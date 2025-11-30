SMAT में आज धमाल मचाएंगे सूर्या-संजू-सूर्यवंशी समेत ये स्टार खिलाड़ी, जानें कब-कहां देखें लाइव स्ट्रीमिंग

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी अब आईपीएल टीमों के लिए फीडर का काम कर रही है, यह एक ऐसा प्लेटफार्म है जिसे क्रिकेट फैंस को मिस नहीं करना चाहिए। आज टूर्नामेंट में राउंड-3 में कुछ शानदार मुकाबले देखने को मिलेंगे, जिसमें बंगाल का मुकाबला एक बेहतरीन पंजाब टीम से होगा। मोहम्मद शमी को अभिषेक, नेहाल वढेरा और प्रभसिमरन सिंह जैसे खिलाड़ियों के ख़िलाफ खेलते देखना दिलचस्प होगा। सबसे जरूरी बात यह है कि रजत पाटीदार भी मध्‍य प्रदेश बनाम उत्‍तर प्रदेश फिक्स्चर में चोट से वापसी करने के लिए तैयार हैं।