क्रिकेट के इतिहास में पहली बार पाकिस्तान करेगा ट्राई सीरीज की मेजबानी, एशिया की दूसरी बेस्ट टीम का चलेगा पता

श्रीलंका और अफगानिस्तान के साथ होने वाली त्रिकोणीय सीरीज से पहले पाकिस्तान टेस्ट, वनडे और टी20 मैचों की सीरीज के लिए दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम की भी मेजबानी करेगी। हालांकि इस ट्राई सीरीज पर एशिया की अन्य टीमों की भी नजर रहने वाली है। क्यों एशिया की नंबर वन टीम टीम इंडिया को छोड़कर तीनों नंबर 2 की दावेदार वाली टीमें इस सीरीज में भिड़ेंगी। ऐसे में जो भी टीम इस ट्राई सीरीज को जीतेगी, वह एशिया की दूसरी बेस्ट टीम बन जाएगी।