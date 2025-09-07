Patrika LogoSwitch to English

एशिया कप 2025 से पहले कप्तान सूर्यकुमार, गिल और बुमराह ने एक सुर में किया ये ऐलान, विपक्षी टीमों की उड़ जाएगी नींद

Asia Cup 2025 का आगाज 9 सितंबर से होने जा रहा है। इससे पहले भारतीय टीम यूएई में जमकर पसीना बहा रही है। टीम के कप्‍तान सूर्यकुमार यादव, उपकप्‍तान शुभमन गिल और जसप्रीत बुमराह ने भी विपक्षी टीमों को आगाह करते हुए अपनी टीम को बेहतरीन ग्रुप बताया है।

भारत

lokesh verma

Sep 07, 2025

Asia Cup 2025
भारतीय टीम के कप्‍तान सूर्यकुमार यादव। (फोटो सोर्स: IANS)

Asia Cup 2025 के लिए भारतीय टीम दुबई पहुंच चुकी है। बतौर कप्तान सूर्यकुमार यादव के लिए यह पहला बड़ा टूर्नामेंट है। इसलिए वे काफी उत्साहित हैं। भारतीय टीम एशिया कप के लिए दुबई स्थित आईसीसी अकादमी में अभ्यास शुरु कर चुकी है। फील्ड पर खिलाड़ियों को कड़ी मेहनत करता देख भारतीय कप्तान बेहद खुश हैं। सूर्यकुमार यादव ने कहा कि भारतीय टीम के शानदार खिलाड़ी अभ्यास सत्र में कड़ी मेहनत कर रह हैं और मैं उनसे यही चाहता हूं। वहीं, शुभमन गिल और जसप्रीत बुमराह ने भी विपक्षी टीमों को आगाह करते हुए एशिया कप की टीम इंडिया को बेहतरीन ग्रुप बताया।

मेरे चेहरे पर हमेशा मुस्कान आ जाती है- सूर्या

बीसीसीआई टीवी पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में सूर्यकुमार यादव ने कहा कि अविश्वसनीय कौशल वाले इतने शानदार खिलाड़ियों को मैदान पर देखकर मेरे चेहरे पर हमेशा मुस्कान आ जाती है, वे अपना पूरा दमखम लगाते हैं और मुझे लगता है कि मैं उनसे यही चाहता हूं। वहीं, उप कप्तान शुभमन गिल ने कहा कि मैं बहुत उत्साहित हूं। मुझे लगता है कि यह एक बेहतरीन ग्रुप है और जिस तरह से हम टी20 में खेल रहे हैं, वो मनोरंजक और शानदार है।

टीम में युवा और ऊर्जावान खिलाड़ी- बुमराह

टी20 विश्व कप 2024 में भारतीय टीम को चैंपियन बनाने के बाद पहली बार इस फॉर्मेट में वापसी कर रहे तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने कहा कि वह इस टूर्नामेंट में खेलने को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि मैं लंबे समय के बाद इस बेहतरीन टी20 ग्रुप में शामिल हुआ हूं। टीम में युवा और ऊर्जावान खिलाड़ी हैं। टूर्नामेंट रोमांचक होने वाला है।

14 को भिड़ेंगे भारत-पाकिस्‍तान

भारतीय टीम एशिया कप में ग्रुप ए में पाकिस्तान, यूएई और ओमान के साथ शामिल है। भारत अपने ग्रुप ए मैचों की शुरुआत 10 सितंबर को दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ करेगा, जिसके बाद 14 सितंबर को उसी मैदान पर पाकिस्तान से भिड़ेगा। इसके बाद 19 सितंबर को अबू धाबी के शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम में ओमान से मुकाबला होगा।

21 सितंबर को भारत बनाम पाकिस्‍तान सुपर-4 मुकाबला!

ग्रुप की दो शीर्ष टीमें सुपर 4 में जाएंगी। ग्रुप ए की दोनों शीर्ष टीमों के बीच 21 सितंबर को मैच खेला जाना है। संभवत: यह मैच भारत और पाकिस्तान के बीच होगा। इसके बाद दोनों टीमों का सामना फाइनल में हो सकता है। 9 सितंबर से शुरू हो रहे टूर्नामेंट का फाइनल 28 सितंबर को खेला जाएगा।

07 Sept 2025

