर बहा रहे पसीना

क्रिकेट

खेल

ZIM vs AFG, One-off Test: बेन करन के शतक से मजबूत स्थिति में जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान पर हार का खतरा मंडरा रहा

Ben Curran
क्रिकेट

BAN vs WI: वेस्टइंडीज ने रोमांचक मुकाबले में बांग्लादेश को हराया, सुपर ओवर में जीता दूसरा वनडे

West indies Cricket Team
क्रिकेट

World Cup 2025: पाकिस्तान महिला टीम के साथ हुआ बड़ा खेल, 10 ओवर की कटौती में घटे सिर्फ 7 रन

SA vs PAK Womens World Cup 2025
क्रिकेट

BCCI के एक मेल से घबराए मोहसीन नकवी, टीम इंडिया को इस दिन सौंप देंगे एशिया कप की ट्रॉफी

Asia Cup 2025 Trophy 10 November
क्रिकेट

BCCI ने भेजा मोहसिन नकवी को मेल, जवाब न आने की कंडिशन के लिए भी प्लान B है तैयार

Mohsin Naqvi Asia Cup 2025 Trophy controversy
क्रिकेट
