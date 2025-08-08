Asia Cup 2025: सूर्यकुमार यादव एशिया कप में खेलेंगे या नहीं? भारतीय कप्तान ने खुद दिया यह हिंट

Asia Cup 2025: भारतीय T-20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) ने बीसीसीआई (BCCI) के सेंटर ऑफ एक्सेलेंस (CoE) में जारी रिहैबिलिटेशन के दौरान नेट्स में बल्लेबाजी करके आगामी एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) से पहले पूर्ण फिटनेस हासिल करने के महत्वपूर्ण संकेत दिए हैं। 34 वर्षीय भारतीय कप्तान ने जुलाई में जर्मनी के म्यूनिख में स्पोर्ट्स हर्निया की सर्जरी कराई थी और इसके बाद सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में रिहैबिलिटेशन के लिए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में जांच की गई थी।
हालांकि अब विस्फोटक बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में एक वीडियो साझा किया है, जिसमें वह बीसीसीआई (BCCI) के सेंटर ऑफ एक्सेलेंस (CoE) में बल्लेबाजी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे में समझा जा रहा है कि भारतीय कप्तान ने एशिया कप के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है।
सूर्यकुमार ने इंस्टाग्राम पर जारी किए वीडियो के कैप्शन में लिखा, "मैं जो पसंद करता हूं उसे वापस करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता," जहां वह व्यायाम और दौड़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, जो पूर्ण फिटनेस हांसिल करने एक हिस्सा हैं।
सूर्यकुमार ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 में मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हुए 717 रन बनाकर टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी रहे। वह सीजन ऑरेंज कैप विजेता बी साई सुदर्शन से पीछे थे, जिन्होंने गुजरात टाइटन्स (जीटी) के लिए 759 रन बनाए थे।
भारत का अगला T20 अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट 9-28 सितंबर तक संयुक्त अरब अमीरात में होने वाला एशिया कप होगा। रोहित शर्मा के 2024 मेंस टी-20 वर्ल्ड कप की जीतने और फॉर्मेंट से संन्यास लेने के बाद अब तक सूर्यकुमार का भारत के पूर्णकालिक टी20 अंतरराष्ट्रीय कप्तान के रूप में एक प्रभावशाली ट्रैक रिकॉर्ड है। सूर्यकुमार ने 22 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में भारतीय टीम का नेतृत्व किया, जिनमें से 17 में जीत मिली है। वहीं भारत की तरफ से 83 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में सूर्यकुमार ने 38.2 की औसत और 167.07 के स्ट्राइक रेट से 2,598 रन बनाए हैं। सूर्यकुमार यादव ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 4 शतक और 21 अर्द्धशतक लगाए हैं।