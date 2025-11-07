टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फ़ाइनल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। ( File Photo Credit-IANS)
T20 World Cup 2026 final venues: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अब 100 दिन से भी कम का समय बचा है और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने अबतक इसके वेन्यू को लेकर कोई आधिकारिक अपडेट नहीं दिया है। लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार भी वर्ल्ड कप का फ़ाइनल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही खेला जाएगा।
भारत में आयोजित हुए वनडे वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल भी इसी स्टेडियम में खेला गया था, जहां ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर खिताब अपने नाम किया था। इस स्टेडियम की क्षमता एक लाख से ज्यादा दर्शकों की है। आईसीसी जल्द टूर्नामेंट का पूरा कार्यक्रम घोषित करेगा। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, बीसीसीआई के शीर्ष अधिकारियों की बैठक में यह फैसला लिया गया कि इस बार वर्ल्ड कप 2023 की तुलना में कम शहरों में खेला जाएगा, ताकि हर वेन्यू पर कम से कम छह मैच आयोजित किए जा सकें।
बीसीसीआई ने टी20 वर्ल्ड कप के लिए अहमदाबाद, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को वेन्यू के रूप में शॉर्टलिस्ट किया है। श्रीलंका में पाकिस्तान टीम के सभी मुक़ाबले खेले जाएंगे। इसके लिए तीन स्टेडियम चुने गए हैं। हालांकि अभी यह तय नहीं हुआ है कि वे कौन-से वेन्यू होंगे। श्रीलंका पाकिस्तान के मैचों के लिए एक न्यूट्रल वेन्यू की भूमिका निभाएगा, जो भारत के साथ समझौते के तहत तय किया गया है।
यह भी स्पष्ट नहीं है कि बेंगलुरु और लखनऊ को मैच आयोजित करने के लिए चुना जाएगा या नहीं, क्योंकि यह टूर्नामेंट भारत और श्रीलंका के संयुक्त आयोजन में होने जा रहा है। बीसीसीआई के मुताबिक जहां हाल ही में महिला विश्व कप खेला गया है। उन स्थानों में टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन नहीं किया जाएगा। गुवाहाटी, विशाखापट्टनम, इंदौर और नवी मुंबई ने महिला विश्व कप मैचों की मेजबानी की थी।
आईसीसी ने भारतीय बोर्ड को स्पष्ट कर दिया है कि यदि श्रीलंका सेमीफाइनल में पहुंचता है, तो उसका मैच कोलंबो में खेला जाएगा।वहीं, अगर पाकिस्तान फाइनल या सेमीफाइनल में पहुंचता है, तो टूर्नामेंट के यह मुक़ाबले एक न्यूट्रल वेन्यू पर आयोजित किए जाएंगे। बीसीसीआई ने यह भी साफ किया है कि भारत-पाकिस्तान का लीग मैच कोलंबो में ही खेला जाएगा। जैसा कि पहले हुए समझौते में तय किया गया था, जिसके तहत दोनों टीमें तीसरे देश में एक-दूसरे के खिलाफ मैच खेलेंगी।
बीसीसीआई और पीसीबी ने चैंपियंस ट्रॉफी से पहले यह सहमति बनाई थी कि आगे से दोनों टीमें एक-दूसरे के देशों की यात्रा नहीं करेंगी और इसके बजाय विदेशी मैदानों पर ही मुकाबले खेलेंगी। यह टूर्नामेंट 2026 की शुरुआत में आयोजित होने की संभावना है, और बीसीसीआई ने अपना प्रस्तावित शेड्यूल पहले ही आईसीसी को सौंप दिया है।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग