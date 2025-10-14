दिल्ली टेस्ट के बाद BCCI से नाराज हुए हेड कोच गौतम गंभीर, इस बात के लिए जताई आपत्ति

उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि आगे चलकर हम टेस्ट क्रिकेट में बेहतर विकेट हासिल कर सकते हैं, क्योंकि हम सभी पर टेस्ट क्रिकेट को जिंदा रखने की जिम्मेदारी है। मुझे लगता है कि टेस्ट क्रिकेट को जिंदा रखने के लिए सबसे जरूरी चीज अच्छी पिचों पर खेलना है।" भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अहमदाबाद में खेले गए पहले टेस्ट मैच को पारी और 140 रन से जीता था। इसके बाद टीम इंडिया ने दिल्ली में खेले गए दूसरे टेस्ट की पहली पारी 518/5 के स्कोर पर घोषित करने के बाद वेस्टइंडीज को 248 रन पर समेट दिया। इसी के साथ भारत ने पहली पारी के आधार पर 270 रन की बढ़त हासिल कर ली।