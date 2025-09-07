एशिया कप 2025 से पहले टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने दुबई में दिया ‘ब्रोंको’ टेस्ट, जानें क्यों पड़ी इसकी जरुरत

Team India Bronco Test: एशिया कप 2025 से पहले भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने शनिवार को दुबई स्थित आईसीसी अकादमी में ब्रोंको टेस्ट दिया। स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच एड्रियन ले रॉक्स के अनुसार, यह नया फिटनेस टेस्ट शुरू किया गया है। पहले रिपोर्टों में दावा किया गया था कि भारतीय क्रिकेटरों ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में यो-यो टेस्ट के अलावा यह नया फिटनेस टेस्ट भी दिया था, लेकिन बाद में स्पष्ट किया गया कि ऐसा नहीं किया गया। टी20 इंटरनेशनल खिलाडि़यों का ब्रोंको टेस्ट दुबई में होगा।
दरअसल, रेवस्पोर्ट्ज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, टीम इंडिया के प्लेयर्स ने शनिवार को दुबई में अपने दूसरे अभ्यास सत्र के दौरान ब्रोंको टेस्ट दिया है। जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, रिंकू सिंह, अर्शदीप सिंह समेत अन्य खिलाड़ियों को कथित तौर पर नए फिटनेस टेस्ट में भाग लेते हुए देखा गया। एशिया कप से पहले टीम इंडिया ने शुक्रवार को अपना पहला अभ्यास सत्र आयोजित किया। बता दें कि टीम इंडिया इस टूर्नामेंट में अपने अभियान का आगाज 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ मैच से करेगी।
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ब्रोंको टेस्ट चयन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह केवल एक फिटनेस आकलन है। साथ ही यह भी बताया गया है कि भारतीय टीम के कुछ सदस्यों ने भारत बनाम इंग्लैंड टेस्ट सीरीज से पहले बेकेनहैम में ट्रेनिंग कैंप दौरान भी यह टेस्ट दिया था।
ब्रोंको टेस्ट में एक खिलाड़ी 20 मीटर शटल रन से शुरुआत करता है, जिसके बाद 40 मीटर और 60 मीटर की दौड़ होती है। यह एक सेट होता है। एक खिलाड़ी से बिना ब्रेक लिए ऐसे पांच सेट (कुल 1200 मीटर) करने की अपेक्षा की जाती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय क्रिकेटरों को ब्रोंको टेस्ट 6 मिनट के अंतराल में पूरा करने के लिए कहा गया। 2 किलोमीटर के टाइम ट्रायल में तेज गेंदबाजों के लिए बेंचमार्क 8 मिनट 15 सेकंड का था। बल्लेबाजों, विकेटकीपरों और स्पिनरों के लिए यह 8 मिनट 30 सेकंड का था।