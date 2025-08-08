Asia Cup 2025: सूर्यकुमार यादव एशिया कप में खेलेंगे या नहीं? भारतीय कप्तान ने खुद दिया यह हिंट

सूर्यकुमार ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 में मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हुए 717 रन बनाकर टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी रहे। वह सीजन ऑरेंज कैप विजेता बी साई सुदर्शन से पीछे थे, जिन्होंने गुजरात टाइटन्स (जीटी) के लिए 759 रन बनाए थे।

बतौर कप्तान प्रभावशाली रिकॉर्ड

भारत का अगला T20 अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट 9-28 सितंबर तक संयुक्त अरब अमीरात में होने वाला एशिया कप होगा। रोहित शर्मा के 2024 मेंस टी-20 वर्ल्ड कप की जीतने और फॉर्मेंट से संन्यास लेने के बाद अब तक सूर्यकुमार का भारत के पूर्णकालिक टी20 अंतरराष्ट्रीय कप्तान के रूप में एक प्रभावशाली ट्रैक रिकॉर्ड है। सूर्यकुमार ने 22 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में भारतीय टीम का नेतृत्व किया, जिनमें से 17 में जीत मिली है। वहीं भारत की तरफ से 83 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में सूर्यकुमार ने 38.2 की औसत और 167.07 के स्ट्राइक रेट से 2,598 रन बनाए हैं। सूर्यकुमार यादव ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 4 शतक और 21 अर्द्धशतक लगाए हैं।