Shubman Gill Injury Update: भारतीय टीम के लिए राहत भरी खबर, शुभमन गिल की इंजरी पर आई यह अपडेट

Shubman Gill Injury Update: दक्षिण अफ्रीका से कोलकाता टेस्ट मैच में 30 रन की हार के बाद शाम होते-होते भारतीय क्रिकेट टीम के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। दरअसल, भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल रविवार को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद होटल लौट आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, शुभमन गिल वर्तमान में ठीक है और बिना किसी परेशानी के चलने-फिरने के साथ-साथ अपनी गर्दन भी हिलाने में सक्षम है। पूर्व भारतीय कप्तान और बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन (CAB) के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने अस्पताल जाकर उनसे मुलाकात और बातचीत की।