भारत को सिडनी में जीत के बाद लगा तगड़ा झटका, इंजरी के चलते इतने हफ्ते के लिए क्रिकेट से दूर हुए श्रेयस अय्यर

चोट के बाद फीजियो के साथ मैदान से बाहर जाते श्रेयस अय्यर।(फोटो सोर्स: एक्स@/BCCI)
Shreyas Iyer Injury Update: भारत ने सिडनी में खेले गए तीन मैचों की वनडे सीरीज के तीसरे और आखिरी मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 9 विकेट से बड़ी जीत दर्ज की है। इस मैच के बाद भारतीय टीम को एक बड़ा झटका लगा है। उपकप्तान श्रेयस अय्यर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज एलेक्स कैरी का एक शानदार कैच पकड़ते समय चोटिल हो गए थे। इसके बाद उन्हें बीच मैच मैदान छोड़ना पड़ा था। पहले उम्मीद जताई गई थी कि उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं है, लेकिन अब उनकी चोट पर बड़ा अपडेट आया है, जो भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए निराश करने वाला है।
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी वनडे मैच में हर्षित राणा की ऑफ स्टंप के बाहर जाती गेंद पर एलेक्स कैरी ने एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की थी। गेंद हवा में थी, यह देख श्रेयस अय्यर ने पीछे की ओर दौड़ के बाद सही समय पर जंप लगाई और कैच पकड़ लिया। कैच पकड़ने के बाद वह लड़खड़ाते हुए धड़ाम से जमीन पर गिरे। इस दौरान उन्हें रिब केज (पसलियां) में इंजरी हो गई और वह मैच खत्म होने तक मैदान पर वापस नहीं आए।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, श्रेयस अय्यर की चोट पर बीसीसीआई एक अधिकारी ने बताया कि श्रेयस को मैच के बीच ही अस्पताल ले जाया गया था। शुरुआती जांच के बाद उन्हें कम से कम तीन हफ्ते तक क्रिकेट के मैदान से बाहर रहने को कहा गया है। वह वापसी से पहले सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिपोर्ट करेंगे। अभी आगे की जांच रिपोर्ट का भी इंतजार है, ताकि ये पता चल सके कि उन्हें फिट होने में कितना समय लगेगा। अगर हेयरलाइन फ्रैक्चर हुआ तो ज्यादा समय भी लग सकता है।
बता दें कि अगले एक महीने टीम इंडिया कोई वनडे मैच नहीं खेलेगी। भारत की अगली वनडे सीरीज साउथ अफ्रीका के खिलाफ है। तीन मैचों की इस सीरीज का पहला मुकाबला 30 नवंबर को रांची में खेला जाने वाला है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे मुकाबले में 61 रनों की शानदार पारी खेलने वाले श्रेयस अय्यर शानदार फॉर्म में हैं। पहली ही इंजरी के चलते उनका काफी समय खराब हो चुका है। ऐसे में उन्हें साउथ अफ्रीका के खिलाफ कमबैक करने के लिए अपनी फिटनेस पर काम करना होगा।
