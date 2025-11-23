2 साल बाद अचानक चमकी इस बल्लेबाज की किस्मत, भारत की वनडे टीम में हुई एंट्री, शमी फिर बाहर

ऋतुराज गायकवाड़ और मोहम्मद शमी (फोटो- IANS)
IND vs SA Squad: रविवार को भारतीय चयनकर्ताओं ने 30 नवंबर से शुरू होने वाली वनडे सीरीज के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली जाने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए केएल राहुल को कप्तान बनाया गया है। वनडे टीम के रेगुलर कप्तान शुभमन गिल चोट की वजह से इस साल कोई मैच नहीं खेल पाएंगे और उपकप्तान श्रेयस अय्यर का मार्च 2026 तक मैदान पर उतरना मुश्किल लग रहा है। इसी वजह से केएल राहुल को कप्तान बनाना पड़ा। इस टीम में 2 साल बाद ऋतुराज गायकवाड़ की वापसी हुई है, तो तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को फिर से नजरअंदाज कर दिया गया है।
इस टीम में युवा खिलाड़ियों और अनुभवी सितारों का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि करीब 2 साल बाद ऋतुराज गायकवाड़ की टीम में वापसी हुई है। उन्होंने आखिरी वनडे साउथ अफ्रीका के खिलाफ ही दिसंबर 2023 में खेला था। हालांकि तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को एक बार फिर नजरअंदाज कर दिया गया है। टीम में रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गद बल्लेबाज शामिल हैं, तो यशस्वी जायसवाल, तिलक वर्मा को भी मौका दिया गया है। ऑलराउंडर विभाग में वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा और नीतीश कुमार रेड्डी को जगह मिली है। गेंदबाजी विभाग में कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा को रखा गया है। इसके अलावा ध्रुव जुरेल और ऋषभ पंत को भी इस टीम में चुना गया है।
रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, केएल राहुल (कप्तान और विकेटकीपर), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, ऋतुराज गायकवाड़, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह और ध्रुव जुरेल।
टेम्बा बवुमा (कप्तान), ओटनील बार्टमैन, कॉर्बिन बॉश, मैथ्यू ब्रीट्ज़के, डेवाल्ड ब्रेविस, नांद्रे बर्गर, क्विंटन डी कॉक, टोनी डी जॉर्जी, रुबेन हरमन, केशव महाराज, मार्को यानसन, एडेन मार्करम, रियान रिकल्टन और प्रेनेलन सुब्रायन।
भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज (IND vs SA ODI Series 2025) का पहला मुकाबला 30 नवंबर को रांची में खेला जाएगा। इसके बाद रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में 3 दिसंबर को दूसरा मुकाबला खेला जाएगा। आखिरी मैच विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच व्हाइट-बॉल क्रिकेट में कांटे की टक्कर देखने को मिलती है, लेकिन पिछले 6 वनडे में से साउथ अफ्रीका की टीम सिर्फ 1 मैच ही जीत पाई है।
