पाकिस्तान ने पोपटवाड़ी टीम की याद दिला दी… सुनील गावस्कर ने सरेआम किया बेइज्जत तो वसीम अकरम ने भी कसा तंज

Sunil Gavaskar on Pakistan Performance: यूएई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में रविवार 14 सितंबर को एशिया कप 2025 में ग्रुप एक का सबसे बड़ा मुकाबला भारत और पाकिस्‍तान के बीच खेला गया। पाकिस्‍तान टीम के कप्‍तान ने ओमान जैसी हल्‍की टीम को हराकर चुनौती दी थी कि वे किसी भी टीम को हराने का माददा रखते हैं, लेकिन भारत के सामने आते ही उनकी टीम की हवा निकल गई। पाकिस्‍तान को भारत के हाथों सात विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इस मुकाबले में पाकिस्‍तान की टीम मैच की पहली गेंद से ही बैकफुट पर नजर आई और कभी भी ऐसा नहीं लगा की वह मैच में बनी हुई है। पाकिस्‍तान टीम की ये दुर्दशा देखकर दिग्गज क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने जमकर खिंचाई की। कमेंट्री के दौरान गावस्कर ने कहा कि पाकिस्तानी टीम राष्ट्रीय क्रिकेट टीम की जगह 'पोपटवाड़ी टीम' जैसी लग रही थी।