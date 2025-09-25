Patrika LogoSwitch to English

श्रेयस अय्यर खुद नहीं चाहते थे टेस्ट टीम में शामिल होना, टीम सेलेक्शन के बाद BCCI ने किया कन्फर्म

Team India Squad For West Indies Test Series: वेस्टइंडीज के खिलाफ चुनी गई भारत की टेस्ट टीम में कुछ बड़े बदलाव हुए हैं। करुण नायर, साई सुदर्शन और आकाशदीप को टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, जबकि देवदत्त पडिक्कल की वापसी हुई है।

Vivek Kumar Singh

Sep 25, 2025

Shreyas Iyer IND vs WI Squad
श्रेयस अय्यर 5 महीने तक नहीं खेलेंगे कोई टेस्ट (फोटो- IANS)

Team India Test Squad: वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली जाने वाली टेस्ट सीरीज के लिए गुरुवार को टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर की अध्यक्षता वाली सीनियर राष्ट्रीय चयन समिति ने दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए टीम की घोषणा की। भारतीय टीम में कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। भारतीय टीम की कमान शुभमन गिल को दी गई है। इसके अलावा, रवींद्र जडेजा को उपकप्तान का जिम्मा सौंपा गया है। टीम में एक बार फिर श्रेयस अय्यर का नाम नहीं है। हालांकि इस बार टीम में न होने की वजह खुद अय्यर हैं।

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर फ्लॉप रहने वाले करुण नायर, साई सुदर्शन और आकाशदीप को टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, जबकि देवदत्त पडिक्कल की टीम इंडिया में फिर से वापसी हुई है। विकेटकीपर ऋषभ पंत अभी फिट नहीं हो पाए हैं, इसकी वजह से उनके स्थान पर नारायण जगदीशन को टीम में जगह मिली हैं। अक्षर पटेल की भी टेस्ट टीम में वापसी हुई है। टीम इंडिया और वेस्‍टइंडीज के बीच पहला टेस्‍ट 2 से 6 अक्‍टूबर के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके बाद दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच 10 से 14 अक्‍टूबर के बीच दिल्‍ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा।

इस टीम में श्रेयस अय्यर के टीम में चुनी जाने की भी उम्मीद थी। हालांकि सेलेक्शन से पहले ही उन्होंने BCCI को एक लेटर लिखा और मांग की कि अगले 6 महीने तक उन्हें रेड बॉल क्रिकेट से आराम दिया जाएगा। अय्यर चोट से उबर रहे हैं और शायद यही वजह है कि उन्होंने लॉन्ग फॉर्म से आराम मांगा था।

टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया

शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा (उपकप्तान), वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, एन. जगदीशन (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव।

भारत के खिलाफ वेस्टइंडीज की टीम

रोस्टन चेज (कप्तान), जोमेल वारिकन (उपकप्तान), एलिक अथानाज, जॉन कैंपबेल, केवलॉन एंडरसन, टैगेनारिन चंद्रपॉल, जस्टिन ग्रीव्स, शाई होप, टेविन इमलाच, अल्जारी जोसेफ, शमर जोसेफ, ब्रैंडन किंग, एंडरसन फिलिप, खारी पियरे और जेडन सील्स।

Published on:

25 Sept 2025 02:44 pm

