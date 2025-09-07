एशिया कप 2025 से पहले टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने दुबई में दिया ‘ब्रोंको’ टेस्ट, जानें क्यों पड़ी इसकी जरुरत

ब्रोंको टेस्‍ट में एक खिलाड़ी 20 मीटर शटल रन से शुरुआत करता है, जिसके बाद 40 मीटर और 60 मीटर की दौड़ होती है। यह एक सेट होता है। एक खिलाड़ी से बिना ब्रेक लिए ऐसे पांच सेट (कुल 1200 मीटर) करने की अपेक्षा की जाती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय क्रिकेटरों को ब्रोंको टेस्ट 6 मिनट के अंतराल में पूरा करने के लिए कहा गया। 2 किलोमीटर के टाइम ट्रायल में तेज गेंदबाजों के लिए बेंचमार्क 8 मिनट 15 सेकंड का था। बल्लेबाजों, विकेटकीपरों और स्पिनरों के लिए यह 8 मिनट 30 सेकंड का था।