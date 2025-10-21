10000 से ज्यादा रन और 600 से अधिक विकेट लेने वाले इस भारतीय ऑलराउंडर ने अचानक किया संन्यास का ऐलान

Parvez Rasool Retirement: टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व करने वाले पहले जम्मू-कश्मीर के क्रिकेटर परवेज रसूल ने अचानक क्रिकेट से संन्‍यास लेने का ऐलान कर दिया है। 36 वर्षीय इस हरफनमौला खिलाड़ी पिछले दो सालों से जम्मू-कश्मीर टीम से भी नजरअंदाज किया जा रहा था। इस वजह से घरेलू क्रिकेट के इस अनुभवी ऑलराउंडर ने खेल के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। रिपोर्ट की मानें तो अब वह संन्यास लेने के बाद कोचिंग पर ध्‍यान केंद्रित करना चाहते हैं। उन्होंने कोचिंग अकादमी से लेवल 2 का सर्टिफिकेशन कोर्स भी पूरा कर लिया है।