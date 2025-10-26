Patrika LogoSwitch to English

रोहित शर्मा ODI क्रिकेट से कब लेंगे संन्यास? बचपन के कोच का बड़ा खुलासा

Rohit Sharma ODI Retirement: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज में टॉप स्कोरर रहे रोहित शर्मा को लेकर उनके बचपन के कोच दिनेश लाड ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने दावा किया है कि रोहित शर्मा आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 खेलने के बाद संन्यास ले लेंगे।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Oct 26, 2025

Rohit Sharma ODI Retirement

सिडनी में शतक जड़ने के बाद भगवान का शुक्रिया अदा करते रोहित शर्मा। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/BCCI)

Rohit Sharma ODI Retirement: ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ शुरुआती दो वनडे हराकर सीरीज गंवा चुकी भारतीय टीम सिडनी में सम्मान बचाने में सफल रही। इस मैच के हीरो पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा रहे, जिन्होंने शतक जड़कर भारत को 9 विकेट से बड़ी जीत दिलाई। रोहित शर्मा की धमाकेदार पारी के बाद उनके बचपन के कोच दिनेश लाड ने खुशी जाहिर करते हुए खुलासा किया कि रोहित 2027 का आईसीसी क्रिकेट विश्व कप खेलने के बाद संन्यास ले लेंगे। रोहित ने सिडनी में अपना 50वां अंतरराष्ट्रीय शतक लगाया और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हाल ही में समाप्त हुई वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी भी रहे।

'...उसके बाद संन्यास ले लेंगे'

ऑस्ट्रेलिया के 237 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए रोहित ने नाबाद 121 रनों की पारी खेली और पुराने साथी विराट कोहली के साथ उनकी साझेदारी ने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में मौजूद दर्शक को रोमांचित कर दिया। शायद ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर उनका आखिरी मैच था। टीओआई की एक रिपोर्ट में दिनेश लाड के हवाले से कहा गया है कि रोहित शर्मा ने जिस तरह से बल्लेबाजी की और भारत की जीत में जिस तरह से योगदान दिया। ये मैच देखकर बहुत अच्छा लगा। वह 2027 वनडे विश्व कप खेलेंगे और उसके बाद संन्यास ले लेंगे।

'सचिन ने बहुत पहले कहा था...'

पर्थ और एडिलेड में लगातार दो बार शून्य पर आउट होने के बाद 74* रन बनाने वाले विराट के बारे में बात करते हुए लाड ने कहा कि विराट के बारे में हर दिन गलतफहमियां होती हैं। वह ऐसे खिलाड़ी हैं, जो कभी भी और कहीं भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। उन्होंने सिडनी में जिस तरह से खेला, वह अच्छा लग रहा है। सचिन ने बहुत पहले एक समारोह में कहा था कि रोहित और विराट ही ऐसे खिलाड़ी होंगे जो उनके रिकॉर्ड तोड़ेंगे। दोनों का उनके रिकॉर्ड के करीब पहुंचना वाकई अच्छा लग रहा है।

मैच का हाल

मैच पर नजर डालें तो टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया को अच्‍छी शुरुआत मिली। कप्तान मिशेल मार्श 41 रन और ट्रैविस हेड ने 29 रन बनाए। इन दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 61 रनों की साझेदारी हुई। इनके अलावा मैट शॉर्ट ने 30 रन, मैट रेनशॉ 56 रन और एलेक्स कैरी 24 रन की पारी खेली। मध्यक्रम लड़खड़ाने के चलते ऑस्ट्रेलियाई टीम 46.4 ओवरों में 236 रनों पर ढेर हो गई। भारत की ओर से हर्षित राणा ने चार और वाशिंगटन सुंदर ने दो विकेट चटकाए।

237 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारत को भी मजबूत शुरुआत मिली। भारत का पहला और एकमात्र विकेट कप्तान शुभमन गिल (24) के रूप में 69 के स्कोर पर गिरा। इसके बाद रोहित शर्मा ने 125 गेंदों पर 13 चौकों और तीन छक्कों की मदद से नाबाद 121 रन और विराट कोहली ने 81 गेंदों पर सात चौकों की मदद से नाबाद 74 रन की पारी खेलते हुए भारत को 9 विकेट से जीत दिलाई। रोहित को शानदार प्रदर्शन के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' और 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' दोनों चुना गया। वह सीरीज में 202 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर रहे।

IND vs AUS: रोहित शर्मा ने जड़ा ऐसा शतक, पीछे रह गए कई दिग्गज, अब सचिन और पोंटिंग के क्लब में एंट्री
क्रिकेट
Rohit Sharma

26 Oct 2025 09:31 am

26 Oct 2025 09:31 am

क्रिकेट

खेल

