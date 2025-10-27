Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

भारत के खिलाफ टी20 सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम में बड़ा बदलाव, इस धाकड़ खिलाड़ी की हुई एंट्री

Tanveer Sangha replaces Adam Zampa: भारत के खिलाफ आगामी टी20 इंटरनेशनल सीरीज से पहले ऑस्‍ट्रेलिया की टीम में एक बड़ा बदलाव हुआ है। एडम ज़म्पा की जगह तनवीर संघा को ऑस्‍ट्रेलिया की टीम में शामिल किया गया है।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Oct 27, 2025

Tanveer Sangha replaces Adam Zampa

ऑस्‍ट्रेलिया क्रिकेट टीम। (फोटो सोर्स: IANS)

Tanveer Sangha replaces Adam Zampa: ऑस्ट्रेलियाई चयनकर्ताओं ने न्यू साउथ वेल्स के लेग स्पिनर तनवीर संघा को भारत के खिलाफ आगामी सीरीज के लिए राष्ट्रीय टी20 टीम में शामिल किया है। एडम ज़म्पा अपनी पत्नी की गर्भावस्था से संबंधित व्यक्तिगत कारणों से सीरीज के पहले मैच से अस्थायी रूप से हट गए थे। वहीं, अब वह टी20 सीरीज से भी बाहर हो गए हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने सोमवार को पुष्टि की कि संघा बुधवार को मनुका ओवल में होने वाले पहले टी20 मैच से पहले कैनबरा में टीम से जुड़ेंगे।

2023 के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी

23 वर्षीय यह लेग स्पिनर आखिरी बार 2023 में किसी टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में खेला था। जहां उन्होंने सात मैचों में 24.90 की औसत से 10 विकेट लिए थे, जिसमें डरबन में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ करियर का सर्वश्रेष्ठ 4-31 का प्रदर्शन भी शामिल है। संघा हाल ही में शानदार फॉर्म में हैं और न्यू साउथ वेल्स ब्लूज़ के लिए 14.10 की औसत से 10 शिकार करके वन-डे कप विकेट चार्ट में शीर्ष पर हैं।

हाल ही भारत दौरे पर किया था शानदार प्रदर्शन

उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के हालिया भारत दौरे के दौरान भी कानपुर में तीन लिस्ट ए मैचों में सात विकेट लेकर प्रभावित किया। अपने दूसरे बच्चे की उम्मीद कर रहे ज़म्पा एहतियात के तौर पर पर्थ में भारत के खिलाफ वनडे सीरीज के पहले मैच में भी नहीं खेल पाए थे। उनकी अस्थायी अनुपस्थिति ने संघा के टी20 टीम में शामिल होने का रास्ता साफ कर दिया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Latest Cricket News

Published on:

27 Oct 2025 07:30 am

Hindi News / Sports / Cricket News / भारत के खिलाफ टी20 सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम में बड़ा बदलाव, इस धाकड़ खिलाड़ी की हुई एंट्री

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर बड़ा खुलासा, विश्व कप 2027 के लिए पहले ही बुक हो चुके हैं दोनों स्‍टार!

Rohit Sharma Virat Kohli booked for World Cup 2027
क्रिकेट

IND vs AUS, Women’s ODI World Cup: भारत-ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल मैच बारिश से धुला तो किसे मिलेगा फाइनल का टिकट? जानें नवी मुंबई का मौसम

DY Patil Stadium
क्रिकेट

भारत को लगा तगड़ा झटका, बांग्लादेश के खिलाफ खेलते हुए चोटिल हुईं भारतीय ओपनर

Pratika Rawal
क्रिकेट

विराट कोहली के दोस्त ने किया बड़ा खुलासा, बताया कब खेलेंगे वह आखिरी वनडे

Virat Kohli
क्रिकेट

ऑस्ट्रेलिया से जाते-जाते रोहित शर्मा ने बना डाला एक और रिकॉर्ड, सचिन के बाद बने ऐसे दूसरे भारतीय

Rohit Sharma ODI Century
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.