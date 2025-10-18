शुभमन गिल की जगह सूर्यकुमार बन सकते थे वनडे टीम के कप्तान, लेकिन इस वजह से हो गया खेल!

सूर्या ने कहा, “अब मैं सोचता हूं कि अगर मैंने वनडे फॉर्मेट में अच्छा किया होता, तो वनडे कप्तानी भी मिल सकती थी। पहले नहीं सोचता था। क्योंकि फॉर्मेट 30 ओवर ज्यादा थोड़ा लंबा है। बॉल का कलर भी सेम है। जर्सी भी सेम ही है। मैं अभी भी ट्राई करूंगा। 100 परसेंट हारूंगा मैं। ड्रीम तो है ही। घर पे जब रहते हैं, हम यही डिस्कस करते हैं। वाइफ के साथ मैं यही बात करता हूं कि अगर ODI क्रिकेट मेरा अच्छा गया होता, तो कोई नहीं जानता कब क्या हो जाए। मेरी वाइफ भी कहती थीं कि जब रोहित भाई वनडे कप्तानी से रिटायर होंगे, उसके बाद कौन लीड करेगा? अगर आप अच्छा कर रहे हो, तो आप दावेदार हो सकते थे। लेकिन अभी भी मौका नहीं गया है वनडे क्रिकेट का।"