श्रेयस अय्यर खुद नहीं चाहते थे टेस्ट टीम में शामिल होना, टीम सेलेक्शन के बाद BCCI ने किया कन्फर्म

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर फ्लॉप रहने वाले करुण नायर, साई सुदर्शन और आकाशदीप को टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, जबकि देवदत्त पडिक्कल की टीम इंडिया में फिर से वापसी हुई है। विकेटकीपर ऋषभ पंत अभी फिट नहीं हो पाए हैं, इसकी वजह से उनके स्थान पर नारायण जगदीशन को टीम में जगह मिली हैं। अक्षर पटेल की भी टेस्ट टीम में वापसी हुई है। टीम इंडिया और वेस्‍टइंडीज के बीच पहला टेस्‍ट 2 से 6 अक्‍टूबर के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके बाद दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच 10 से 14 अक्‍टूबर के बीच दिल्‍ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा।