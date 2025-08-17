सिर्फ विराट कोहली और हांगकांग वाले बाबर ही कर पाए हैं एशिया कप में ये कारनामा, जानें क्या है वो रिकॉर्ड

टी20 फॉर्मेट के एशिया कप में सिर्फ दो ही बल्लेबाजों के नाम शतक जड़ने का रिकॉर्ड है। इनमें एक विराट कोहली हैं, तो दूसरे बाबर हयात। संयोग ऐसा कि दोनों बल्लेबाजों के नाम 122 रन की पारी दर्ज है। भारत के इस दिग्गज बल्लेबाज ने 8 सितंबर 2022 को अफगानिस्तान के खिलाफ यह यादगार पारी खेली थी। हालांकि उस एशिया कप में भारतीय टीम सुपर 4 से ही बाहर हो गई थी।