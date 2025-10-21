वरना अगले… एशिया कप ट्रॉफी पर मोहसिन नकवी को BCCI ने दी सख्त चेतावनी

मोहसिन नकवी (Photo Credit - IANS)
BCCI written an official email to ACC chief Mohsin Naqvi: एशिया कप ट्रॉफी को लेकर विवाद थमता नहीं नजर आ रहा है। ACC चीफ मोहसिन नकवी की ओर से विजेता टीम को ट्रॉफी नहीं सौंपे जाने के बाद यह मामला अब आईसीसी (ICC) के दरवाजे तक पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दरअसल, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी को आधिकारिक तौर पर ई-मेल भेजा है, जिसमें विजेता टीम को जल्द से जल्द ट्रॉफी सौंपने की बात कही गई है। यहां यह बता दें कि बीसीसीआई नवंबर में होने वाली ICC की बैठक में इस मुद्दे को उठाने को तैयार है।
एक रिपोर्ट के तहत, बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने एसीसी चीफ को ई-मेल किए जाने पुष्टि की है और कहा, हमने मोहसिन नकवी से विजेता टीम को जल्द से जल्द एशिया कप की ट्रॉफी सौंपने को कहा है। हम उनके जवाब की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदि उनकी तरफ से किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं आई या नकारात्मक रही तो हम मामले को ICC के समक्ष उठाएंगे।
एशियन क्रिकेट काउंसिल की 30 सितंबर को बैठक हुई थी, जिसमें बीसीसीआई के प्रतिनिधि के तौर पर शामिल हुए राजीव शुक्ला ने एसीसी चीफ मोहसिन नकवी के रवैये की कड़ी आलोचना की थी। इस दौरान उन्होंने सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली विजेता भारतीय टीम को एशिया कप ट्रॉफी सौंपने की मांग की थी। बैठक में भी मोहसिन नकवी विजेता टीम को अपने हाथों से ट्रॉफी सौंपने को लेकर अड़े रहे।
भारत ने एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया था। भारतीय टीम ने एसीसी चीफ मोहसिन नकवी से एशिया कप ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया है। बावजूद इसके वह भारतीय टीम को अपने हाथों से एशिया कप ट्रॉफी सौंपने को लेकर अड़े रहे। भारतीय खिलाड़ी भी काफी देर तक ट्रॉफी के लिए इंतजार करते रहे। आखिर में उन्हें बिना एशिया कप ट्रॉफी के ड्रेसिंग रूम लौटना पड़ा। बता दें कि मोहसिन नकवी एसीसी के साथ ही साथ पीसीबी चीफ भी है, साथ ही पाकिस्तान सरकार में मंत्री भी है।
