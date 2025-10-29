करियर के सबसे खराब फॉर्म में सूर्यकुमार यादव, बेहद जरूरी है ऑस्ट्रेलिया दौरा, डराने वाले हैं इस साल के आंकड़े

सूर्यकुमार यादव ने इस साल अबतक खेले गए 12 मैचों की 11 पारियों में 11.11 की मामूली औसत से सिर्फ 100 रन ही बनाए है। सूर्या का इस साल का सर्वोच्च स्कोर पाकिस्तान के विरुद्ध एशिया कप में था, जहां उन्होंने 47 रन की नाबाद पारी खेली थी। इसके अलावा वे हर मैच में फ्लॉप रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चल रही टी20 सीरीज अब उनकी इस लूढ़कती फॉर्म को वापस बहाल करने का सुनहरा मौका है। आने वाले चार माह में टी20 वर्ल्डकप खेला जाना है जिसकी तैयारियां अभी से शुरु हो चुकी है। ऐसे में सूर्य इस दौरे में हर हाल में अच्छा प्रदर्शन करना चाहेंगे।