Shubman Gill Injury Update: भारतीय टीम के लिए राहत भरी खबर, शुभमन गिल की इंजरी पर आई यह अपडेट

भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल (फोटो सोर्स: IANS)
Shubman Gill Injury Update: दक्षिण अफ्रीका से कोलकाता टेस्ट मैच में 30 रन की हार के बाद शाम होते-होते भारतीय क्रिकेट टीम के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। दरअसल, भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल रविवार को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद होटल लौट आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, शुभमन गिल वर्तमान में ठीक है और बिना किसी परेशानी के चलने-फिरने के साथ-साथ अपनी गर्दन भी हिलाने में सक्षम है। पूर्व भारतीय कप्तान और बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन (CAB) के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने अस्पताल जाकर उनसे मुलाकात और बातचीत की।
रिपोर्ट के मुताबिक, शुभमन गिल अब टीम होटल में आराम करेंगे और उनकी स्थिति पर बीसीसीआई की मेडिकल टीम नजर रखेगी। हालाकि, यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि यह स्टार क्रिकेटर 22 नवंबर से गुवाहाटी में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट मैच में हिस्सा लेगा या नहीं। इससे पहले भी भारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने कहा था कि शुभमन गिल की गर्दन की चोट का आकलन किया जा रहा है, उम्मीद है कि फिजियो उनकी स्थिति पर फैसला लेंगे।
शुभमन गिल की अनुपस्थिति में सीरीज के पहले टेस्ट मैच में ऋषभ पंत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टीम का नेतृत्व किया। हालाकि भारत को इस मैच में 30 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। भारतीय सरजमीं पर दक्षिण अफ्रीका की 15 साल बाद पहली टेस्ट जीत है। इस जीत से बतौर कप्तान टेम्बा बावुमा ने अपना अजेय क्रम जारी रखा। बतौर कप्तान टेम्बा बावुमा ने 11 मुकाबलों में दक्षिण अफ्रीका टीम नेतृत्व किया, जिसमें 10 मैच में जीत मिली, जबकि एक मुकाबला ड्रॉ रहा।
