सिर्फ विराट कोहली और हांगकांग वाले बाबर ही कर पाए हैं एशिया कप में ये कारनामा, जानें क्या है वो रिकॉर्ड

T20 Asia Cup 2025: क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में एशिया कप का आयोजन तीसरी बार होने जा रहा है। इस टूर्नामेंट में एक ऐसा रिकॉर्ड है, जो आज तक सिर्फ 2 बल्लेबाज ही अपने नाम दर्ज कर पाए हैं।

भारत

Vivek Kumar Singh

Aug 17, 2025

virat kohli
विराट कोहली छक्का लगाने के बाद (Photo Credit: Virat X Handle)

टी20 फॉर्मेट के एशिया कप में सिर्फ दो ही बल्लेबाजों के नाम शतक जड़ने का रिकॉर्ड है। इनमें एक विराट कोहली हैं, तो दूसरे बाबर हयात। संयोग ऐसा कि दोनों बल्लेबाजों के नाम 122 रन की पारी दर्ज है। भारत के इस दिग्गज बल्लेबाज ने 8 सितंबर 2022 को अफगानिस्तान के खिलाफ यह यादगार पारी खेली थी। हालांकि उस एशिया कप में भारतीय टीम सुपर 4 से ही बाहर हो गई थी।

कोहली ने जड़ा टी20 का इकलौता शतक

कोहली बतौर सलामी बल्लेबाज कप्तान केएल राहुल के साथ मैदान पर उतरे। दोनों बल्लेबाजों के बीच 12.4 ओवरों में 119 रन की साझेदारी हुई। केएल राहुल 41 गेंदों में 62 रन बनाकर आउट हुए, जबकि कोहली ने 61 गेंदों में छह छक्कों और 12 चौकों की मदद से नाबाद 122 रन बनाए। इन बल्लेबाजों के दम पर भारत ने दो विकेट खोकर 212 रन जुटाए।

‘पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए मैच’, भारत को एशिया कप जिताने वाले खिलाड़ी ने टीम इंडिया को दी सलाह
क्रिकेट
No India vs Pakistan at LA Olympics 2028

इसके जवाब में अफगानिस्तान की टीम निर्धारित ओवरों में आठ विकेट खोकर सिर्फ 111 रन ही बना सकी। इब्राहिम जादरान ने टीम के खाते में 64 रन जोड़े। वहीं, भारत की तरफ से भुवनेश्वर कुमार ने चार ओवरों में महज चार रन देकर पांच शिकार किए। भारत ने मुकाबला 101 रन से अपने नाम किया।

हांगकांग के बाबर ने किया ये कारनामा

हांगकांग की तरफ से 19 फरवरी 2016 को ओमान के खिलाफ बाबर हयात ने शतकीय पारी खेली। मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी ओमान की टीम ने पांच विकेट गंवाकर 180 रन बनाए। टीम के लिए जतिंदर सिंह ने सर्वाधिक 42 रन जोड़े, जबकि आमिर अली ने नाबाद 32 रन की पारी खेली।

इसके जवाब में हांगकांग का खेमा निर्धारित ओवरों में सात विकेट खोकर 175 रन ही बना सका। भले ही टीम ने मैच गंवा दिया, लेकिन बाबर हयात ने 60 गेंदों में सात छक्कों और नौ चौकों की मदद से 122 रन की पारी खेलते हुए फैंस का भरपूर मनोरंजन किया। ओमान ने मुकाबला पांच रन से जीता।

एशिया कप 2025

Cricket News

17 Aug 2025 09:16 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / सिर्फ विराट कोहली और हांगकांग वाले बाबर ही कर पाए हैं एशिया कप में ये कारनामा, जानें क्या है वो रिकॉर्ड

