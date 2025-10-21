Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

ICC Rankings: स्मृति मंधाना टॉप पर बरकरार, इस भारतीय ऑलराउंडर ने भी लगाई तगड़ी छलांग

आईसीसी की ओर से जारी ताजा महिला वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर अब 15वें नंबर पर काबिज हो गई हैं।

2 min read

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Oct 21, 2025

Smriti Mandhana

स्मृति मंधाना, भारतीय महिला क्रिकेटर (Photo Credit - IANS)

ICC Women's ODI Rankings: आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 (ICC Women's ODI World Cup 2025) में भारतीय ओपनर स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) ने अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराई है। टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन के बलबूते वह आईसीसी की ओर से जारी ताजा वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर बनी हुई हैं। मंधाना ने आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2025 के पिछले दो मुकाबलों में अर्द्धशतक जमाए। इंदौर में इंग्लैंड के खिलाफ हालिया वनडे मैच में उन्होंने शानदार 88 रन की पारी खेली थी, जिसकी बदौलत नैट साइवर ब्रंट पर उनकी बढ़त अब 83 अंकों की हो गई है।

वहीं, ऑस्ट्रेलिया की कप्तान एलिसा हीली (Alyssa Healy) ने लगातार दो शतकों के चलते अपनी रैकिंग में सुधार किया है। अब वह महिला वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में एक स्थान के सुधार के साथ तीसरे नंबर पर पहुंच गई हैं। वहीं साउथ अफ्रीका की तजमिन ब्रित्स (Tazmin Brits) और वेस्टइंडीज की हेली मैथ्यूज एक-एक पायदान के सुधार के साथ क्रमशः 9वें और 10वें नंबर पर पहुंच गई हैं। पाकिस्तान की सिदरा अमीन दो स्थान लुढ़क अब आईसीसी महिला वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में 11वें स्थान पर पहुंच गई हैं।

आईसीसी महिला वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) को लाभ हुआ है। वह तीन स्थान की छलांग के साथ 15वें नंबर पर काबिज हो गई हैं। उनके अलावा ऑस्ट्रेलिया की फोबे लिचफिल्ड (Phoebe Litchfield), इंग्लैंड की हीथर नाइट (Heather Knight), श्रीलंका की नीलाक्षिका सिल्वा और भारत की दीप्ति शर्मा (Deepti Sharma) की वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में सुधार हुआ है। फोबे लिचफिल्ड 5 स्थान के सुधार के साथ 17वें, हीथर नाइट 15 पायदान की छलांग के साथ 18वें नंबर पर पहुंच गई है। वहीं नीलाक्षिका सिल्वा 8 स्थान और दीप्ति शर्मा 5 पायदान की सुधार के साथ क्रमशः 19वें और 20वें नंबर पर पहुंच गई हैं।

महिला वनडे बॉलिंग रैंकिंग

इंग्लैंड की स्पिनर सोफी एक्लेस्टोन (Sophie Ecclestone) वनडे गेंदबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर मजबूत बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि भारत की दीप्ति शर्मा पांच विश्व कप मैचों में 13 विकेट लेने के बाद तीन स्थान ऊपर चढ़कर तीसरे स्थान पर पहुंच गई हैं। ऑस्ट्रेलिया की स्पिनर अलाना किंग दो स्थान चढ़कर 7वें स्थान पर पहुंच गईं। पाकिस्तान के तीन खिलाड़ियों की रैंकिंग में सुधार हुआ है। नशरा सुंधू तीन स्थान ऊपर 11वें स्थान पर, सादिया इकबाल पांच स्थान ऊपर चढ़कर 14वें स्थान पर और फातिमा सना पांच स्थान ऊपर चढ़कर 24वें स्थान पर पहुंच गईं हैं।

महिला वनडे ऑलराउंडर रैंकिंग

पाकिस्तान की फातिमा सना वनडे ऑलराउंडरों की रैंकिंग में भी पांच स्थानों के सुधार के साथ 15वें स्थान पर पहुंच गई हैं, वहीं ऑस्ट्रेलिया की एशले गार्डनर शीर्ष पर हैं। श्रीलंका की कप्तान चमारी अथापथु (Chamari Athapaththu) एक स्थान ऊपर चढ़कर 7वें नंबर पर पहुंच गईं। भारत की दीप्ति शर्मा तीसरे स्थान पर बरकरार है।

ये भी पढ़ें

वरना अगले… एशिया कप ट्रॉफी पर मोहसिन नकवी को BCCI ने दी सख्त चेतावनी
क्रिकेट
Mohsin Naqvi

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड

Cricket News

Cricket news in Hindi

Women's World Cup 2025

Updated on:

21 Oct 2025 07:58 pm

Published on:

21 Oct 2025 07:49 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / ICC Rankings: स्मृति मंधाना टॉप पर बरकरार, इस भारतीय ऑलराउंडर ने भी लगाई तगड़ी छलांग

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

Women's World Cup 2025

BCCI के एक मेल से घबराए मोहसीन नकवी, टीम इंडिया को इस दिन सौंप देंगे एशिया कप की ट्रॉफी

Asia Cup 2025 Trophy 10 November
क्रिकेट

BCCI ने भेजा मोहसिन नकवी को मेल, जवाब न आने की कंडिशन के लिए भी प्लान B है तैयार

Mohsin Naqvi Asia Cup 2025 Trophy controversy
क्रिकेट

BAN vs WI: वनडे क्रिकेट में पहली बार करिश्मा, वेस्टइंडीज के 5 स्पिनर्स ने ऐसा कर रचा इतिहास

West indies Cricket Team
क्रिकेट

PAK vs SA, 2nd Test: स्टब्स का अर्द्धशतक, पाकिस्तान की पहली पारी के आधार पर दक्षिण अफ्रीका अभी भी पीछे

Pakistan vs South Africa
क्रिकेट

मोहसिन नकवी ने एशिया कप की ट्रॉफी देने से किया इनकार, BCCI ने उठाया बड़ा कदम

Mohsin Naqvi ran away to hotel with trophy
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.