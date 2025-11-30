Patrika LogoSwitch to English

क्रिकेट

SMAT में आज धमाल मचाएंगे सूर्या-संजू-सूर्यवंशी समेत ये स्टार खिलाड़ी, जानें कब-कहां देखें लाइव स्ट्रीमिंग

SMAT Live Streaming: सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी राउंड-3 में आज कई बड़े मुकाबले खेले जाएंगे, जिनमें सूर्यकुमार यादव, संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी जैसे कई स्‍टार खिलाड़ी नजर आएंगे। आप इन मैचों की लाइव स्‍ट्रीमिंग कब-कहां देख सकते हैं? आइये जानते हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Nov 30, 2025

SMAT Live Streaming

भारत के वैभव सूर्यवंशी साथी क्रिकेटर के साथ। (फोटो सोर्स: IANS)

SMAT Live Streaming Details:आज 30 नवंबर को सिर्फ भारत बनाम साउथ अफ्रीका पहला वनडे ही सबका ध्यान नहीं खींचेगा। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) का तीसरा राउंड भी आज ही खेला जाना है। रविवार को इस टी20 टूर्नामेंट में कई बड़े मुकाबले खेले जाने हैं। इनमें संजू सैमसन, सूर्यकुमार यादव, वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा समेत कई सुपरस्टार एक्शन में नजर आएंगे। आप इन मैचों की लाइव स्‍ट्रीमिंग कब-कहां देख सकते हैं? आइये आपको भी बताते हैं।

मोहम्मद शमी के खिलाफ उतरेंगे अभिषेक शर्मा

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी अब आईपीएल टीमों के लिए फीडर का काम कर रही है, यह एक ऐसा प्लेटफार्म है जिसे क्रिकेट फैंस को मिस नहीं करना चाहिए। आज टूर्नामेंट में राउंड-3 में कुछ शानदार मुकाबले देखने को मिलेंगे, जिसमें बंगाल का मुकाबला एक बेहतरीन पंजाब टीम से होगा। मोहम्मद शमी को अभिषेक, नेहाल वढेरा और प्रभसिमरन सिंह जैसे खिलाड़ियों के ख़िलाफ खेलते देखना दिलचस्प होगा। सबसे जरूरी बात यह है कि रजत पाटीदार भी मध्‍य प्रदेश बनाम उत्‍तर प्रदेश फिक्स्चर में चोट से वापसी करने के लिए तैयार हैं।

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के ये मैच आज होंगे लाइव स्ट्रीम

बंगाल बनाम पंजाब - सुबह 9:00 बजे

छत्तीसगढ़ बनाम केरल - सुबह 11:00 बजे

कर्नाटक बनाम राजस्थान - सुबह 11:00 बजे

ओडिशा बनाम विदर्भ - दोपहर 1:30 बजे

दिल्ली बनाम सौराष्ट्र - शाम 4:30 बजे

बिहार बनाम जम्मू और कश्मीर - शाम 4:30 बजे

आंध्र बनाम मुंबई - शाम 4:30 बजे

भारत में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टी20 मैच कहां देखें?

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के ऑफिशियल स्ट्रीमिंग पार्टनर JioHotstar और Star Sports हैं। इसलिए आप ऊपर बताए गए मैच सिर्फ इन प्लेटफॉर्म पर ही देख सकते हैं। अपने मोबाइल, वेब, लैपटॉप या स्मार्ट टीवी पर लाइव एक्शन देखने के लिए JioHotstar पर ट्यून करें।

30 Nov 2025 08:44 am

SMAT में आज धमाल मचाएंगे सूर्या-संजू-सूर्यवंशी समेत ये स्टार खिलाड़ी, जानें कब-कहां देखें लाइव स्ट्रीमिंग

