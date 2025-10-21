ICC Rankings: स्मृति मंधाना टॉप पर बरकरार, इस भारतीय ऑलराउंडर ने भी लगाई तगड़ी छलांग

आईसीसी महिला वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) को लाभ हुआ है। वह तीन स्थान की छलांग के साथ 15वें नंबर पर काबिज हो गई हैं। उनके अलावा ऑस्ट्रेलिया की फोबे लिचफिल्ड (Phoebe Litchfield), इंग्लैंड की हीथर नाइट (Heather Knight), श्रीलंका की नीलाक्षिका सिल्वा और भारत की दीप्ति शर्मा (Deepti Sharma) की वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में सुधार हुआ है। फोबे लिचफिल्ड 5 स्थान के सुधार के साथ 17वें, हीथर नाइट 15 पायदान की छलांग के साथ 18वें नंबर पर पहुंच गई है। वहीं नीलाक्षिका सिल्वा 8 स्थान और दीप्ति शर्मा 5 पायदान की सुधार के साथ क्रमशः 19वें और 20वें नंबर पर पहुंच गई हैं।