क्रिकेट

Asia Cup 2025: कल से शुरू हो रहा एशिया कप, जानें टीम इंडिया का पूरा शेड्यूल और मैचों क समय

India Matches in Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत 9 सितंबर से हो रही है लेकिन भारतीय टीम अपना मैच 10 को खेलेगी। चलिए जानते हैं टीम इंडिया के मुकाबलों की पूरी जानकारी।

भारत

Vivek Kumar Singh

Sep 08, 2025

Team India Asia Cup 2025 Schedule
एशिया कप में भारतीय टीम के मैचों का पूरा शेड्यूल (फोटो- BCCI)

Asia Cup 2025: रविवार, 7 सितंबर 2025 को हॉकी एशिया कप का फाइनल खेला गया और भारतीय टीम ने साउथ कोरिया को 4-1 से हराकर खिताब जीत लिया। एक दिन बाद एक और एशिया कप शुरू होने जा रहा है और इस बार ये टूर्नामेंट क्रिकेट का है। सूर्यकुमार यादव एंड कपंनी वाली टीम भी इस इवेंट को जीतने के सबसे बड़ी दावेदार है। इस बार एशिया कप टी20 फॉर्मेट में खेला जाना है। टीम इंडिया 10 सितंबर से अपने अभियान की शुरुआत करेगी। आइए, जानते हैं कि ग्रुप-ए में भारतीय टीम के मुकाबले कब-कब होंगे।

10 सितंबर को IND vs UAE

भारतीय क्रिकेट टीम अपने अभियान का आगाज एशिया कप के दूसरे दिन करेगी। भारत और यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच 10 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ग्रुप-ए का पहला मैच खेला जाना है। टी20 इतिहास में दोनों देशों के बीच अब तक सिर्फ एक ही मैच खेला गया है, जिसमें टीम इंडिया ने नौ विकेट से जीत दर्ज की थी।

Asia Cup 2025: संजू सैमसन के पास एशिया कप में इतिहास रचने का मौका, तोड़ सकते हैं महेंद्र सिंह धोनी का ये बड़ा रिकॉर्ड
क्रिकेट
Sanju Samson Batting Order

14 सितंबर को IND vs PAK

दोनों देशों के बीच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में एशिया कप-2025 का छठा मैच आयोजित होगा। इस हाईवोल्टेज मैच पर सभी क्रिकेट फैंस की निगाहें हैं। भारत ने साल 2007 से अब तक पाकिस्तान के खिलाफ कुल 13 टी20 मुकाबले खेले हैं, जिसमें नौ जीते। वहीं, तीन मुकाबलों में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। एक मुकाबला टाई रहा। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ पिछले 10 में से सात टी20 मुकाबले अपने नाम किए हैं। पाकिस्तान की टीम पिछली बार 4 सितंबर 2022 को भारत के खिलाफ टी20 मैच जीती थी।

19 सितंबर को IND vs OMN

19 सितंबर को टीम इंडिया ग्रुप-ए का अपना आखिरी मैच ओमान के खिलाफ अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेलेगी। एशिया कप के सभी मुकाबले भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से खेले जाएंगे। इन मैचों से जुड़ी हुई खबरें आप पत्रिका पर पढ़ सकते हैं। एशिया कप 2025 में भारतीय टीम की कमान सूर्यकुमार यादव के हाथों में है। वहीं, इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने वाले शुभमन गिल को उप-कप्तान चुना गया है। टीम इंडिया के सभी मुकाबले भारतीय समय के अनुसार रात आठ बजे से खेले जाने हैं।

एशिया कप 2025 के लिए टीम इंडिया

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल, संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह।

Cricket News

Published on:

08 Sept 2025 03:54 pm

Asia Cup 2025: कल से शुरू हो रहा एशिया कप, जानें टीम इंडिया का पूरा शेड्यूल और मैचों क समय

