IND vs WI 1st Test: जीत से सिर्फ 5 विकेट दूर टीम इंडिया, शतक जड़ने के बाद गेंद से जडेजा ने किया कमाल

रवींद्र जडेजा और शुभमन गिल (फोटो-BCCI)
भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जारी पहले टेस्ट के तीसरे दिन मैच में अपनी मजबूत पकड़ बना ली है। मुकाबले के तीसरे दिन 448/5 के स्कोर पर अपनी पहली पारी घोषित करने के बाद टीम इंडिया लंच ब्रेक तक जीत से सिर्फ 5 विकेट दूर है। तीसरे दिन के पहले सेशन में 27 ओवरों के खेल तक वेस्टइंडीज की टीम ने 5 विकेट खोकर सिर्फ 66 रन बनाए हैं। फिलहाल भारत के पास पहली पारी के आधार पर 220 रन की शानदार बढ़त है।
दूसरी पारी में भी वेस्टइंडीज की शुरुआत बेहद खराब रही। इस टीम ने महज 12 के स्कोर पर तेजनरेन चंद्रपॉल (8) का विकेट गंवा दिया। इसके बाद टीम संभल नहीं सकी। जॉन कैंपबेल 14 रन बनाकर आउट हुए, जबकि ब्रैंडन किंग 5 रन ही बना सके। कप्तान रोस्टन चेज और शाई होप 1-1 रन बनाकर चलते बने। मेहमान टीम 46 रन तक अपने 5 विकेट गंवा चुकी थी। इसके बाद एलिक अथानाजे और जस्टिन ग्रीव्स ने टीम को संभालने की कोशिश की है। लंच ब्रेक तक एलिक अथानाजे 27, जबकि जस्टिन ग्रीव्स 10 रन बना चुके हैं।
इस पारी में भारत की ओर से रवींद्र जडेजा 3 विकेट हासिल कर चुके हैं, जबकि मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव ने 1-1 विकेट अपने नाम किए हैं। मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम पहली पारी में महज 162 रन पर सिमट गई। वेस्टइंडीज की ओर से जस्टिन ग्रीव्स ने सर्वाधिक 32 रन बनाए, जबकि भारत की तरफ से मोहम्मद सिराज ने 4 और जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट हासिल किए।
जवाब में भारत ने दूसरे दिन की समाप्ति तक 5 विकेट खोकर 448 रन बनाए। टीम इंडिया के लिए केएल राहुल (100), ध्रुव जुरेल (125) और रवींद्र जडेजा (नाबाद 104) ने शतकीय पारियां खेलीं। अगले दिन टीम ने पारी घोषित कर दी और इसी के साथ तीसरे दिन का पहला ओवर खेलने के लिए वेस्टइंडीज की टीम मैदान पर उतरी। भारत-वेस्टइंडीज के बीच दो मुकाबलों की टेस्ट सीरीज का अगला मैच दिल्ली में 10 अक्टूबर से खेला जाएगा।
