IND vs SA T20 Squad: टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, हार्दिक पंड्या की वापसी, जानें किसका कटा पत्ता

साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान (फोटो- IANS)
Team India T20 Full Squad for South Africa Series: साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 टी20 मैचों की सीरीज के लिए BCCI ने बुधवार को 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया दौरे वाली टी20 टीम से 2 खिलाड़ियों को बाहर किया गया है। इसमें से एक नाम नितीश कुमार रेड्डी का है, जिनकी जगह साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए हार्दिक पंड्या को शामिल किया गया है तो दूसरा नाम हैरान करने वाला है। रिंकू सिंह को इस सीरीज से ड्रॉप कर दिया गया है।
टी20 वर्ल्डकप 2026 से पहले माना जा रहा है कि ये सीरीज टीम इंडिया के बेस्ट 11 को आजमाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होगी। ऐसे में जिन खिलाड़ियों को मौका मिला है, उनके लिए वर्ल्डकप के दरवाजे लगभग खुल हुए हैं और जो बाहर हैं, उन्हें अगले साल आयोजित होने वाले आईसीसी टूर्नामेंट की टीम से बाहर होना पड़ सकता है। फिलहाल शुभमन गिल की वापसी हो गई है, जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में चोटिल हो गए थे।
सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जीतेश शर्मा (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा और वॉशिंगटन सुंदर।
टीम की कमान सूर्यकुमार यादव संभालेंगे तो शुभमन गिल उपकप्तान होंगे। बता दें कि अगले साल फरवरी में भारत और श्रीलंका मिलकर आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्डकप 2026 की मेजबानी करेंगे। टीम इंडिया डिफेंडिंग चैंपियन हैं और इस बार सूर्या की कप्तानी में खिताब बचाने के इरादे से उतरेगी। क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट के सबसे बड़े टूर्नामेंट के लिए भारतीय खिलाड़ी तो तैयार हैं, लेकिन BCCI को यह तय करना है कि वो किन खिलाड़ियों को इस खिताब को डिफेंड करने की जिम्मेदारी देगा।
