एशिया कप 2025 में कुछ ऐसी होगी भारत की प्लेइंग इलेवन, जानें किसकी होगी एंट्री और कौन होगा बाहर

Team India Playing 11 for Asia Cup 2025: भारतीय टीम के इंग्लैंड दौरे के बाद अब एशिया कप 2025 को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। इस टूर्नामेंट का आगाज 9 सितंबर से यूएई में होना है। इंग्लैंड दौरे पर शानदार प्रदर्शन करने वाले शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन की एशिया कप से टी20 टीम में वापसी की बात भी सामने आ रही है। इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में भारतीय टीम को अपना पहला मुकाबला 10 सितंबर को खेलना है। जबकि चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से भिड़ंत 14 सितंबर को होगी। टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने सर्जरी के बाद बल्लेबाजी का अभ्यास शुरू कर दिया है। ऐसे में आपको बताते हैं कि एशिया कप में सूर्या की अगुवाई भारत की बेस्ट प्लेइंग इलेवन क्या हो सकती है?
टी20 के विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन के साथ एशिया कप 2025 में पारी की शुरुआत कर सकते हैं। उनके बाद नंबर-3 पर तिलक वर्मा तो नंबर-4 पर कप्तान सूर्यकुमार यादव उतरेंगे। नंबर-5 पर ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या और नंबर-6 की जिम्मेदारी रिंकू सिंह को मिल सकती है।
यूएई में पिचों की परिस्थितियों को देखते हुए भारतीय टीम एशिया कप में 3 स्पिन गेंदबाजों के साथ उतर सकती है। ऐसे में नंबर 7 पर स्पिन ऑलराउंडर अक्षर पटेल उतर सकते हैं और उन्हें उपकप्तानी भी मिल सकती है। वहीं, अन्य दो स्पिनर रवि बिश्नोई और वरुण चक्रवर्ती हो सकते हैं। वहीं, दो तेज गेंदबाज हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह को मौका मिल सकता है।
इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने वाले शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन की करीब एक साल बाद टी20 टीम में वापसी की बात सामने आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन्हें खिलाया गया तो फिर किसे बाहर किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो भारतीय बल्लेबाजी का सेट क्रम गड़बड़ा सकता है, जिसकी संभावना बहुत कम नजर आ रही है।
अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पंड्या, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल (उपकप्तान), वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह।