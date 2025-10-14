Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

दिल्ली टेस्ट के बाद BCCI से नाराज हुए हेड कोच गौतम गंभीर, इस बात के लिए जताई आपत्ति

IND vs WI 2nd Test: दिल्ली टेस्ट की पहली पारी में वेस्टइंडीज की टीम 248 रन पर ढेर हो गई थी लेकिन दूसरी पारी में मेहमानों ने 390 रन बना दिए।

2 min read

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Oct 14, 2025

Gautam Gambhir and Jasprit Bumrah

गौतम गंभीर और जसप्रीत बुमराह (फोटो- IANS)

India vs West Indies Test Series 2025: भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 2-0 से क्लीन स्वीप किया। अरुण जेटली स्टेडियम में सीरीज का दूसरा मैच खेला गया, जिसमें भारत ने 7 विकेट से जीत हासिल की। टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर का मानना है कि दिल्ली की पिच बेहतर हो सकती थी। न्यूजीलैंड के हाथों घरेलू मैदान पर 3-0 से मिली करारी हार के बाद BCCI ने अहमदाबाद और दिल्ली में सपाट पिचें बनाईं।

अहमदाबाद में वेस्टइंडीज की टीम दोनों ही पारियों में 50 ओवर तक नहीं खेल सकी, लेकिन दिल्ली में पिछली पारियों से सबक लेते हुए सपाट पिच पर बेहतर प्रदर्शन किया। गंभीर ने पिच पर आपत्ति जताते हुए कहा, "मुझे लगा था कि यहां हमें बेहतर विकेट मिल सकता था। तेज गेंदबाजों के लिए भी पिच में कुछ होना चाहिए। मुझे पता है कि हम स्पिनर्स की अहम भूमिका के बारे में बात करते रहते हैं, लेकिन जब आपके पास दो अच्छे तेज गेंदबाज हों, तो आप चाहते हैं कि वे मैच में बने रहें।"

दूसरे टेस्ट में गेंदबाजों के छूटे पसीने

उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि आगे चलकर हम टेस्ट क्रिकेट में बेहतर विकेट हासिल कर सकते हैं, क्योंकि हम सभी पर टेस्ट क्रिकेट को जिंदा रखने की जिम्मेदारी है। मुझे लगता है कि टेस्ट क्रिकेट को जिंदा रखने के लिए सबसे जरूरी चीज अच्छी पिचों पर खेलना है।" भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अहमदाबाद में खेले गए पहले टेस्ट मैच को पारी और 140 रन से जीता था। इसके बाद टीम इंडिया ने दिल्ली में खेले गए दूसरे टेस्ट की पहली पारी 518/5 के स्कोर पर घोषित करने के बाद वेस्टइंडीज को 248 रन पर समेट दिया। इसी के साथ भारत ने पहली पारी के आधार पर 270 रन की बढ़त हासिल कर ली।

वेस्टइंडीज की टीम फॉलोऑन खेलने के लिए मजबूर हुई। इस टीम ने दूसरी पारी में 390 रन बनाकर भारत को जीत के लिए 121 रन का लक्ष्य दिया, जिसे टीम इंडिया ने आसानी से हासिल कर लिया। उम्मीद की जा रही है कि जब भारत 14 नवंबर से कोलकाता में साउथ अफ्रीका के खिलाफ घरेलू टेस्ट मैच खेलेगा, तब पिच पर ध्यान केंद्रित हो सकता है।

कौन तैयार करता है पिच

दरअसल किसी भी द्विपक्षीय सीरीज के लिए पिच बनाने की जिम्मेदारी मेजबान क्रिकेट बोर्ड के क्यूरेटर की होती है। जैसे इस बार सीरीज भारत में हुआ तो पिच बनवाने की जिम्मेदारी BCCI की थी। सीरीज के दौरान मेजबान बोर्ड पिच बनाने के लिए कुछ दिशानिर्देश जारी करता है और क्यूरेटर को खेल के फॉर्मेट के अनुसार पिच तैयार करनी होती है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Published on:

14 Oct 2025 05:55 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / दिल्ली टेस्ट के बाद BCCI से नाराज हुए हेड कोच गौतम गंभीर, इस बात के लिए जताई आपत्ति

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

यूट्यूब चैनल चलाने के लिए 23 वर्षीय युवा खिलाड़ी तक को नहीं छोड़ते…पूर्व भारतीय क्रिकेटर पर भड़के मुख्य कोच गौतम गंभीर

Gautam Gambhir
क्रिकेट

2027 वनडे वर्ल्डकप खेलने का टूट सकता है सपना! अगर रोहित और विराट का नहीं चला ऑस्ट्रेलिया में बल्ला

Rohit Sharma and Virat Kohli
क्रिकेट

बुमराह और अश्विन जैसे भारतीय गेंदबाज जो नहीं कर पाए, वो पाकिस्तानी खिलाड़ी ने कर दिखाया

Noman Ali
क्रिकेट

योगराज सिंह ने पूर्व दिग्गज को दिया शुभमन गिल के प्रदर्शन का क्रेडिट, व्यवहार को लेकर कही बड़ी बात

Shubman Gill and Prasidh Krishna
क्रिकेट

IND vs WI : भारत ने टेस्ट में वेस्टइंडीज का 2-0 से किया सूपड़ा साफ, इस मामले में साउथ अफ्रीका की बराबरी की

Team India
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.