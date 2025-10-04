Patrika LogoSwitch to English

IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में इन खिलाड़ियों की वापसी तय! जानें क्या होगा सैमसन और अभिषेक का

IND vs AUS: 19 अक्टूबर से टीम इंडिया का ऑस्ट्रेलिया दौरा शुरू होगा, जहां भारतीय टीम को 3 वनडे और 5 टी20 मैचों की सीरीज खेली जाएगी। वनडे टीम में रोहित शर्मा और विराट कोहली का शामिल होना तय माना जा रहा है।

Vivek Kumar Singh

Oct 04, 2025

भारतीय क्रिकेट टीम (Photo- IANS)

India vs Australia ODI Series 2025: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम की घोषणा जल्द हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज से कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली की लंबे समय बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी होने वाली है। टी20 और टेस्ट से संन्यास ले चुके रोहित और विराट ने आखिरी बार भारत के लिए चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल खेला था, जिसमें न्यूजीलैंड को हराकर भारतीय टीम चैंपियन रही थी।

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर 3 वनडे और 5 टी20 मैचों की सीरीज खेली जानी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चयनकर्ता शनिवार को दोनों फॉर्मेट की सीरीज के लिए एक साथ टीम का चयन कर सकते हैं। चयनकर्ता के रूप में आरपी सिंह और प्रज्ञान ओझा भी शामिल होंगे। दोनों को 28 सितंबर को बीसीसीआई की वार्षिक आम बैठक में पांच सदस्यीय चयन समिति के नए सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था।

रिपोर्ट के मुताबिक, "दौरे के लिए चुने जाने की दौड़ में शामिल सभी खिलाड़ियों की फिटनेस स्थिति की लगातार जांच हो रही है। अब चयनकर्ताओं पर निर्भर है कि वे ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए किस प्रारूप में किसे चुनते हैं।" रोहित शर्मा और विराट कोहली आईपीएल के बाद क्रिकेट के मैदान से दूर हैं, लेकिन दोनों लगातार वनडे सीरीज की तैयारी कर रहे हैं। रोहित अपनी बल्लेबाजी और फिटनेस पर कुछ काम करने के लिए बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी गए थे।

संजू और अभिषेक पर सबकी नजर

संजू सैमसन को वनडे में बैकअप विकेटकीपर के रूप में रखा जा सकता है। वहीं, इंजर्ड हार्दिक पंड्या की जगह नीतीश कुमार रेड्डी को मौका मिल सकता है। ध्रुव जुरेल ने भी वेस्टइंडीज के खिलाफ शतक लगाकर अपना दावा मजबूत किया है, तो अभिषेक शर्मा ने वनडे टीम मे जगह बनाने के लिए बहन तक की शादी छोड़ दी और ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ मैच खेलने उतर गए।

यह देखना दिलचस्प होगा कि गिल, बुमराह और कुलदीप को दौरे की शुरुआत में या बीच में कितना आराम दिया जाता है, क्योंकि भारत को 14 नवंबर से कोलकाता में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू मैदान पर दो टेस्ट मैच भी खेलने हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के तीन मैच 19, 23 और 25 अक्टूबर को खेले जाएंगे। इसके बाद 29 अक्टूबर से 8 नवंबर के बीच टी20 सीरीज खेली जाएगी।

04 Oct 2025 11:01 am

04 Oct 2025 11:00 am

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में इन खिलाड़ियों की वापसी तय! जानें क्या होगा सैमसन और अभिषेक का

