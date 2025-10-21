वरना अगले… एशिया कप ट्रॉफी पर मोहसिन नकवी को BCCI ने दी सख्त चेतावनी

BCCI written an official email to ACC chief Mohsin Naqvi: एशिया कप ट्रॉफी को लेकर विवाद थमता नहीं नजर आ रहा है। ACC चीफ मोहसिन नकवी की ओर से विजेता टीम को ट्रॉफी नहीं सौंपे जाने के बाद यह मामला अब आईसीसी (ICC) के दरवाजे तक पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दरअसल, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी को आधिकारिक तौर पर ई-मेल भेजा है, जिसमें विजेता टीम को जल्द से जल्द ट्रॉफी सौंपने की बात कही गई है। यहां यह बता दें कि बीसीसीआई नवंबर में होने वाली ICC की बैठक में इस मुद्दे को उठाने को तैयार है।