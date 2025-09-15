Patrika LogoSwitch to English

क्रिकेट

हाथ न मिलाने से तिलमिलाए पाकिस्तान ने उठाया बड़ा कदम, UAE के खिलाफ मैच बॉयकॉट करने की दी धमकी

पीसीबी का आरोप है कि पाइक्रॉफ्ट ने उनके कप्तान सलमान आगा को टॉस के दौरान भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव से हाथ न मिलाने को कहा था। बोर्ड का आरोप है कि रेफरी भारतीय खिलाड़ियों को खेल भावना और खेल की मर्यादा के खिलाफ आचरण करने से रोकने में नाकाम रहे।

भारत

Vivek Kumar Singh

Sep 15, 2025

Asia Cup 2025 IND vs PAK
पाकिस्तान क्रिकेट टीम (फोटो- IANS)

Asia Cup 2025, IND vs PAK: एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के मुकाबले से पहले जो बवाल हिंदुस्तान में हो रहा था, मैच के बाद वह इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल तक पहुंच गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने धमकी दी है कि अगर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को उनके पद से नहीं हटाया, तो पाकिस्तान एशिया कप 2025 के अपने अगले मैच का बहिष्कार करेगा।

हैंडशेक न करने पर मचा बवाल

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीसीबी का आरोप है कि पाइक्रॉफ्ट ने रविवार को हुए मैच के दौरान मामले को ठीक से नहीं संभाला और भारतीय खिलाड़ियों की तरफ से हैंडशेक न करने की घटना पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। पीसीबी का आरोप है कि पाइक्रॉफ्ट ने उनके कप्तान सलमान आगा को टॉस के दौरान भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव से हाथ न मिलाने को कहा था। बोर्ड का आरोप है कि रेफरी भारतीय खिलाड़ियों को खेल भावना और खेल की मर्यादा के खिलाफ आचरण करने से रोकने में नाकाम रहे।

टीम इंडिया ने मैच के बाद किया ऐसा काम, सोच भी नहीं सकता पाकिस्तान, अब शिकायत करने पहुंच गया ACC
क्रिकेट
India vs Pakistan Asia cup 2025

टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पीसीबी ने आईसीसी को लिखे पत्र में पाइक्रॉफ्ट को मैच रेफरी के पद से हटाने की मांग की है। पीसीबी ने मैच रेफरी पाइक्रॉफ्ट के खिलाफ आईसीसी और एशियाई क्रिकेट परिषद में कड़ा विरोध दर्ज कराया है। रिपोर्ट में कहा गया है, "पाकिस्तान ने पत्र में धमकी दी है कि अगर पाइक्रॉफ्ट को पद से नहीं हटाया गया, तो वह अगले मैच का बहिष्कार करेंगे।" इस पत्र में पूछा गया है, "मैच रेफरी एक कप्तान को दूसरे कप्तान से हाथ न मिलाने के लिए कैसे कह सकता है?"

पीसीबी के पत्र में दावा किया गया है कि पाइक्रॉफ्ट सूर्यकुमार को एक तरफ ले गए और उन्हें हाथ न मिलाने का यही संदेश दिया। रिपोर्ट में पीसीबी के एक सूत्र के हवाले से कहा गया है, "पाइक्रॉफ्ट ने भारतीय कप्तान से भी यही बात कही और पाकिस्तानी टीम के मीडिया मैनेजर से कहा कि वह उनकी बातचीत और हरकतों को रिकॉर्ड न करें।" सूत्रों के मुताबिक विरोध पत्र में देरी करने के चलते पीसीबी के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट निदेशक उस्मान वाहला को निलंबित कर दिया गया है।

UAE से न खेलने पर क्या होगा?

अगर पाकिस्तान की टीम यूएई के खिलाफ मुकाबला नहीं करती हैं तो उसको 2 अंकों का नुकसान हो जाएगा और वह एशिया कप से बाहर हो जाएगी। इस स्थिति में यूएई या ओमान अगले दौर में जगह बना सकती हैं।

एशिया कप 2025

Cricket News

15 Sept 2025 07:22 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / हाथ न मिलाने से तिलमिलाए पाकिस्तान ने उठाया बड़ा कदम, UAE के खिलाफ मैच बॉयकॉट करने की दी धमकी

