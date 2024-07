IND vs SL Schedule 2024: जिम्बाब्वे दौरे के बाद शुभमन गिल से छिन जाएगी कप्तानी! इस खिलाड़ी को मिलेगा कमान

Hardik Pandya Set To become New Captain: जिम्बाब्वे दौरे के बाद भारतीय टीम श्रीलंका का दौरा करेगी, जहां उन्हें 3 वनडे और 3 ही टी20 मैचों की सीरीज खेलनी हैं।