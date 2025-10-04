रोहित शर्मा से छीनी गई वनडे टीम की कमान, ऑस्ट्रेलिया दौरे से कप्तानी करेगा ये खिलाड़ी, श्रेयस भी छूटे पीछे

Team India ODI Captain: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाने वाले वनडे सीरीज से पहले टीम इंडिया को नया वनडे कप्तान मिल गया है। शुभमन गिल को वनडे टीम का कप्तान बनाया गया है। उनकी पहली परीक्षा ऑस्ट्रेलिया दौरे पर होगी। रोहित शर्मा और विराट कोहली को वनडे टीम में शामिल कर लिया गया है। आपको बता दें कि दोनों खिलाड़ी टेस्ट और टी20 टीम से संन्यास ले चुके हैं और 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद उन्होंने वनडे क्रिकेट जारी रखने का फैसला किया।