शुभमन गिल की जगह सूर्यकुमार बन सकते थे वनडे टीम के कप्तान, लेकिन इस वजह से हो गया खेल!

सूर्यकुमार यादव, भारतीय कप्तान (Photo Credit- IANS)
Suryakumar Yadav on ODI Captaincy: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 19 अक्टूबर को वनडे सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाएगा। टीम की कमान रोहित शर्मा की जगह शुभमन गिल संभालेंगे। वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान भारतीय चयनकर्ताओं ने टीम का ऐलान किया और कप्तान भी बदल दिया। इस फैसले का कई दिग्गजों ने स्वागत किया तो कुछ ने सवाल भी उठाए। हालांकि अब वनडे टीम की कप्तानी पर टी20 कप्तान सूर्यकुमार ने बड़ा बयान देकर वर्ल्ड क्रिकेट में सनसनी मचा दी है। सूर्या ने बताया है कि वह वनडे टीम के कप्तान बन सकते थे।
सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को हराकर पिछले महीने एशिया कप की ट्रॉफी उठाई थी। अब तक सूर्यकुमार की कप्तानी में भारत ने 23 मैच जीते हैं। हालांकि पिछले एक साल से उनका बल्ला खामोश रहा है। एशिया कप में भी सूर्या कुछ खास नहीं कर पाए थे। हाल ही में एक पॉडकास्ट में वनडे की कप्तानी को लेकर उन्होंने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि अगर उनका प्रदर्शन वनडे फॉर्मेट में अच्छा रहता, तो उन्हें 50 ओवर के फॉर्मेट का भी कप्तान बनाया जा सकता था।
बता दें कि सूर्या को वनडे और टेस्ट टीम में भी मौके मिले हैं लेकिन वह उनका फायदा नहीं उठा पाए हैं। सूर्या को तो वनडे वर्ल्डकप 2023 की टीम में भी चुना गया लेकिन वहां पूरे टूर्नामेंट में सूर्या ने निराश किया और फिर सेलेक्टर्स ने मान लिया कि वह सिर्फ टी20 फॉर्मेट के ही बल्लेबाज हैं। सूर्या ने 37 वनडे मैच खेले हैं और सिर्फ 25.76 की औसत से 773 रन बना पाए हैं। इस दौरान 4 अर्धशतक लगाए हैं। सूर्यकुमार यादव ने कहा कि पहले वह इस बारे में नहीं सोचते थे, लेकिन अब जब वह टी20 टीम की कमान संभाल रहे हैं, तो उनके मन में यह विचार आ रहा है।
सूर्या ने कहा, “अब मैं सोचता हूं कि अगर मैंने वनडे फॉर्मेट में अच्छा किया होता, तो वनडे कप्तानी भी मिल सकती थी। पहले नहीं सोचता था। क्योंकि फॉर्मेट 30 ओवर ज्यादा थोड़ा लंबा है। बॉल का कलर भी सेम है। जर्सी भी सेम ही है। मैं अभी भी ट्राई करूंगा। 100 परसेंट हारूंगा मैं। ड्रीम तो है ही। घर पे जब रहते हैं, हम यही डिस्कस करते हैं। वाइफ के साथ मैं यही बात करता हूं कि अगर ODI क्रिकेट मेरा अच्छा गया होता, तो कोई नहीं जानता कब क्या हो जाए। मेरी वाइफ भी कहती थीं कि जब रोहित भाई वनडे कप्तानी से रिटायर होंगे, उसके बाद कौन लीड करेगा? अगर आप अच्छा कर रहे हो, तो आप दावेदार हो सकते थे। लेकिन अभी भी मौका नहीं गया है वनडे क्रिकेट का।"
