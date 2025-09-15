Patrika LogoSwitch to English

पाकिस्तान ने पोपटवाड़ी टीम की याद दिला दी… सुनील गावस्कर ने सरेआम किया बेइज्जत तो वसीम अकरम ने भी कसा तंज

Sunil Gavaskar on Pakistan Performance: एशिया कप 2025 के ग्रुप ए के मुकाबले में भारत से बुरी तरह हारने पर पूर्व भारतीय दिग्‍गज सुनील गावस्‍कर ने पाकिस्तान टीम को सरेआम बेइज्‍जत करते हुए उसे पोपटवाड़ी टीम (कमजोर टीम) बताया है।

भारत

lokesh verma

Sep 15, 2025

Sunil Gavaskar on Pakistan Performance
पाकिस्‍तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी। (फोटो सोर्स: IANS)

Sunil Gavaskar on Pakistan Performance: यूएई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में रविवार 14 सितंबर को एशिया कप 2025 में ग्रुप एक का सबसे बड़ा मुकाबला भारत और पाकिस्‍तान के बीच खेला गया। पाकिस्‍तान टीम के कप्‍तान ने ओमान जैसी हल्‍की टीम को हराकर चुनौती दी थी कि वे किसी भी टीम को हराने का माददा रखते हैं, लेकिन भारत के सामने आते ही उनकी टीम की हवा निकल गई। पाकिस्‍तान को भारत के हाथों सात विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इस मुकाबले में पाकिस्‍तान की टीम मैच की पहली गेंद से ही बैकफुट पर नजर आई और कभी भी ऐसा नहीं लगा की वह मैच में बनी हुई है। पाकिस्‍तान टीम की ये दुर्दशा देखकर दिग्गज क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने जमकर खिंचाई की। कमेंट्री के दौरान गावस्कर ने कहा कि पाकिस्तानी टीम राष्ट्रीय क्रिकेट टीम की जगह 'पोपटवाड़ी टीम' जैसी लग रही थी।

भारती की जीत के बाद आई गावस्‍कर की टिप्‍पणी

सुनील गावस्कर की ये टिप्पणी दुबई में पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 127/9 के मामूली स्कोर तक पहुंचने और भारत की जीत के बाद आई। जब कप्तान सूर्यकुमार यादव के नाबाद 47 रनों और अभिषेक शर्मा (31) और तिलक वर्मा (31) की अहम पारियों की बदौलत भारतीय टीम ने 25 गेंद शेष रहते लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया।

वसीम अकरम ने भी जताई थी हैरानी

इस मैच में पाकिस्तान के लिए केवल स्पिनर सैम अयूब ही तीन विकेट ले पाए। बता दें कि मैच की तैयारी के दौरान पाकिस्तान के दिग्गज पूर्व क्रिकेटर वसीम अकरम ने भी पाकिस्‍तान टीम पर तंज कसते हुए कहा था कि भारत के खिलाफ मैच में पाकिस्तानी टीम की प्लेइंग इलेवन कितनी अजीब लग रही है। उन्होंने टीम में सिर्फ एक तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी को जगह दी है।

मुंबई क्रिकेट में कमजोर टीम को कहते हैं पोपटवाड़ी टीम

मैच के बाद सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर गावस्कर ने कहा कि यह मुझे पाकिस्तान क्रिकेट टीम जैसी नहीं लगी। यह पोपटवाड़ी टीम जैसी ज़्यादा लग रही थी। उन्‍होंने बताया कि मुंबई क्रिकेट की बोलचाल में पोपटवाड़ी टीम एक कमजोर टीम के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला मुहावरा है। मुंबई क्रिकेट जगत में पोपटवाड़ी टीम मुहावरा दिलीप सरदेसाई जैसे कई पुराने दिग्गजों ने प्रचलित किया था, उन्होंने कई कमजोर गेंदबाजी आक्रमणों को 'पोपटवाड़ी' आक्रमण कहा था।

'यह वह टीम नहीं'

गावस्कर ने आगे कहा कि मैं दशकों से पाकिस्तान क्रिकेट टीम को देखता आ रहा हूं। मेरी सबसे पुरानी क्रिकेट यादों में से एक है, महान खिलाड़ी हनीफ मोहम्मद को खेलते देखने के लिए चर्चगेट स्टेशन से वानखेड़े स्टेडियम तक दौड़ना। यह वह टीम नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वे दूसरी टीमों को ज़्यादा चुनौती दे पाएंगे।

भारत को इन दो टीमों से रहना चाहिए सावधान

गावस्‍कर से जब सवाल किया गया कि पाकिस्तान के अलावा भारत को किन टीमों से सावधान रहना चाहिए? इस पर उन्‍होंने श्रीलंका और अफगानिस्तान का नाम लिया। उन्होंने कहा कि श्रीलंका के पास तेज गेंदबाज और स्पिनर दोनों ही हैं। जबकि अफगानिस्तान एक बहुत ही अप्रत्याशित टीम है, जिसमें राशिद खान जैसे स्‍टार खिलाड़ी हैं।

एशिया कप 2025

Published on:

15 Sept 2025 10:29 am

Hindi News / Sports / Cricket News / पाकिस्तान ने पोपटवाड़ी टीम की याद दिला दी… सुनील गावस्कर ने सरेआम किया बेइज्जत तो वसीम अकरम ने भी कसा तंज

