भारत के खिलाफ टी20 सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम में बड़ा बदलाव, इस धाकड़ खिलाड़ी की हुई एंट्री

Tanveer Sangha replaces Adam Zampa: ऑस्ट्रेलियाई चयनकर्ताओं ने न्यू साउथ वेल्स के लेग स्पिनर तनवीर संघा को भारत के खिलाफ आगामी सीरीज के लिए राष्ट्रीय टी20 टीम में शामिल किया है। एडम ज़म्पा अपनी पत्नी की गर्भावस्था से संबंधित व्यक्तिगत कारणों से सीरीज के पहले मैच से अस्थायी रूप से हट गए थे। वहीं, अब वह टी20 सीरीज से भी बाहर हो गए हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने सोमवार को पुष्टि की कि संघा बुधवार को मनुका ओवल में होने वाले पहले टी20 मैच से पहले कैनबरा में टीम से जुड़ेंगे।