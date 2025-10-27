भारत के खिलाफ टी20 सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम में बड़ा बदलाव, इस धाकड़ खिलाड़ी की हुई एंट्री

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम। (फोटो सोर्स: IANS)
Tanveer Sangha replaces Adam Zampa: ऑस्ट्रेलियाई चयनकर्ताओं ने न्यू साउथ वेल्स के लेग स्पिनर तनवीर संघा को भारत के खिलाफ आगामी सीरीज के लिए राष्ट्रीय टी20 टीम में शामिल किया है। एडम ज़म्पा अपनी पत्नी की गर्भावस्था से संबंधित व्यक्तिगत कारणों से सीरीज के पहले मैच से अस्थायी रूप से हट गए थे। वहीं, अब वह टी20 सीरीज से भी बाहर हो गए हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने सोमवार को पुष्टि की कि संघा बुधवार को मनुका ओवल में होने वाले पहले टी20 मैच से पहले कैनबरा में टीम से जुड़ेंगे।
23 वर्षीय यह लेग स्पिनर आखिरी बार 2023 में किसी टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में खेला था। जहां उन्होंने सात मैचों में 24.90 की औसत से 10 विकेट लिए थे, जिसमें डरबन में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ करियर का सर्वश्रेष्ठ 4-31 का प्रदर्शन भी शामिल है। संघा हाल ही में शानदार फॉर्म में हैं और न्यू साउथ वेल्स ब्लूज़ के लिए 14.10 की औसत से 10 शिकार करके वन-डे कप विकेट चार्ट में शीर्ष पर हैं।
उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के हालिया भारत दौरे के दौरान भी कानपुर में तीन लिस्ट ए मैचों में सात विकेट लेकर प्रभावित किया। अपने दूसरे बच्चे की उम्मीद कर रहे ज़म्पा एहतियात के तौर पर पर्थ में भारत के खिलाफ वनडे सीरीज के पहले मैच में भी नहीं खेल पाए थे। उनकी अस्थायी अनुपस्थिति ने संघा के टी20 टीम में शामिल होने का रास्ता साफ कर दिया है।
