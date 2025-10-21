10000 से ज्यादा रन और 600 से अधिक विकेट लेने वाले इस भारतीय ऑलराउंडर ने अचानक किया संन्यास का ऐलान

भारत के लिए खेलने वाले जम्मू-कश्मीर के पहले क्रिकेटर परवेज रसूल। (फोटो सोर्स: एक्स@/ddnewsSrinagar)
Parvez Rasool Retirement: टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व करने वाले पहले जम्मू-कश्मीर के क्रिकेटर परवेज रसूल ने अचानक क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। 36 वर्षीय इस हरफनमौला खिलाड़ी पिछले दो सालों से जम्मू-कश्मीर टीम से भी नजरअंदाज किया जा रहा था। इस वजह से घरेलू क्रिकेट के इस अनुभवी ऑलराउंडर ने खेल के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। रिपोर्ट की मानें तो अब वह संन्यास लेने के बाद कोचिंग पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। उन्होंने कोचिंग अकादमी से लेवल 2 का सर्टिफिकेशन कोर्स भी पूरा कर लिया है।
परवेज रसूल ने बताया कि मैंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। भारत के लिए खेलना मेरे जीवन का सबसे गौरवशाली पल था। जम्मू-कश्मीर से होने के कारण, जो क्रिकेट के लिए ज्यादा जाना-पहचाना नहीं था, मैंने दो मौकों (2013-14 और 2017-18 में) में रणजी ट्रॉफी में बतौर सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर के लिए लाला अमरनाथ ट्रॉफी जीती और मैं अपने क्षेत्र से भारत और आईपीएल के लिए खेलने वाला पहला खिलाड़ी बना। मुझे खेल में योगदान देकर अच्छा लग रहा है।
परवेज ने आगे कहा कि हालांकि, यह नियति है। आप अच्छा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। ईश्वर का शुक्र है कि जम्मू-कश्मीर के लिए बल्ले और गेंद से मेरा रिकॉर्ड शानदार है। मैंने अपने करियर में सभी फॉर्मेट में 10,470 रन और 623 से ज़्यादा विकेट लिए हैं। जैसा कि मैंने कहा कि अब मैं कोचिंग में अपनी नई भूमिका के लिए उत्सुक हूं।
उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का अफसोस है कि टेस्ट मैच के प्रारूप में भारत के लिए नहीं खेल सके। वह भी तब जब बोर्ड अध्यक्ष एकादश के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 45 रन देकर 7 विकेट (चेन्नई, फरवरी 2013 में) लिए थे। निश्चित रूप से ये अफसोस की बात है। मैंने भारत के लिए दो सीमित ओवरों के मैच खेले, लेकिन मैं टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहता था।
परवेज रसूल ने 2014 और 2017 में भारत के लिए खेल चुके हैं, लेकिन घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छे प्रदर्शन के बावजूद उन्हें ज्यादा मौके नहीं मिले। वह अपने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट करियर में सिर्फ एक वनडे और एक टी20 इंटरनेशनल मैच ही खेल सके। वहीं घरेलू क्रिकेट के 95 मैचों में उन्होंने 352 विकेट लिए और बल्ले से 38.95 की औसत से 5648 रन बनाए।
