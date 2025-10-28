Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

बहुत मजा आएगा… सूर्यकुमार यादव ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज से पहले बताई भारत की रणनीति

Suryakumar Yadav Press Conference: ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज से पहले सूर्यकुमार यादव ने प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में कहा कि आप जब ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका में खेलते हैं, तो आपके सामने चैलेंज होते हैं, लेकिन आप पूरी तैयारी के साथ आते हैं। ये सीरीज 5 मुकाबलों की है, इसमें बहुत मजा आएगा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Oct 28, 2025

Suryakumar Yadav Press Conference

भारतीय टी20 कप्‍तान सूर्यकुमार यादव। (फोटो सोर्स: IANS)

Suryakumar Yadav Press Conference: भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच 29 अक्टूबर से टी20 सीरीज की शुरुआत होने जा रही है। भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने बताया है कि टीम इंडिया इस 5 मुकाबलों की सीरीज के लिए पूरी तरह से तैयार है, जिसकी तैयारी एशिया कप के साथ ही शुरू हो गई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्या ने कहा कि मैं इस सीरीज के लिए काफी मेहनत कर रहा हूं। मैंने घर पर कुछ अच्छे सत्र खेले हैं। यहां भी 2-3 अच्छे सत्र खेले हैं। मैं अच्छी स्थिति में हूं। रन तो अंततः बनेंगे ही, लेकिन मुझे लगता है कि टीम के लक्ष्य के लिए कड़ी मेहनत करना ज्यादा महत्वपूर्ण है।

'एक तेज गेंदबाज, एक ऑलराउंडर और तीन स्पिनर'

उन्होंने कहा कि पिछली बार जब हम साउथ अफ्रीका गए तो एक तेज गेंदबाज, एक ऑलराउंडर और तीन स्पिनर के साथ खेले थे। यहां भी कंडीशन वैसी ही हैं। एशिया कप से ही हमारी तैयारी शुरू हो गई थी। ऐसा नहीं है कि हम विदेश में हैं तो कुछ अलग तरह से इस सीरीज को देखेंगे। यह क्रिकेट खेलने के लिए शानदार देश है।

'बहुत मजा आएगा'

भारतीय कप्तान मानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में खेलना चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन टीम पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि आप जब ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका में खेलते हैं तो आपके सामने चैलेंज होते हैं, लेकिन आप पूरी तैयारी के साथ आते हैं। ये टी20 सीरीज 5 मुकाबलों की है, इसमें बहुत मजा आएगा।

ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने की टीम इंडिया की तारीफ

वहीं, ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने इस टी20 सीरीज से पहले टीम इंडिया की तारीफ करते हुए कहा कि भारत एक शानदार टीम है, जिसका हम बहुत सम्मान करते हैं। मुझे लगता है कि पांच मैचों की यह सीरीज काफी रोमांचक होगी। मैं इस चुनौती का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। हम एक टीम के रूप में जिस तरह से खेलना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, उसी तरह से अच्छी तरह से तैयार हो रहे हैं। हम जानते हैं कि भारत के खिलाफ यह एक शानदार सीरीज होने वाली है।

पहला मैच कैनबरा में 29 अक्‍टूबर को

भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मुकाबलों की वनडे सीरीज 1-2 से गंवाई। इसके बाद 29 अक्टूबर से 8 नवंबर के बीच दोनों देश 5 मुकाबलों की टी20 सीरीज खेलेंगे। पहला मैच कैनबरा में 29 अक्‍टूबर को आयोजित होगा, जिसके बाद 31 अक्टूबर को मेलबर्न में दूसरा मैच खेला जाएगा। 2 नवंबर को होबार्ट में दोनों देश सीरीज का तीसरा मैच खेलेंगे। चौथा मुकाबला 6 नवंबर को गोल्ड कोस्ट में आयोजित होगा। 8 नवंबर को सीरीज का पांचवां और अंतिम मुकाबला ब्रिस्बेन में खेला जाएगा। वनडे सीरीज हारने के बाद टीम इंडिया टी20 सीरीज जीतकर ऑस्ट्रेलिया से बदला लेना चाहेगी।

ये भी पढ़ें

बाबर आजम आज T20i में रच सकते हैं इतिहास, खतरे में रोहित शर्मा का ये महारिकॉर्ड
क्रिकेट
Babar Azam T20i Records

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Latest Cricket News

Published on:

28 Oct 2025 11:30 am

Hindi News / Sports / Cricket News / बहुत मजा आएगा… सूर्यकुमार यादव ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज से पहले बताई भारत की रणनीति

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

सूर्यकुमार यादव ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टी20 मैच से पहले क्रिकेट फैंस को दी गुड न्यूज

Suryakumar Yadav on Shreyas Iyer
क्रिकेट

बाबर आजम आज T20i में रच सकते हैं इतिहास, खतरे में रोहित शर्मा का ये महारिकॉर्ड

Babar Azam T20i Records
क्रिकेट

Ind vs Aus 1st T20i Playing XI: पहले मुकाबले के लिए भारत की प्‍लेइंग 11 में फेरबदल तय, हर्षित इन तो नीतीश समेत ये 5 हो सकते हैं आउट

Ind vs Aus 1st T20i Playing XI
क्रिकेट

चीफ सेलेक्‍टर अजीत अगरकर के खिलाफ आग उगलने वाले मोहम्‍मद शमी को मनाने में जुटा BCCI

Mohammed Shami Ajit Agarkar Controversy
क्रिकेट

Shreyas Iyer Health Update: ICU से बाहर आए श्रेयस अय्यर, जानें अब कैसी है तबीयत

Shreyas Iyer Health Update
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.