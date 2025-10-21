एशेज सीरीज की तैयारियों में जुटे स्टीव स्मिथ, स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए जमकर बहा रहे पसीना

Ashes series: ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ एशेज सीरीज से पहले अपनी तैयारियों को और मजबूत बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने अपनी तैयारियों को लेकर कहा है कि उनके 'स्ट्रेंथ टेस्ट के नतीजे ' अब तक के सबसे शानदार रहे हैं। 36 वर्षीय स्मिथ ने 'फॉक्स स्पोर्ट्स' से बातचीत में कहा, "मैं बेहद कड़ी ट्रेनिंग कर रहा हूं। काफी वजन उठा रहा हूं। खुद को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने बीते दिन अपने सभी स्ट्रेंथ टेस्ट किए और उनके नतीजे अब तक के सबसे अच्छे रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं एक शानदार समर सीजन के लिए तैयार हूं।"