2 साल बाद अचानक चमकी इस बल्लेबाज की किस्मत, भारत की वनडे टीम में हुई एंट्री, शमी फिर बाहर

इस टीम में युवा खिलाड़ियों और अनुभवी सितारों का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि करीब 2 साल बाद ऋतुराज गायकवाड़ की टीम में वापसी हुई है। उन्होंने आखिरी वनडे साउथ अफ्रीका के खिलाफ ही दिसंबर 2023 में खेला था। हालांकि तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को एक बार फिर नजरअंदाज कर दिया गया है। टीम में रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गद बल्लेबाज शामिल हैं, तो यशस्वी जायसवाल, तिलक वर्मा को भी मौका दिया गया है। ऑलराउंडर विभाग में वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा और नीतीश कुमार रेड्डी को जगह मिली है। गेंदबाजी विभाग में कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा को रखा गया है। इसके अलावा ध्रुव जुरेल और ऋषभ पंत को भी इस टीम में चुना गया है।