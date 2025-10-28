बहुत मजा आएगा… सूर्यकुमार यादव ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज से पहले बताई भारत की रणनीति

Suryakumar Yadav Press Conference: भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच 29 अक्टूबर से टी20 सीरीज की शुरुआत होने जा रही है। भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने बताया है कि टीम इंडिया इस 5 मुकाबलों की सीरीज के लिए पूरी तरह से तैयार है, जिसकी तैयारी एशिया कप के साथ ही शुरू हो गई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्या ने कहा कि मैं इस सीरीज के लिए काफी मेहनत कर रहा हूं। मैंने घर पर कुछ अच्छे सत्र खेले हैं। यहां भी 2-3 अच्छे सत्र खेले हैं। मैं अच्छी स्थिति में हूं। रन तो अंततः बनेंगे ही, लेकिन मुझे लगता है कि टीम के लक्ष्य के लिए कड़ी मेहनत करना ज्यादा महत्वपूर्ण है।