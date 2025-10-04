Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IND vs WI 1st Test: जीत से सिर्फ 5 विकेट दूर टीम इंडिया, शतक जड़ने के बाद गेंद से जडेजा ने किया कमाल

IND vs WI 1st Test Update: दूसरी पारी में भी वेस्टइंडीज की शुरुआत बेहद खराब रही। इस टीम ने महज 12 के स्कोर पर टैगेनारिन चंद्रपॉल (8) का विकेट गंवा दिया। इसके बाद टीम संभल नहीं सकी और 46 रन तक आधी टीम ढेर हो गई।

2 min read

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Oct 04, 2025

Ravindra jadeja and shubman gill

रवींद्र जडेजा और शुभमन गिल (फोटो-BCCI)

भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जारी पहले टेस्ट के तीसरे दिन मैच में अपनी मजबूत पकड़ बना ली है। मुकाबले के तीसरे दिन 448/5 के स्कोर पर अपनी पहली पारी घोषित करने के बाद टीम इंडिया लंच ब्रेक तक जीत से सिर्फ 5 विकेट दूर है। तीसरे दिन के पहले सेशन में 27 ओवरों के खेल तक वेस्टइंडीज की टीम ने 5 विकेट खोकर सिर्फ 66 रन बनाए हैं। फिलहाल भारत के पास पहली पारी के आधार पर 220 रन की शानदार बढ़त है।

दूसरी पारी में भी वेस्टइंडीज की शुरुआत बेहद खराब रही। इस टीम ने महज 12 के स्कोर पर तेजनरेन चंद्रपॉल (8) का विकेट गंवा दिया। इसके बाद टीम संभल नहीं सकी। जॉन कैंपबेल 14 रन बनाकर आउट हुए, जबकि ब्रैंडन किंग 5 रन ही बना सके। कप्तान रोस्टन चेज और शाई होप 1-1 रन बनाकर चलते बने। मेहमान टीम 46 रन तक अपने 5 विकेट गंवा चुकी थी। इसके बाद एलिक अथानाजे और जस्टिन ग्रीव्स ने टीम को संभालने की कोशिश की है। लंच ब्रेक तक एलिक अथानाजे 27, जबकि जस्टिन ग्रीव्स 10 रन बना चुके हैं।

जडेजा ने झटके 3 विकेट

इस पारी में भारत की ओर से रवींद्र जडेजा 3 विकेट हासिल कर चुके हैं, जबकि मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव ने 1-1 विकेट अपने नाम किए हैं। मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम पहली पारी में महज 162 रन पर सिमट गई। वेस्टइंडीज की ओर से जस्टिन ग्रीव्स ने सर्वाधिक 32 रन बनाए, जबकि भारत की तरफ से मोहम्मद सिराज ने 4 और जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट हासिल किए।

जवाब में भारत ने दूसरे दिन की समाप्ति तक 5 विकेट खोकर 448 रन बनाए। टीम इंडिया के लिए केएल राहुल (100), ध्रुव जुरेल (125) और रवींद्र जडेजा (नाबाद 104) ने शतकीय पारियां खेलीं। अगले दिन टीम ने पारी घोषित कर दी और इसी के साथ तीसरे दिन का पहला ओवर खेलने के लिए वेस्टइंडीज की टीम मैदान पर उतरी। भारत-वेस्टइंडीज के बीच दो मुकाबलों की टेस्ट सीरीज का अगला मैच दिल्ली में 10 अक्टूबर से खेला जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

Published on:

04 Oct 2025 12:11 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs WI 1st Test: जीत से सिर्फ 5 विकेट दूर टीम इंडिया, शतक जड़ने के बाद गेंद से जडेजा ने किया कमाल

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर होंगे ये 2 खिलाड़ी, टीम में लौट सकते हैं 2 तुफानी गेंदबाज

Rohit Sharma
क्रिकेट

RCB को पहला खिताब जिताने वाले कोच एंडी फ्लावर इस टीम से जुड़े, 5 साल बाद छोड़ा इस टीम का साथ

Andy Flower
क्रिकेट

IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में इन खिलाड़ियों की वापसी तय! जानें क्या होगा सैमसन और अभिषेक का

Champions Trophy 2025
क्रिकेट

क्यों रातोंरात टीम इंडिया ने घोषित कर दी पहली पारी, खेल के तीसरे दिन अचानक बल्लेबाजी करने आ गई वेस्टइंडीज

Team India
क्रिकेट

तो सिर्फ इस वजह से अभिषेक शर्मा ने छोड़ दी सगी बहन की शादी, लगा दोहरा झटका

Komal Sharma Wedding
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.