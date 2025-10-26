भारत को सिडनी में जीत के बाद लगा तगड़ा झटका, इंजरी के चलते इतने हफ्ते के लिए क्रिकेट से दूर हुए श्रेयस अय्यर

Shreyas Iyer Injury Update: भारत ने सिडनी में खेले गए तीन मैचों की वनडे सीरीज के तीसरे और आखिरी मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 9 विकेट से बड़ी जीत दर्ज की है। इस मैच के बाद भारतीय टीम को एक बड़ा झटका लगा है। उपकप्तान श्रेयस अय्यर ऑस्‍ट्रेलियाई बल्‍लेबाज एलेक्‍स कैरी का एक शानदार कैच पकड़ते समय चोटिल हो गए थे। इसके बाद उन्हें बीच मैच मैदान छोड़ना पड़ा था। पहले उम्‍मीद जताई गई थी कि उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं है, लेकिन अब उनकी चोट पर बड़ा अपडेट आया है, जो भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए निराश करने वाला है।