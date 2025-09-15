हाथ न मिलाने से तिलमिलाए पाकिस्तान ने उठाया बड़ा कदम, UAE के खिलाफ मैच बॉयकॉट करने की दी धमकी

टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पीसीबी ने आईसीसी को लिखे पत्र में पाइक्रॉफ्ट को मैच रेफरी के पद से हटाने की मांग की है। पीसीबी ने मैच रेफरी पाइक्रॉफ्ट के खिलाफ आईसीसी और एशियाई क्रिकेट परिषद में कड़ा विरोध दर्ज कराया है। रिपोर्ट में कहा गया है, "पाकिस्तान ने पत्र में धमकी दी है कि अगर पाइक्रॉफ्ट को पद से नहीं हटाया गया, तो वह अगले मैच का बहिष्कार करेंगे।" इस पत्र में पूछा गया है, "मैच रेफरी एक कप्तान को दूसरे कप्तान से हाथ न मिलाने के लिए कैसे कह सकता है?"