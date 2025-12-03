IND vs SA T20 Squad: टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, हार्दिक पंड्या की वापसी, जानें किसका कटा पत्ता

Team India T20 Full Squad for South Africa Series: साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 टी20 मैचों की सीरीज के लिए BCCI ने बुधवार को 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया दौरे वाली टी20 टीम से 2 खिलाड़ियों को बाहर किया गया है। इसमें से एक नाम नितीश कुमार रेड्डी का है, जिनकी जगह साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए हार्दिक पंड्या को शामिल किया गया है तो दूसरा नाम हैरान करने वाला है। रिंकू सिंह को इस सीरीज से ड्रॉप कर दिया गया है।