IND vs WI 1st Test: जीत से सिर्फ 5 विकेट दूर टीम इंडिया, शतक जड़ने के बाद गेंद से जडेजा ने किया कमाल

दूसरी पारी में भी वेस्टइंडीज की शुरुआत बेहद खराब रही। इस टीम ने महज 12 के स्कोर पर तेजनरेन चंद्रपॉल (8) का विकेट गंवा दिया। इसके बाद टीम संभल नहीं सकी। जॉन कैंपबेल 14 रन बनाकर आउट हुए, जबकि ब्रैंडन किंग 5 रन ही बना सके। कप्तान रोस्टन चेज और शाई होप 1-1 रन बनाकर चलते बने। मेहमान टीम 46 रन तक अपने 5 विकेट गंवा चुकी थी। इसके बाद एलिक अथानाजे और जस्टिन ग्रीव्स ने टीम को संभालने की कोशिश की है। लंच ब्रेक तक एलिक अथानाजे 27, जबकि जस्टिन ग्रीव्स 10 रन बना चुके हैं।