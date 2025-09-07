Patrika LogoSwitch to English

क्रिकेट के इतिहास में पहली बार पाकिस्तान करेगा ट्राई सीरीज की मेजबानी, एशिया की दूसरी बेस्ट टीम का चलेगा पता

T20 Tri Series 2025: इस ट्राई सीरीज पर एशिया की अन्य टीमों की भी नजर रहने वाली है। क्यों एशिया की नंबर वन टीम टीम इंडिया को छोड़कर तीनों नंबर 2 की दावेदार वाली टीमें इस सीरीज में भिड़ेंगी।

Sep 07, 2025

T20 Tri Series in Pakistan 2025
पाकिस्तान करेगी टी20 ट्राई सीरीज की मेजबानी (फोटो- ACB Media)

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टी20 विश्व कप 2026 की तैयारी के मद्देनजर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए अधिक से अधिक टी20 मैचों की सीरीज आयोजित करने पर काम कर रही है। पाकिस्तान फिलहाल अफगानिस्तान और यूएई के साथ टी20 त्रिकोणीय सीरीज खेल रही है। इसके बाद एशिया कप होना है, जो टी20 फॉर्मेट में ही खेला जाएगा। एशिया कप के बाद पीसीबी फिर से त्रिकोणीय टी20 सीरीज की मेजबानी करेगा।

17 नवंबर से शुरू होगी सीरीज

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 17 से 29 नवंबर तक टी20 त्रिकोणीय सीरीज की मेजबानी करेगी। पाकिस्तान के अलावा इस सीरीज की दो अन्य टीमें श्रीलंका और अफगानिस्तान हैं। यह पहला मौका है जब पाकिस्तान त्रिकोणीय टी20 सीरीज को होस्ट करेगा।सीरीज की शुरुआत 17 नवंबर को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच मैच से होगी। यह मैच रावलपिंडी में खेला जाएगा। अफगानिस्तान का पाकिस्तान में यह पहला अंतरराष्ट्रीय टी20 मैच होगा।

19 नवंबर को सीरीज का दूसरा मैच श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच रावलपिंडी में खेला जाएगा। 22 नवंबर को पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच सीरीज का तीसरा मैच लाहौर में, 25 नवंबर को श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच चौथा मैच लाहौर में, 27 नवंबर को पांचवां मैच पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच लाहौर में खेला जाएगा। सीरीज का फाइनल मैच भी 29 नवंबर को लाहौर में ही खेला जाएगा।

कौन बनेगी एशिया की नंबर 2 टीम

श्रीलंका और अफगानिस्तान के साथ होने वाली त्रिकोणीय सीरीज से पहले पाकिस्तान टेस्ट, वनडे और टी20 मैचों की सीरीज के लिए दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम की भी मेजबानी करेगी। हालांकि इस ट्राई सीरीज पर एशिया की अन्य टीमों की भी नजर रहने वाली है। क्यों एशिया की नंबर वन टीम टीम इंडिया को छोड़कर तीनों नंबर 2 की दावेदार वाली टीमें इस सीरीज में भिड़ेंगी। ऐसे में जो भी टीम इस ट्राई सीरीज को जीतेगी, वह एशिया की दूसरी बेस्ट टीम बन जाएगी।

