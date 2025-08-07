7 अगस्त 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

एशिया कप 2025 में कुछ ऐसी होगी भारत की प्लेइंग इलेवन, जानें किसकी होगी एंट्री और कौन होगा बाहर

Team India Playing 11 for Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 का आगाज 9 सितंबर से होने वाला है। खबर है कि कप्तान सूर्यकुमार यादव ने बल्लेबाजी का अभ्यास भी शुरू कर दिया है। ऐसे में आपको बताते हैं सूर्या की अगुवाई वाली भारत की बेस्ट प्लेइंग इलेवन क्या हो सकती है?

भारत

lokesh verma

Aug 07, 2025

Team India Playing 11 for Asia Cup 2025
Team India Playing 11 for Asia Cup 2025: हार्दिक पंड्या और वरुण चक्रवर्ती। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/BCCI)

Team India Playing 11 for Asia Cup 2025: भारतीय टीम के इंग्लैंड दौरे के बाद अब एशिया कप 2025 को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। इस टूर्नामेंट का आगाज 9 सितंबर से यूएई में होना है। इंग्‍लैंड दौरे पर शानदार प्रदर्शन करने वाले शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन की एशिया कप से टी20 टीम में वापसी की बात भी सामने आ रही है। इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में भारतीय टीम को अपना पहला मुकाबला 10 सितंबर को खेलना है। जबकि चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से भिड़ंत 14 सितंबर को होगी। टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने सर्जरी के बाद बल्लेबाजी का अभ्यास शुरू कर दिया है। ऐसे में आपको बताते हैं कि एशिया कप में सूर्या की अगुवाई भारत की बेस्ट प्लेइंग इलेवन क्या हो सकती है?

अभिषेक और सैमसन करेंगे पारी की शुरुआत

टी20 के विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन के साथ एशिया कप 2025 में पारी की शुरुआत कर सकते हैं। उनके बाद नंबर-3 पर तिलक वर्मा तो नंबर-4 पर कप्तान सूर्यकुमार यादव उतरेंगे। नंबर-5 पर ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या और नंबर-6 की जिम्मेदारी रिंकू सिंह को मिल सकती है।

यूएई में 3 स्पिनर्स के साथ उतर सकती है टीम

यूएई में पिचों की परिस्थितियों को देखते हुए भारतीय टीम एशिया कप में 3 स्पिन गेंदबाजों के साथ उतर सकती है। ऐसे में नंबर 7 पर स्पिन ऑलराउंडर अक्षर पटेल उतर सकते हैं और उन्‍हें उपकप्‍तानी भी मिल सकती है। वहीं, अन्‍य दो स्पिनर रवि बिश्नोई और वरुण चक्रवर्ती हो सकते हैं। वहीं, दो तेज गेंदबाज हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह को मौका मिल सकता है।

प्‍लेइंग 11 में इन तीन की जगह बनना मुश्किल

इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने वाले शुभमन गिल, यशस्‍वी जायसवाल और साई सुदर्शन की करीब एक साल बाद टी20 टीम में वापसी की बात सामने आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन्‍हें खिलाया गया तो फिर किसे बाहर किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो भारतीय बल्‍लेबाजी का सेट क्रम गड़बड़ा सकता है, जिसकी संभावना बहुत कम नजर आ रही है। 

एशिया कप 2025 के लिए भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन

अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पंड्या, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल (उपकप्तान), वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Latest Cricket News

Updated on:

07 Aug 2025 07:09 am

Published on:

07 Aug 2025 07:08 am

Hindi News / Sports / Cricket News / एशिया कप 2025 में कुछ ऐसी होगी भारत की प्लेइंग इलेवन, जानें किसकी होगी एंट्री और कौन होगा बाहर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

India Vs Eng Test

Top Categories

स्वास्थ्य

मनोरंजन

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.