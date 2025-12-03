टी20 वर्ल्डकप 2026 के लिए टीम इंडिया की नई जर्सी लॉन्च, रोहित शर्मा और तिलक वर्मा ने दिखाई झलक

टीम इंडिया की नई जर्सी लॉन्च (फोटो- IANS)
Team India New Jersey for T20 World Cup 2026: साल 2026 की शुरुआत में आयोजित होने वाले आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्डकप 2026 के लिए टीम इंडिया की नई जर्सी लॉन्च हो गई है। 2024 वर्ल्डकप का खिताब दिलाने वाले कप्तान रोहित शर्मा और युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा जर्सी के लॉन्च के दौरान मौजूद रहे। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जा रहे दूसरे वनडे के इनिंग्स ब्रेक के दौरान जर्सी लॉन्च का कार्यक्रम हुआ।
बता दें कि भारत और श्रीलंका की मेजबानी में आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्डकप 2026 का आयोजन होगा, जिसके लिए भारत के 5 और श्रीलंका के 2 शहरों को चुना गया है। टूर्नामेंट की शुरुआत 7 फरवरी से होगी, जिसका फाइनल 8 मार्च को खेला जाएगा। टीम इंडिया की नई जर्सी में अर्जेंटीना फुटबॉल टीम की जर्सी की झलक नजर आएगी। किट प्रोवाइडर एडिडास की ओर से रोल आउट की गई डार्क ब्लू और बोल्ड ऑरेंज शेड वाली जर्सी के लॉन्च के समय BCCI सेक्रेटरी देवजीत सैकिया भी मौजूद रहे।
आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्डकप 2024 में टीम इंडिया को बतौर कप्तान खिताब जिताने वाले रोहित शर्मा ने क्रिकेट के इस सबसे छोटे फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। हालांकि उन्हें आईसीसी ने आगामी टी20 विश्व कप के ब्रांड एंबेसडर बनाया है। रोहित शर्मा क्रिकेट इतिहास के ऐसे पहले खिलाड़ी बन गए हैं, जो क्रिकेट खेलते हुए किसी आईसीसी इवेंट के ब्रांड एंबेसडर बने हैं।
जर्सी लॉन्च के कार्यक्रम में रोहित शर्मा ने कहा, "यह एक लंबा सफर रहा है। हमने साल 2007 में अपना पहला वर्ल्ड कप जीता था। इस फॉर्मेट में अगला खिताब जीतने के लिए हमें 15 साल से ज्यादा लंबा इंतजार करना पड़ा। यह एक लंबा सफर रहा है, जिसमें बहुत सारे उतार-चढ़ाव आए, लेकिन फिर से ट्रॉफी उठाकर बहुत अच्छा लगा। अब, जब वर्ल्ड कप भारत में हो रहा है, तो यह एक रोमांचक टूर्नामेंट होने वाला है। मेरी शुभकामनाएं हमेशा टीम के साथ हैं। मुझे यकीन है कि हर कोई टीम इंडिया के साथ होगा और उसे अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए सपोर्ट करेगा।"
बता दें कि इस टूर्नामेंट में कुल 20 टीमें हिस्सा लेने जा रही हैं, जिन्हें 5-5 के चार ग्रुप में बांटा गया है। सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम ग्रुप-A में पाकिस्तान, यूएसए, नीदरलैंड और नामीबिया के साथ है। टीम इंडिया का पहला मुकाबला 7 फरवरी को होगा, जहां उनका मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में यूएसए से होगा। इसके बाद 12 फरवरी को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में सूर्या एंड कंपनी नामीबिया से भिड़ेगी। इस वर्ल्डकप का सबसे रोमांचक मुकाबला 15 फरवरी को होगा, जहां भारत और पाकिस्तान की टीमें कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में आमने सामने होंगी। टीम इंडिया ग्रुप स्टेज का आखिरी मुकाबला 18 फरवरी को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में नीदरलैंड्स से खेलेगी।
