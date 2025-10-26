Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

भारत को सिडनी में जीत के बाद लगा तगड़ा झटका, इंजरी के चलते इतने हफ्ते के लिए क्रिकेट से दूर हुए श्रेयस अय्यर

Shreyas Iyer Injury Update: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में कैच लेने के दौरान टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी श्रेयस अय्यर चोटिल हो गए थे। उनकी चोट पर ताजा अपडेट के अनुसार वह कम से कम तीन हफ्ते के लिए क्रिकेट के मैदान से दूर रहेंगे।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Oct 26, 2025

Shreyas Iyer Injury Update

चोट के बाद फीजियो के साथ मैदान से बाहर जाते श्रेयस अय्यर।(फोटो सोर्स: एक्‍स@/BCCI)

Shreyas Iyer Injury Update: भारत ने सिडनी में खेले गए तीन मैचों की वनडे सीरीज के तीसरे और आखिरी मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 9 विकेट से बड़ी जीत दर्ज की है। इस मैच के बाद भारतीय टीम को एक बड़ा झटका लगा है। उपकप्तान श्रेयस अय्यर ऑस्‍ट्रेलियाई बल्‍लेबाज एलेक्‍स कैरी का एक शानदार कैच पकड़ते समय चोटिल हो गए थे। इसके बाद उन्हें बीच मैच मैदान छोड़ना पड़ा था। पहले उम्‍मीद जताई गई थी कि उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं है, लेकिन अब उनकी चोट पर बड़ा अपडेट आया है, जो भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए निराश करने वाला है।

श्रेयस अय्यर को रिब केज इंजरी

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी वनडे मैच में हर्षित राणा की ऑफ स्टंप के बाहर जाती गेंद पर एलेक्स कैरी ने एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की थी। गेंद हवा में थी, यह देख श्रेयस अय्यर ने पीछे की ओर दौड़ के बाद सही समय पर जंप लगाई और कैच पकड़ लिया। कैच पकड़ने के बाद वह लड़खड़ाते हुए धड़ाम से जमीन पर गिरे। इस दौरान उन्हें रिब केज (पसलियां) में इंजरी हो गई और वह मैच खत्म होने तक मैदान पर वापस नहीं आए।

लग सकता है ज्यादा समय भी

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, श्रेयस अय्यर की चोट पर बीसीसीआई एक अधिकारी ने बताया कि श्रेयस को मैच के बीच ही अस्पताल ले जाया गया था। शुरुआती जांच के बाद उन्हें कम से कम तीन हफ्ते तक क्रिकेट के मैदान से बाहर रहने को कहा गया है। वह वापसी से पहले सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिपोर्ट करेंगे। अभी आगे की जांच रिपोर्ट का भी इंतजार है, ताकि ये पता चल सके कि उन्हें फिट होने में कितना समय लगेगा। अगर हेयरलाइन फ्रैक्चर हुआ तो ज्यादा समय भी लग सकता है।

इस सीरीज से हो सकती है वापसी

बता दें कि अगले एक महीने टीम इंडिया कोई वनडे मैच नहीं खेलेगी। भारत की अगली वनडे सीरीज साउथ अफ्रीका के खिलाफ है। तीन मैचों की इस सीरीज का पहला मुकाबला 30 नवंबर को रांची में खेला जाने वाला है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे मुकाबले में 61 रनों की शानदार पारी खेलने वाले श्रेयस अय्यर शानदार फॉर्म में हैं। पहली ही इंजरी के चलते उनका काफी समय खराब हो चुका है। ऐसे में उन्हें साउथ अफ्रीका के खिलाफ कमबैक करने के लिए अपनी फिटनेस पर काम करना होगा।

ये भी पढ़ें

रोहित शर्मा ODI क्रिकेट से कब लेंगे संन्यास? बचपन के कोच का बड़ा खुलासा
क्रिकेट
Rohit Sharma ODI Retirement

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Latest Cricket News

Published on:

26 Oct 2025 10:24 am

Hindi News / Sports / Cricket News / भारत को सिडनी में जीत के बाद लगा तगड़ा झटका, इंजरी के चलते इतने हफ्ते के लिए क्रिकेट से दूर हुए श्रेयस अय्यर

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

रोहित शर्मा ODI क्रिकेट से कब लेंगे संन्यास? बचपन के कोच का बड़ा खुलासा

Rohit Sharma ODI Retirement
क्रिकेट

परफॉर्म कर, वरना बाहर बिठा दूंगा… गौतम गंभीर ने सिडनी में इस भारतीय खिलाड़ी को दी थी ‘धमकी’

Gautam Gambhir stern warning to Harshit Rana
क्रिकेट

IND W vs BAN W: सेमीफाइनल की रिहर्सल के साथ आज टीम इंडिया को दूर करनी होंगी ये कमियां

IND W vs BAN W
क्रिकेट

वर्ल्ड कप 2027 तक बने रहने के लिए क्‍या रोहित और कोहली को खेलना होगा घरेलू क्रिकेट? कप्‍तान गिल ने दिया ये बयान

Rohit Sharma and Virat Kohli playing domestic cricket
क्रिकेट

IND vs AUS: रोहित शर्मा ने जड़ा ऐसा शतक, पीछे रह गए कई दिग्गज, अब सचिन और पोंटिंग के क्लब में एंट्री

Rohit Sharma
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.