Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

एशिया कप 2025 से पहले टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने दुबई में दिया ‘ब्रोंको’ टेस्ट, जानें क्यों पड़ी इसकी जरुरत

Team India Bronco Test: एशिया कप 2025 के लिए दुबई पहुंची टीम इंडिया टी20 के खिलाडि़यों ने आईसीसी अकादमी में ब्रोंको टेस्ट दिया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ये टेस्‍ट चयन का हिस्‍सा नहीं है, बल्कि सिर्फ फिटनेस का आकलन है।

भारत

lokesh verma

Sep 07, 2025

Team India Bronco Test
दुबई में प्रैक्टिस सेशन के दौरान जसप्रीत बुमराह और भारतीय टीम। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/BCCI)

Team India Bronco Test: एशिया कप 2025 से पहले भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने शनिवार को दुबई स्थित आईसीसी अकादमी में ब्रोंको टेस्ट दिया। स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच एड्रियन ले रॉक्स के अनुसार, यह नया फिटनेस टेस्‍ट शुरू किया गया है। पहले रिपोर्टों में दावा किया गया था कि भारतीय क्रिकेटरों ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में यो-यो टेस्ट के अलावा यह नया फिटनेस टेस्‍ट भी दिया था, लेकिन बाद में स्पष्ट किया गया कि ऐसा नहीं किया गया। टी20 इंटरनेशनल खिलाडि़यों का ब्रोंको टेस्ट दुबई में होगा।

एशिया कप 2025 से पहले दिया ब्रोंको टेस्ट

दरअसल, रेवस्पोर्ट्ज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, टीम इंडिया के प्‍लेयर्स ने शनिवार को दुबई में अपने दूसरे अभ्यास सत्र के दौरान ब्रोंको टेस्ट दिया है। जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, रिंकू सिंह, अर्शदीप सिंह समेत अन्य खिलाड़ियों को कथित तौर पर नए फिटनेस टेस्‍ट में भाग लेते हुए देखा गया। एशिया कप से पहले टीम इंडिया ने शुक्रवार को अपना पहला अभ्यास सत्र आयोजित किया। बता दें कि टीम इंडिया इस टूर्नामेंट में अपने अभियान का आगाज 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ मैच से करेगी। 

ये भी पढ़ें

संजू सैमसन पहले ही नेट सेशन में हुए चोटिल! फिर छक्कों की बारिश कर उड़ाया गर्दा
क्रिकेट
Sanju Samson Latest News

'ब्रोंको' टेस्‍ट सिर्फ फिटनेस का आकलन

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ब्रोंको टेस्ट चयन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह केवल एक फिटनेस आकलन है। साथ ही यह भी बताया गया है कि भारतीय टीम के कुछ सदस्यों ने भारत बनाम इंग्लैंड टेस्ट सीरीज से पहले बेकेनहैम में ट्रेनिंग कैंप दौरान भी यह टेस्ट दिया था।

ब्रोंको टेस्ट क्या है?

ब्रोंको टेस्‍ट में एक खिलाड़ी 20 मीटर शटल रन से शुरुआत करता है, जिसके बाद 40 मीटर और 60 मीटर की दौड़ होती है। यह एक सेट होता है। एक खिलाड़ी से बिना ब्रेक लिए ऐसे पांच सेट (कुल 1200 मीटर) करने की अपेक्षा की जाती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय क्रिकेटरों को ब्रोंको टेस्ट 6 मिनट के अंतराल में पूरा करने के लिए कहा गया। 2 किलोमीटर के टाइम ट्रायल में तेज गेंदबाजों के लिए बेंचमार्क 8 मिनट 15 सेकंड का था। बल्लेबाजों, विकेटकीपरों और स्पिनरों के लिए यह 8 मिनट 30 सेकंड का था।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

एशिया कप 2025

Published on:

07 Sept 2025 10:14 am

Hindi News / Sports / Cricket News / एशिया कप 2025 से पहले टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने दुबई में दिया ‘ब्रोंको’ टेस्ट, जानें क्यों पड़ी इसकी जरुरत

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट