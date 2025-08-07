एशिया कप 2025 में कुछ ऐसी होगी भारत की प्लेइंग इलेवन, जानें किसकी होगी एंट्री और कौन होगा बाहर

Team India Playing 11 for Asia Cup 2025: भारतीय टीम के इंग्लैंड दौरे के बाद अब एशिया कप 2025 को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। इस टूर्नामेंट का आगाज 9 सितंबर से यूएई में होना है। इंग्‍लैंड दौरे पर शानदार प्रदर्शन करने वाले शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन की एशिया कप से टी20 टीम में वापसी की बात भी सामने आ रही है। इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में भारतीय टीम को अपना पहला मुकाबला 10 सितंबर को खेलना है। जबकि चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से भिड़ंत 14 सितंबर को होगी। टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने सर्जरी के बाद बल्लेबाजी का अभ्यास शुरू कर दिया है। ऐसे में आपको बताते हैं कि एशिया कप में सूर्या की अगुवाई भारत की बेस्ट प्लेइंग इलेवन क्या हो सकती है?