रोहित शर्मा ODI क्रिकेट से कब लेंगे संन्यास? बचपन के कोच का बड़ा खुलासा

Rohit Sharma ODI Retirement: ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ शुरुआती दो वनडे हराकर सीरीज गंवा चुकी भारतीय टीम सिडनी में सम्मान बचाने में सफल रही। इस मैच के हीरो पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा रहे, जिन्होंने शतक जड़कर भारत को 9 विकेट से बड़ी जीत दिलाई। रोहित शर्मा की धमाकेदार पारी के बाद उनके बचपन के कोच दिनेश लाड ने खुशी जाहिर करते हुए खुलासा किया कि रोहित 2027 का आईसीसी क्रिकेट विश्व कप खेलने के बाद संन्यास ले लेंगे। रोहित ने सिडनी में अपना 50वां अंतरराष्ट्रीय शतक लगाया और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हाल ही में समाप्त हुई वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी भी रहे।