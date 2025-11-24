इंग्लैंड की एशेज हार के बाद आखिर क्यों ‘रोने’ लगे स्टुअर्ट ब्रॉड, अब खुद तोड़ी चुप्पी

दरअसल, पहली पारी के आधार पर 40 रन की बढ़त के बाद बल्‍लेबाजी करने उतरी इंग्लिश टीम का एक समय स्‍कोर 65 रन पर 1 विकेट था। इसके बाद विकेटों की झड़ी लगी और 88 रन पर 6 विकेट गिर गए। इससे ऑस्ट्रेलिया को मैच में पूरा कंट्रोल मिल गया। ओली पोप, हैरी ब्रूक और जो रूट सभी जल्दी-जल्दी आउट हुए, हर कोई ऑफ स्टंप के बाहर पिच की गई गेंदों का पीछा कर रहा था। रूट के आउट होने पर, जब वह मिचेल स्टार्क की गेंद पर आउट हुए, तो इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड चैनल 7 कमेंट्री बॉक्स में साफ तौर पर हैरान रह गए। इस दौरान उनका एक ऐसा रिएक्शन आया, जो सोशल मीडिया पर छा गया।