भारत ने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में किया कमाल, पहली बार खड़ा किया रनों का इतना बड़ा पहाड़

Team India registered more than 1000 runs in a Test: इंग्लैंड की मुश्किल परिस्थितियों में भारतीय युवा टीम के प्रदर्शन को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन शुभमन गिल वाली इस युवा टीम ने लीड्स के बाद अब एजबेस्‍टन में कमाल का प्रदर्शन करते हुए सभी आलोचकों का मुंह पूरी तरह से बंद कर दिया है। इंग्लैंड के खिलाफ लीड्स में भारत की ओर से पांच शतक आए तो वहीं एजबेस्‍टन में कप्‍तान शुभमन गिल ने पहली पारी में दोहरे शतक और दूसरी पारी में शतक जड़े। उनके अलावा पांच अर्धशतक भी आए और भारतीय टीम ने टेस्‍ट क्रिकेट के इतिहास में पहली बार एक ही मैच में 1000 रन के आंकड़े का पार किया। इससे पहले टीम इंडिया ने 2004 में सर्वाधिक 916 रन ऑस्ट्रेलिया के विरूद्ध सिडनी में बनाए थे।