IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में इन खिलाड़ियों की वापसी तय! जानें क्या होगा सैमसन और अभिषेक का

रिपोर्ट के मुताबिक, "दौरे के लिए चुने जाने की दौड़ में शामिल सभी खिलाड़ियों की फिटनेस स्थिति की लगातार जांच हो रही है। अब चयनकर्ताओं पर निर्भर है कि वे ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए किस प्रारूप में किसे चुनते हैं।" रोहित शर्मा और विराट कोहली आईपीएल के बाद क्रिकेट के मैदान से दूर हैं, लेकिन दोनों लगातार वनडे सीरीज की तैयारी कर रहे हैं। रोहित अपनी बल्लेबाजी और फिटनेस पर कुछ काम करने के लिए बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी गए थे।