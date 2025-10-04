रोहित शर्मा से छीनी गई वनडे टीम की कमान, ऑस्ट्रेलिया दौरे से कप्तानी करेगा ये खिलाड़ी, श्रेयस भी छूटे पीछे

रोहित शर्मा (फोटो- IANS)
Team India ODI Captain: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाने वाले वनडे सीरीज से पहले टीम इंडिया को नया वनडे कप्तान मिल गया है। शुभमन गिल को वनडे टीम का कप्तान बनाया गया है। उनकी पहली परीक्षा ऑस्ट्रेलिया दौरे पर होगी। रोहित शर्मा और विराट कोहली को वनडे टीम में शामिल कर लिया गया है। आपको बता दें कि दोनों खिलाड़ी टेस्ट और टी20 टीम से संन्यास ले चुके हैं और 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद उन्होंने वनडे क्रिकेट जारी रखने का फैसला किया।
शुभमन गिल को रोहित शर्मा की जगह भारत का नया वनडे कप्तान नियुक्त किया गया है। वह 19 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया में शुरू होने वाली तीन मैचों की सीरीज में टीम की कमान संभालेंगे। इस सीरीज में विराट कोहली के साथ रोहित शर्मा को बल्लेबाज के तौर पर टीम में चुना गया है। बता दें कि दोनों खिलाड़ी मार्च में खेली गई 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के बाद पहली बार टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व करेंगे।
अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति चाहती है कि शुभमन गिल दक्षिण अफ्रीका, ज़िम्बाब्वे और नामीबिया की मेजबानी में खेले जाने वाले आईसीसी क्रिकेट वर्ल्डकप 2027 से पहले कप्तानी संभाल लें और उन्हें नेतृत्व का अनुभव भी हो जाए। इस बड़े फैसले पर अजीत अगरकर के साथ टीम इंडिया के मुख्य कोच गौतम गंभीर और बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने भी हामी भरी है।
रोहित शर्मा ने 56 वनडे मैचों में भारत की कप्तानी की, जिसमें उन्होंने 42 मैचों में जीत दिलाई और 12 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अपनी कप्तानी में उन्होंने टीम इंडिया को 2018 एशिया कप खिताब जिताया, फिर 2023 में भी उन्होंने एशिया कप जीता और 2023 वनडे विश्व कप के फाइनल में फाइनल में पहुंचाया। उन्हीं की कप्तानी में टीम इंडिया ने 2025 चैंपियंस ट्रॉफी और 2024 टी20 वर्ल्डकप का खिताब जीता।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग