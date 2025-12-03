टी20 वर्ल्डकप 2026 के लिए टीम इंडिया की नई जर्सी लॉन्च, रोहित शर्मा और तिलक वर्मा ने दिखाई झलक

बता दें कि इस टूर्नामेंट में कुल 20 टीमें हिस्सा लेने जा रही हैं, जिन्हें 5-5 के चार ग्रुप में बांटा गया है। सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम ग्रुप-A में पाकिस्तान, यूएसए, नीदरलैंड और नामीबिया के साथ है। टीम इंडिया का पहला मुकाबला 7 फरवरी को होगा, जहां उनका मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में यूएसए से होगा। इसके बाद 12 फरवरी को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में सूर्या एंड कंपनी नामीबिया से भिड़ेगी। इस वर्ल्डकप का सबसे रोमांचक मुकाबला 15 फरवरी को होगा, जहां भारत और पाकिस्तान की टीमें कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में आमने सामने होंगी। टीम इंडिया ग्रुप स्टेज का आखिरी मुकाबला 18 फरवरी को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में नीदरलैंड्स से खेलेगी।