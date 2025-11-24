Patrika LogoSwitch to English

इंग्लैंड की एशेज हार के बाद आखिर क्यों ‘रोने’ लगे स्टुअर्ट ब्रॉड, अब खुद तोड़ी चुप्पी

जीता हुआ मैच हारने के बाद इंग्‍लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड कमेंट्री बॉक्‍स में हैरान हो गए थे। इस दौरान उन्‍होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। उनके भावुक होने का ये पल सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अब उन्‍होंने वायरल मोमेंट को लेकर चुप्पी तोड़ी है।

भारत

image

lokesh verma

Nov 24, 2025

Stuart Broad breaks silence

इंग्‍लैंड को हारता देख स्‍टूअर्ट ब्रॉड हुए भावुक। (फोटो सोर्स: वीडियो स्‍क्रीन शॉट)

Stuart Broad breaks silence: पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में खेले गए पहले एशेज टेस्ट में पहली पारी में 40 रन की बढ़त मिलने के बाद किसी ने भी सोचा नहीं होगा कि इंग्लैंड की टीम हार जाएगी। फिर नतीजा बिल्कुल यही रहा, क्योंकि इंग्लैंड की बल्‍लेबाजी दूसरी पारी पूरी तरह से बिखर गई। इसके बाद ट्रैविस हेड ने 83 गेंदों पर 123 रनों की धमाकेदार शतकीय पारी खेली और ऑस्ट्रेलिया को पांच मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त दिला दी। इंग्‍लैंड की हार के बाद पूर्व तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड का रिएक्‍शन सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें वह रोते हुए नजर आए। अब इस पर खुद ब्रॉड ने चुप्‍पी तोड़ी है।

स्टुअर्ट ब्रॉड रह गए हैरान

दरअसल, पहली पारी के आधार पर 40 रन की बढ़त के बाद बल्‍लेबाजी करने उतरी इंग्लिश टीम का एक समय स्‍कोर 65 रन पर 1 विकेट था। इसके बाद विकेटों की झड़ी लगी और 88 रन पर 6 विकेट गिर गए। इससे ऑस्ट्रेलिया को मैच में पूरा कंट्रोल मिल गया। ओली पोप, हैरी ब्रूक और जो रूट सभी जल्दी-जल्दी आउट हुए, हर कोई ऑफ स्टंप के बाहर पिच की गई गेंदों का पीछा कर रहा था। रूट के आउट होने पर, जब वह मिचेल स्टार्क की गेंद पर आउट हुए, तो इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड चैनल 7 कमेंट्री बॉक्स में साफ तौर पर हैरान रह गए। इस दौरान उनका एक ऐसा रिएक्शन आया, जो सोशल मीडिया पर छा गया।

रूट का विकेट गिरते ही ब्रॉड ने बंद कर ली थी आंखें

जब रूट का विकेट गिरा तो खुश मैथ्यू हेडन के बगल में बैठे ब्रॉड ने यकीन न करते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। सेवन के क्रिकेट अकाउंट से पोस्ट किए गए इस रोने जैसे पल को सोमवार सुबह तक 2.5 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं, जबकि स्काई स्पोर्ट्स के वर्शन को 4,85,000 से ज्‍यादा व्यूज मिल चुके हैं।

'मेरा रिएक्शन सपोर्टर्स की भावनाओं जैसा था'

सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड से बात करते हुए ब्रॉड ने बताया कि मेरा रिएक्शन घर पर सपोर्टर्स की भावनाओं जैसा था। मुझे लगता है कि इंग्लैंड के हर क्रिकेट फैन को बिल्कुल ऐसा ही महसूस हुआ होगा। आप बस 10 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करना चाहते होंगे और उम्मीद कर रहे होंगे कि यह असली न हो।

'मैच हर घंटे बदल रहा था'

उन्होंने आगे कहा कि असली भावना ही एशेज को इतना जबरदस्त बनाती है। मैच हर घंटे बदल रहा था और आपको कोई अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। टेस्ट दो दिन के अंदर खत्म हो गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने हेड के शानदार 123 रन की बदौलत आखिरी सेशन में 205 रन का टारगेट हासिल कर लिया। मार्नस लाबुशेन ने नाबाद फिफ्टी लगाकर मेजबान टीम को आठ विकेट से जीत दिलाई।

'इंग्लैंड को भुनाने होंगे जरूरी मौके'

ब्रॉड का मानना ​​है कि अगर क्रिकेट का इंटेंसिटी जारी रहता है तो सीरीज में हाई वोल्‍टेज ड्रामा देखने को मिलेगा। हालांकि उन्होंने जोर देकर कहा कि इंग्लैंड को जरूरी मौकों को और अच्छे से भुनाना चाहिए। अगर क्रिकेट इसी तेजी और इसी इमोशन के साथ चलता रहा तो यह एक शानदार गर्मी होगी। इंग्लैंड को बस जरूरी मौकों को बेहतर ढंग से समझने की जरूरत है। बता दें कि अब दूसरा टेस्‍ट गुरुवार 4 दिसंबर से गाबा में पिंक बॉल से खेला जाएगा।

Published on:

24 Nov 2025 10:15 am

Hindi News / Sports / Cricket News / इंग्लैंड की एशेज हार के बाद आखिर क्यों 'रोने' लगे स्टुअर्ट ब्रॉड, अब खुद तोड़ी चुप्पी

