मैं झूठ नहीं बोलूंगा, हर किसी को डर लगता है… सूर्यकुमार यादव को भी होने लगी कप्तानी जाने की टेंशन

अक्‍टूबर की शुरुआत में बीसीसीआई ने पुष्टि की कि शुभमन गिल रोहित शर्मा की जगह भारत के वनडे कप्तान होंगे। किसी को लग सकता है कि रोहित नाखुश थे, लेकिन सूर्यकुमार को जरूर डर लग रहा होगा कि 2026 के टी20 विश्व कप से पहले उन्हें कप्‍तानी से बर्खास्त किया जा सकता है। सूर्यकुमार ने स्वीकार किया है कि एक पल के लिए उन्हें भारत के टी20 कप्तान के रूप में अपनी जगह खोने का डर लगा था, लेकिन इस खबर से घबराने के बजाय, उन्होंने इसे और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरणा का स्रोत बनाने का फैसला किया। सूर्या ने यह भी कहा कि गिल के साथ उनके मैदान पर और मैदान के बाहर अच्छे संबंध हैं, जिससे उन्हें मदद भी मिलती है।