Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

रोहित शर्मा से छीनी गई वनडे टीम की कमान, ऑस्ट्रेलिया दौरे से कप्तानी करेगा ये खिलाड़ी, श्रेयस भी छूटे पीछे

Team India New ODI Captain: 19 अक्टूबर से खेले जाने वाले 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए चयनकर्ता वनडे टीम में बड़ा बदलाव कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार रोहित शर्मा की जगह शुभमन गिल को कप्तान बनाया जा सकता है।

2 min read

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Oct 04, 2025

रोहित शर्मा (फोटो- IANS)

रोहित शर्मा (फोटो- IANS)

Team India ODI Captain: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाने वाले वनडे सीरीज से पहले टीम इंडिया को नया वनडे कप्तान मिल गया है। शुभमन गिल को वनडे टीम का कप्तान बनाया गया है। उनकी पहली परीक्षा ऑस्ट्रेलिया दौरे पर होगी। रोहित शर्मा और विराट कोहली को वनडे टीम में शामिल कर लिया गया है। आपको बता दें कि दोनों खिलाड़ी टेस्ट और टी20 टीम से संन्यास ले चुके हैं और 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद उन्होंने वनडे क्रिकेट जारी रखने का फैसला किया।

रोहित-विराट जाएंगे ऑस्ट्रेलिया

शुभमन गिल को रोहित शर्मा की जगह भारत का नया वनडे कप्तान नियुक्त किया गया है। वह 19 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया में शुरू होने वाली तीन मैचों की सीरीज में टीम की कमान संभालेंगे। इस सीरीज में विराट कोहली के साथ रोहित शर्मा को बल्लेबाज के तौर पर टीम में चुना गया है। बता दें कि दोनों खिलाड़ी मार्च में खेली गई 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के बाद पहली बार टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व करेंगे।

कप्तानी में बदलाव का कारण

अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति चाहती है कि शुभमन गिल दक्षिण अफ्रीका, ज़िम्बाब्वे और नामीबिया की मेजबानी में खेले जाने वाले आईसीसी क्रिकेट वर्ल्डकप 2027 से पहले कप्तानी संभाल लें और उन्हें नेतृत्व का अनुभव भी हो जाए। इस बड़े फैसले पर अजीत अगरकर के साथ टीम इंडिया के मुख्य कोच गौतम गंभीर और बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने भी हामी भरी है।

रोहित शर्मा ने 56 वनडे मैचों में भारत की कप्तानी की, जिसमें उन्होंने 42 मैचों में जीत दिलाई और 12 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अपनी कप्तानी में उन्होंने टीम इंडिया को 2018 एशिया कप खिताब जिताया, फिर 2023 में भी उन्होंने एशिया कप जीता और 2023 वनडे विश्व कप के फाइनल में फाइनल में पहुंचाया। उन्हीं की कप्तानी में टीम इंडिया ने 2025 चैंपियंस ट्रॉफी और 2024 टी20 वर्ल्डकप का खिताब जीता।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

Updated on:

04 Oct 2025 02:44 pm

Published on:

04 Oct 2025 02:31 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / रोहित शर्मा से छीनी गई वनडे टीम की कमान, ऑस्ट्रेलिया दौरे से कप्तानी करेगा ये खिलाड़ी, श्रेयस भी छूटे पीछे

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

31 साल से जारी टीम इंडिया का दबदबा, अहमदाबाद टेस्ट में बड़ी जीत, लेकिन इन खिलाड़ियों ने बढ़ाई चिंता

IND vs WI 1st test Score
क्रिकेट

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर होंगे ये 2 खिलाड़ी, टीम में लौट सकते हैं 2 तुफानी गेंदबाज

Rohit Sharma
क्रिकेट

IND vs WI 1st Test: जीत से सिर्फ 5 विकेट दूर टीम इंडिया, शतक जड़ने के बाद गेंद से जडेजा ने किया कमाल

Ravindra jadeja and shubman gill
क्रिकेट

RCB को पहला खिताब जिताने वाले कोच एंडी फ्लावर इस टीम से जुड़े, 5 साल बाद छोड़ा इस टीम का साथ

Andy Flower
क्रिकेट

IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में इन खिलाड़ियों की वापसी तय! जानें क्या होगा सैमसन और अभिषेक का

Champions Trophy 2025
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.