Asia Cup 2025: कल से शुरू हो रहा एशिया कप, जानें टीम इंडिया का पूरा शेड्यूल और मैचों क समय

Asia Cup 2025: रविवार, 7 सितंबर 2025 को हॉकी एशिया कप का फाइनल खेला गया और भारतीय टीम ने साउथ कोरिया को 4-1 से हराकर खिताब जीत लिया। एक दिन बाद एक और एशिया कप शुरू होने जा रहा है और इस बार ये टूर्नामेंट क्रिकेट का है। सूर्यकुमार यादव एंड कपंनी वाली टीम भी इस इवेंट को जीतने के सबसे बड़ी दावेदार है। इस बार एशिया कप टी20 फॉर्मेट में खेला जाना है। टीम इंडिया 10 सितंबर से अपने अभियान की शुरुआत करेगी। आइए, जानते हैं कि ग्रुप-ए में भारतीय टीम के मुकाबले कब-कब होंगे।