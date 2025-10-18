Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

शुभमन गिल की जगह सूर्यकुमार बन सकते थे वनडे टीम के कप्तान, लेकिन इस वजह से हो गया खेल!

T20 Captain Suryakumar Yadav: वनडे सीरीज के शुरू होने से ठीक एक दिन पहले टीम इंडिया के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अपने बयान से क्रिकेट जगत में सनसनी मचा दी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि वह वनडे टीम के कप्तान बन सकते थे।

2 min read

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Oct 18, 2025

Suryakumar Yadav

सूर्यकुमार यादव, भारतीय कप्तान (Photo Credit- IANS)

Suryakumar Yadav on ODI Captaincy: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 19 अक्टूबर को वनडे सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाएगा। टीम की कमान रोहित शर्मा की जगह शुभमन गिल संभालेंगे। वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान भारतीय चयनकर्ताओं ने टीम का ऐलान किया और कप्तान भी बदल दिया। इस फैसले का कई दिग्गजों ने स्वागत किया तो कुछ ने सवाल भी उठाए। हालांकि अब वनडे टीम की कप्तानी पर टी20 कप्तान सूर्यकुमार ने बड़ा बयान देकर वर्ल्ड क्रिकेट में सनसनी मचा दी है। सूर्या ने बताया है कि वह वनडे टीम के कप्तान बन सकते थे।

पिछले एक साल से फॉर्म नहीं रहा अच्छा

सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को हराकर पिछले महीने एशिया कप की ट्रॉफी उठाई थी। अब तक सूर्यकुमार की कप्तानी में भारत ने 23 मैच जीते हैं। हालांकि पिछले एक साल से उनका बल्ला खामोश रहा है। एशिया कप में भी सूर्या कुछ खास नहीं कर पाए थे। हाल ही में एक पॉडकास्ट में वनडे की कप्तानी को लेकर उन्होंने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि अगर उनका प्रदर्शन वनडे फॉर्मेट में अच्छा रहता, तो उन्हें 50 ओवर के फॉर्मेट का भी कप्तान बनाया जा सकता था।

बता दें कि सूर्या को वनडे और टेस्ट टीम में भी मौके मिले हैं लेकिन वह उनका फायदा नहीं उठा पाए हैं। सूर्या को तो वनडे वर्ल्डकप 2023 की टीम में भी चुना गया लेकिन वहां पूरे टूर्नामेंट में सूर्या ने निराश किया और फिर सेलेक्टर्स ने मान लिया कि वह सिर्फ टी20 फॉर्मेट के ही बल्लेबाज हैं। सूर्या ने 37 वनडे मैच खेले हैं और सिर्फ 25.76 की औसत से 773 रन बना पाए हैं। इस दौरान 4 अर्धशतक लगाए हैं। सूर्यकुमार यादव ने कहा कि पहले वह इस बारे में नहीं सोचते थे, लेकिन अब जब वह टी20 टीम की कमान संभाल रहे हैं, तो उनके मन में यह विचार आ रहा है।

सूर्या ने कहा, “अब मैं सोचता हूं कि अगर मैंने वनडे फॉर्मेट में अच्छा किया होता, तो वनडे कप्तानी भी मिल सकती थी। पहले नहीं सोचता था। क्योंकि फॉर्मेट 30 ओवर ज्यादा थोड़ा लंबा है। बॉल का कलर भी सेम है। जर्सी भी सेम ही है। मैं अभी भी ट्राई करूंगा। 100 परसेंट हारूंगा मैं। ड्रीम तो है ही। घर पे जब रहते हैं, हम यही डिस्कस करते हैं। वाइफ के साथ मैं यही बात करता हूं कि अगर ODI क्रिकेट मेरा अच्छा गया होता, तो कोई नहीं जानता कब क्या हो जाए। मेरी वाइफ भी कहती थीं कि जब रोहित भाई वनडे कप्तानी से रिटायर होंगे, उसके बाद कौन लीड करेगा? अगर आप अच्छा कर रहे हो, तो आप दावेदार हो सकते थे। लेकिन अभी भी मौका नहीं गया है वनडे क्रिकेट का।"

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

Published on:

18 Oct 2025 05:17 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / शुभमन गिल की जगह सूर्यकुमार बन सकते थे वनडे टीम के कप्तान, लेकिन इस वजह से हो गया खेल!

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

स्टार अफगान क्रिकेटर ने PSL का किया बॉयकॉट? पाकिस्तान के हवाई हमले के बाद उठाया यह बड़ा कदम

Rashid Khan
क्रिकेट

पत्नी के शिक्षा मंत्री बनते ही रवींद्र जडेजा का आया पहला रिएक्शन, वाइफ से जताई बड़ी उम्मीद

Raviba Jadeja Ravindra Jadeja
क्रिकेट

अफगानिस्तान के हटने के बाद पाकिस्तान ट्राई सीरीज के लिए खोज रहा रिप्लेसमेंट, जानें किन टीमों पर है नजर

Cricket Representative image
क्रिकेट

बेल्जियम में जन्में अंतुम नकवी करेंगे अफगानिस्तान के खिलाफ डेब्यू! जिम्बाब्वे का करेंगे प्रतिनिधित्व

Antum Naqvi
क्रिकेट

मोहम्मद शमी ने अजीत अगरकर को दिया मुंहतोड़ जवाब, पहले ही मुकाबले में चटका दिए 7 विकेट

Mohammed-Shami
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.