भारत में आयोजित हुए वनडे वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल भी इसी स्टेडियम में खेला गया था, जहां ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर खिताब अपने नाम किया था। इस स्टेडियम की क्षमता एक लाख से ज्यादा दर्शकों की है। आईसीसी जल्द टूर्नामेंट का पूरा कार्यक्रम घोषित करेगा। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, बीसीसीआई के शीर्ष अधिकारियों की बैठक में यह फैसला लिया गया कि इस बार वर्ल्ड कप 2023 की तुलना में कम शहरों में खेला जाएगा, ताकि हर वेन्यू पर कम से कम छह मैच आयोजित किए जा सकें।