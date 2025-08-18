आत्मविश्वास, मेहनत और अनुशासन… टीम इंडिया के स्टार पेसर आकाश दीप ने दिया युवाओं को सफलता का मंत्र

Akash Deep Success Mantra: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी आकाश दीप ने हाल ही में भारत और इंग्लैंड के बीच खेली गई पांच टेस्ट मैचों की सीरीज में बेहतर प्रदर्शन किया था। सीरीज खत्म होने के बाद वे अपने गृहराज्य बिहार पहुंचे। रोहतास में सोमवार को उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए युवाओं को सफलता का मंत्र दिया। तेज गेंदबाज आकाश दीप ने बताया कि पहले जब मैं गांव में क्रिकेट खेलता था तो काफी मजा आता था, फिर मेरी इसमें रुचि बढ़ी। जब मैं समझदार हुआ तो इसके बारे में मैंने सोचना शुरू किया।