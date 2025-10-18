Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

मैं झूठ नहीं बोलूंगा, हर किसी को डर लगता है… सूर्यकुमार यादव को भी होने लगी कप्तानी जाने की टेंशन

Suryakumar Yadav T20 Captaincy: शुभमन गिल को टेस्‍ट के बाद रोहित शर्मा की जगह अचानक भारतीय वनडे टीम का कप्‍तान भी बना दिया गया है। बीसीसीआई टी20 वर्ल्‍ड कप से पहले उन्‍हें टी20 टीम का भी कप्‍तान बनाना चाहत है, जिससे सूर्यकुमार यादव को कप्‍तानी जाने की चिंता सताने लगी है।

2 min read

भारत

image

lokesh verma

Oct 18, 2025

Suryakumar Yadav T20 Captaincy

भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव (Photo Credit- IANS)

Suryakumar Yadav T20 Captaincy: टेस्‍ट क्रिकेट के बाद शुभमन गिल को भारतीय वनडे टीम का कप्‍तान भी बना दिया गया है। जब उन्‍हें वनडे टीम की कमान सौंपी गई थी, तभी इस बात की पुष्टि हो गई थी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) गिल को भी रोहित शर्मा के बाद भारत का अगला ऑल-फॉर्मेट कप्तान बनाना चाहता है। भारत के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव को भी शायद यही लग रहा होगा। गिल ने 14 महीनों में कोई टी20 मैच नहीं खेला था, फिर भी उन्हें अचानक एशिया कप 2025 के लिए उप-कप्तान बनाया गया। वहीं, अगर भारतीय टीम उनके नेतृत्‍व में वनडे सीरीज में सफल रही तो उन्‍होंने टी20 टीम की कमान भी सौंपी जा सकती है।

सूर्यकुमार यादव को कप्तानी खोने का डर था

अक्‍टूबर की शुरुआत में बीसीसीआई ने पुष्टि की कि शुभमन गिल रोहित शर्मा की जगह भारत के वनडे कप्तान होंगे। किसी को लग सकता है कि रोहित नाखुश थे, लेकिन सूर्यकुमार को जरूर डर लग रहा होगा कि 2026 के टी20 विश्व कप से पहले उन्हें कप्‍तानी से बर्खास्त किया जा सकता है। सूर्यकुमार ने स्वीकार किया है कि एक पल के लिए उन्हें भारत के टी20 कप्तान के रूप में अपनी जगह खोने का डर लगा था, लेकिन इस खबर से घबराने के बजाय, उन्होंने इसे और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरणा का स्रोत बनाने का फैसला किया। सूर्या ने यह भी कहा कि गिल के साथ उनके मैदान पर और मैदान के बाहर अच्छे संबंध हैं, जिससे उन्हें मदद भी मिलती है।

मैं झूठ नहीं बोलूंगा; हर किसी को डर लगता है- सूर्या

सूर्या ने एक्सप्रेस अड्डा से बातचीत में कहा कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा; हर किसी को डर लगता है। लेकिन, यह एक ऐसा डर है, जो आपको प्रेरित करता है। शुभमन गिल और मेरे बीच मैदान के अंदर और बाहर दोस्ती है। मैं जानता हूं कि वह किस तरह के खिलाड़ी और इंसान हैं। इसलिए, यह मुझे अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करता है। मैं उनके लिए बहुत खुश हूं कि वह दोनों प्रारूपों में कप्तान बन गए हैं। उन्होंने वास्तव में अच्छा प्रदर्शन किया है।

'सब ठीक हो जाएगा'

बता दें कि सूर्या ने 30 साल की उम्र के बाद अंतरराष्ट्रीय डेब्‍यू किया और जोफ्रा आर्चर का सामना करते हुए अपनी पहली गेंद पर छक्का लगाया। उन्होंने आगे कहा कि अगर मैं इतना डरा हुआ होता, तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी पहली गेंद भी उस तरह नहीं खेल पाता जैसा मैंने खेला। इसलिए, मैंने उस डर को बहुत पहले ही पीछे छोड़ दिया था। मुझे विश्वास है कि अगर मैं खुद पर कड़ी मेहनत कर रहा हूं और खुद के प्रति ईमानदार रह रहा हूं तो बाकी सब ठीक हो जाएगा।

ये भी पढ़ें

Ind vs Aus 1st ODI Playing XI: रोहित-कोहली की वापसी के साथ गंभीर के चहेतों को मिलेगी जगह, पहले वनडे में कुछ ऐसी होगी भारत की प्लेइंग 11 
क्रिकेट
India vs Australia 1st ODI Playing XI Prediction

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Latest Cricket News

Published on:

18 Oct 2025 10:52 am

Hindi News / Sports / Cricket News / मैं झूठ नहीं बोलूंगा, हर किसी को डर लगता है… सूर्यकुमार यादव को भी होने लगी कप्तानी जाने की टेंशन

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IND vs AUS 1st ODI Pitch Report: तेज गेंदबाज बरपाएंगे कहर या बल्लेबाज लगाएंगे रनों का अंबार? भारतीय टीम को रास नहीं आएगी पर्थ की पिच

Perth Pitch Report
क्रिकेट

पाकिस्तान के हमले में अफगानिस्तान के 3 क्रिकेटरों की मौत पर राशिद खान को आया गुस्सा, कहा – पाक से…

Rashid Khan
क्रिकेट

IND vs AUS: ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर छह साल बाद वनडे सीरीज जीतने का मौका, कल खेला जाएगा पहला मुक़ाबला

IND vs AUS
क्रिकेट

3 क्रिकेटरों की हत्या के बाद क्रिकेट जगत में दौड़ी शोक की लहर, खिलाड़ी बोले- माफी योग्‍य नहीं, ACB ने लिया बड़ा फैसला

3 Cricketers killed in Pakistan Airstrike
क्रिकेट

Ind vs Aus 1st ODI Playing XI: रोहित-कोहली की वापसी के साथ गंभीर के चहेतों को मिलेगी जगह, पहले वनडे में कुछ ऐसी होगी भारत की प्लेइंग 11 

India vs Australia 1st ODI Playing XI Prediction
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.