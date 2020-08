Friendship Day पर Suresh Raina ने अपने Team India के साथी को किया विश, बताया- मेंटर

नई दिल्ली : क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में टीम इंडिया (Team India) से बाहर चल रहे बाएं हाथ के स्टार बल्लेबाज सुरेश रैना (Suresh Raina) आईपीएल 2020 (IPL 2020) में बेहतरीन प्रदर्शन कर एक बार फिर से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी करना चाहते हैं। बता दें कि संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में इंडियन प्रीमियर लीग का 13वां सीजन होने वाला है। इसकी तैयारी के लिए रैना की आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग्स जल्द ही आईपीएल की तैयारी के लिए यूएई रवाना होने वाली है। इस बीच फ्रेंडशिप डे (FriendshipDay) के दिन सुरेश रैना ने एक वीडियो डालकर सोशल मीडिया पर उस खिलाड़ी का शुक्रिया अदा किया है, जो उन्हें अपना सच्चा दोस्त मानता है।

फ्रेंडशिप डे पर लिखा भावुक संदेश

अगस्त के पहले रविवार को लोग FriendshipDay के तौर पर मनाते हैं। इस मौके पर सुरेश रैना ने टीम इंडिया में अपने साथ खेल चुके अपने दोस्त महेंद्र सिंह धोनी (Mahendra Singh Dhoni) को FriendshipDay विश किया। उन्होंने धोनी (MS Dhoni) के लिए बेहद भावुक संदेश लिखकर उनका शुक्रिया अदा किया। रैना ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा- हमारे लिए इतनी खूबसूरत यादें बनाने के लिए बहुत शुक्रिया। माही भाई सिर्फ मेरे दोस्त ही नहीं हैं, वह मुझे दिशा दिखाने वाली ऊर्जा हैं। मेरे मेंटर हैं। बुरे वक्त में वह हमेशा ही मेरे साथ खड़े रहे हैं। थैंक्यू माई भाई। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। आपसे जल्दी ही मिलता हूं।

Thank you for creating such beautiful memories of us @ChennaiIPL. @msdhoni bhai is not just a friend, he is been my guiding force, my mentor & always been there in the hardest times. Thank you Mahi bhai. Happy #FriendshipDay ! See you soon! https://t.co/BEwogPjD6M