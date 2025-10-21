Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

10000 से ज्यादा रन और 600 से अधिक विकेट लेने वाले इस भारतीय ऑलराउंडर ने अचानक किया संन्यास का ऐलान

Parvez Rasool Retirement: भारतीय टीम के लिए सबसे पहले खेलने वाले जम्मू-कश्मीर क्रिकेटर परवेज रसूल ने अचानक संन्यास की घोषणा कर दी है। टीम इंडिया के लिए खेल चुके इस ऑलराउंडर के नाम करियर में सभी फॉर्मेट में 10000 से ज्‍यादा रन और 600 से ज्‍यादा विकेट हैं।

2 min read

भारत

image

lokesh verma

Oct 21, 2025

Parvez Rasool Retirement

भारत के लिए खेलने वाले जम्‍मू-कश्‍मीर के पहले क्रिकेटर परवेज रसूल। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/ddnewsSrinagar)

Parvez Rasool Retirement: टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व करने वाले पहले जम्मू-कश्मीर के क्रिकेटर परवेज रसूल ने अचानक क्रिकेट से संन्‍यास लेने का ऐलान कर दिया है। 36 वर्षीय इस हरफनमौला खिलाड़ी पिछले दो सालों से जम्मू-कश्मीर टीम से भी नजरअंदाज किया जा रहा था। इस वजह से घरेलू क्रिकेट के इस अनुभवी ऑलराउंडर ने खेल के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। रिपोर्ट की मानें तो अब वह संन्यास लेने के बाद कोचिंग पर ध्‍यान केंद्रित करना चाहते हैं। उन्होंने कोचिंग अकादमी से लेवल 2 का सर्टिफिकेशन कोर्स भी पूरा कर लिया है।

रणजी ट्रॉफी में दो बार चुने गए सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर

परवेज रसूल ने बताया कि मैंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। भारत के लिए खेलना मेरे जीवन का सबसे गौरवशाली पल था। जम्मू-कश्मीर से होने के कारण, जो क्रिकेट के लिए ज्‍यादा जाना-पहचाना नहीं था, मैंने दो मौकों (2013-14 और 2017-18 में) में रणजी ट्रॉफी में बतौर सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर के लिए लाला अमरनाथ ट्रॉफी जीती और मैं अपने क्षेत्र से भारत और आईपीएल के लिए खेलने वाला पहला खिलाड़ी बना। मुझे खेल में योगदान देकर अच्छा लग रहा है।

'बल्ले और गेंद से मेरा रिकॉर्ड शानदार'

परवेज ने आगे कहा कि हालांकि, यह नियति है। आप अच्छा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। ईश्वर का शुक्र है कि जम्मू-कश्मीर के लिए बल्ले और गेंद से मेरा रिकॉर्ड शानदार है। मैंने अपने करियर में सभी फॉर्मेट में 10,470 रन और 623 से ज़्यादा विकेट लिए हैं। जैसा कि मैंने कहा कि अब मैं कोचिंग में अपनी नई भूमिका के लिए उत्सुक हूं।

टेस्‍ट क्रिकेट में मौका नहीं मिलने का मलाल

उन्‍होंने कहा कि मुझे इस बात का अफसोस है कि टेस्ट मैच के प्रारूप में भारत के लिए नहीं खेल सके। वह भी तब जब बोर्ड अध्यक्ष एकादश के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 45 रन देकर 7 विकेट (चेन्नई, फरवरी 2013 में) लिए थे। निश्चित रूप से ये अफसोस की बात है। मैंने भारत के लिए दो सीमित ओवरों के मैच खेले, लेकिन मैं टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहता था।

एक वनडे और एक टी20 खेलने का मिला मौका

परवेज रसूल ने 2014 और 2017 में भारत के लिए खेल चुके हैं, लेकिन घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छे प्रदर्शन के बावजूद उन्हें ज्‍यादा मौके नहीं मिले। वह अपने अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट करियर में सिर्फ एक वनडे और एक टी20 इंटरनेशनल मैच ही खेल सके। वहीं घरेलू क्रिकेट के 95 मैचों में उन्होंने 352 विकेट लिए और बल्ले से 38.95 की औसत से 5648 रन बनाए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Latest Cricket News

Published on:

21 Oct 2025 08:23 am

Hindi News / Sports / Cricket News / 10000 से ज्यादा रन और 600 से अधिक विकेट लेने वाले इस भारतीय ऑलराउंडर ने अचानक किया संन्यास का ऐलान

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

ICC Womens World Cup 2025 Points Table Update: 3 टीमों ने किया सेमीफाइनल के लिए क्‍वालीफाई तो अभी तक कोई टीम नहीं हुई ऐलिमिनेट, जानें कौन कब्जाएगा एक स्थान

ICC Women’s World Cup 2025 Points Table Update
क्रिकेट

PCB ने मोहम्मद रिजवान से छीनी पाकिस्तान वनडे टीम की कमान, नए कप्तान के नाम का भी किया ऐलान

Pakistan New ODI Captain
क्रिकेट

W,W,W,W.. अथापथु के दम पर श्रीलंका ने बांग्लादेश को 7 रनों से पीटा, आखिरी ओवर में पलटा मैच

SL W vs BAN W Match Highlights
क्रिकेट

पर्थ में रोहित-श्रेयस को आउट करने वाले गेंदबाज के हौसले बुलंद, अगली सीरीज के लिए बताई अपनी इच्छा

Josh Hazlewood
क्रिकेट

चामरी अथापथु ने वनडे क्रिकेट में रचा इतिहास, ऐसा करने वाली बनीं पहली श्रीलंकाई बल्लेबाज

Chamari attapattu
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.