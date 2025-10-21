ICC Rankings: स्मृति मंधाना टॉप पर बरकरार, इस भारतीय ऑलराउंडर ने भी लगाई तगड़ी छलांग

स्मृति मंधाना, भारतीय महिला क्रिकेटर (Photo Credit - IANS)
ICC Women's ODI Rankings: आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 (ICC Women's ODI World Cup 2025) में भारतीय ओपनर स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) ने अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराई है। टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन के बलबूते वह आईसीसी की ओर से जारी ताजा वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर बनी हुई हैं। मंधाना ने आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2025 के पिछले दो मुकाबलों में अर्द्धशतक जमाए। इंदौर में इंग्लैंड के खिलाफ हालिया वनडे मैच में उन्होंने शानदार 88 रन की पारी खेली थी, जिसकी बदौलत नैट साइवर ब्रंट पर उनकी बढ़त अब 83 अंकों की हो गई है।
वहीं, ऑस्ट्रेलिया की कप्तान एलिसा हीली (Alyssa Healy) ने लगातार दो शतकों के चलते अपनी रैकिंग में सुधार किया है। अब वह महिला वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में एक स्थान के सुधार के साथ तीसरे नंबर पर पहुंच गई हैं। वहीं साउथ अफ्रीका की तजमिन ब्रित्स (Tazmin Brits) और वेस्टइंडीज की हेली मैथ्यूज एक-एक पायदान के सुधार के साथ क्रमशः 9वें और 10वें नंबर पर पहुंच गई हैं। पाकिस्तान की सिदरा अमीन दो स्थान लुढ़क अब आईसीसी महिला वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में 11वें स्थान पर पहुंच गई हैं।
आईसीसी महिला वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) को लाभ हुआ है। वह तीन स्थान की छलांग के साथ 15वें नंबर पर काबिज हो गई हैं। उनके अलावा ऑस्ट्रेलिया की फोबे लिचफिल्ड (Phoebe Litchfield), इंग्लैंड की हीथर नाइट (Heather Knight), श्रीलंका की नीलाक्षिका सिल्वा और भारत की दीप्ति शर्मा (Deepti Sharma) की वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में सुधार हुआ है। फोबे लिचफिल्ड 5 स्थान के सुधार के साथ 17वें, हीथर नाइट 15 पायदान की छलांग के साथ 18वें नंबर पर पहुंच गई है। वहीं नीलाक्षिका सिल्वा 8 स्थान और दीप्ति शर्मा 5 पायदान की सुधार के साथ क्रमशः 19वें और 20वें नंबर पर पहुंच गई हैं।
इंग्लैंड की स्पिनर सोफी एक्लेस्टोन (Sophie Ecclestone) वनडे गेंदबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर मजबूत बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि भारत की दीप्ति शर्मा पांच विश्व कप मैचों में 13 विकेट लेने के बाद तीन स्थान ऊपर चढ़कर तीसरे स्थान पर पहुंच गई हैं। ऑस्ट्रेलिया की स्पिनर अलाना किंग दो स्थान चढ़कर 7वें स्थान पर पहुंच गईं। पाकिस्तान के तीन खिलाड़ियों की रैंकिंग में सुधार हुआ है। नशरा सुंधू तीन स्थान ऊपर 11वें स्थान पर, सादिया इकबाल पांच स्थान ऊपर चढ़कर 14वें स्थान पर और फातिमा सना पांच स्थान ऊपर चढ़कर 24वें स्थान पर पहुंच गईं हैं।
पाकिस्तान की फातिमा सना वनडे ऑलराउंडरों की रैंकिंग में भी पांच स्थानों के सुधार के साथ 15वें स्थान पर पहुंच गई हैं, वहीं ऑस्ट्रेलिया की एशले गार्डनर शीर्ष पर हैं। श्रीलंका की कप्तान चमारी अथापथु (Chamari Athapaththu) एक स्थान ऊपर चढ़कर 7वें नंबर पर पहुंच गईं। भारत की दीप्ति शर्मा तीसरे स्थान पर बरकरार है।
Women's World Cup 2025