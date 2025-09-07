एशिया कप 2025 से पहले कप्तान सूर्यकुमार, गिल और बुमराह ने एक सुर में किया ये ऐलान, विपक्षी टीमों की उड़ जाएगी नींद

Asia Cup 2025 के लिए भारतीय टीम दुबई पहुंच चुकी है। बतौर कप्तान सूर्यकुमार यादव के लिए यह पहला बड़ा टूर्नामेंट है। इसलिए वे काफी उत्साहित हैं। भारतीय टीम एशिया कप के लिए दुबई स्थित आईसीसी अकादमी में अभ्यास शुरु कर चुकी है। फील्ड पर खिलाड़ियों को कड़ी मेहनत करता देख भारतीय कप्तान बेहद खुश हैं। सूर्यकुमार यादव ने कहा कि भारतीय टीम के शानदार खिलाड़ी अभ्यास सत्र में कड़ी मेहनत कर रह हैं और मैं उनसे यही चाहता हूं। वहीं, शुभमन गिल और जसप्रीत बुमराह ने भी विपक्षी टीमों को आगाह करते हुए एशिया कप की टीम इंडिया को बेहतरीन ग्रुप बताया।