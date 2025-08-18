Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

आत्मविश्वास, मेहनत और अनुशासन… टीम इंडिया के स्टार पेसर आकाश दीप ने दिया युवाओं को सफलता का मंत्र

Akash Deep Success Mantra: इंग्‍लैंड दौरे पर शानदार प्रदर्शन करने वाल भारतीय टीम के स्टार खिलाड़ी आकाश दीप अपने गृहराज्य बिहार पहुंचे। रोहतास में सोमवार को उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए युवाओं को सफलता का मंत्र दिया।

भारत

lokesh verma

Aug 18, 2025

Akash Deep Success Mantra
Akash Deep Success Mantra: भारतीय तेज गेंदबाज आकाश दीप। (फोटो सोर्स: IANS)

Akash Deep Success Mantra: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी आकाश दीप ने हाल ही में भारत और इंग्लैंड के बीच खेली गई पांच टेस्ट मैचों की सीरीज में बेहतर प्रदर्शन किया था। सीरीज खत्म होने के बाद वे अपने गृहराज्य बिहार पहुंचे। रोहतास में सोमवार को उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए युवाओं को सफलता का मंत्र दिया। तेज गेंदबाज आकाश दीप ने बताया कि पहले जब मैं गांव में क्रिकेट खेलता था तो काफी मजा आता था, फिर मेरी इसमें रुचि बढ़ी। जब मैं समझदार हुआ तो इसके बारे में मैंने सोचना शुरू किया।

ओवल टेस्‍ट को लेकर कही ये बात

भारत-इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के पांचवें टेस्ट की बात करते हुए उन्होंने कहा कि इंग्लैंड सीरीज का आखिरी मैच काफी रोचक था, क्योंकि पांचों दिन कभी ऐसा नहीं लगा कि खेल किसी एक टीम के कंट्रोल में है; हर सेशन में उतार-चढ़ाव देखने को मिला। कभी मेजबान तो कभी मेहमान टीम के पाले में खेल जा रहा था। टेस्ट मैच का असली मजा यही है कि आखिरी दिन तक यह नहीं पता चले कि कौन जीतेगा।

ये भी पढ़ें

Asia Cup 2025 के लिए टीम इंडिया में इन 11 खिलाड़ियों की जगह तय! ये 4 प्लेयर भी रेस में
क्रिकेट
Asia Cup 2025 India Squad

युवाओं को दिया ये संदेश

युवाओं को संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। नतीजे हमारे हाथ में नहीं होते, हमारे हाथ में जो चीजें हैं, हम सिर्फ वही कर सकते हैं। हमें खुद पर भरोसा रखने और मेहनत करने की जरूरत है। अनुशासित जीवन जीना चाहिए। अगर यह सही रहेगा तो सफलता कभी न कभी जरूर मिलेगी।

बर्मिंघम में 10 विकेट चटकाकर दिलाई जीत

दाएं हाथ के मीडियम पेसर आकाश दीप ने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए 'एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी' में शानदार प्रदर्शन किया था। उन्होंने बर्मिंघम में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच की दोनों पारियों को मिलाकर 10 विकेट चटकाए थे। इस मैच में टीम इंडिया ने 336 रनों से जीत दर्ज की थी। 0-1 से सीरीज में पिछड़ने के बाद टीम इंडिया की वापसी में आकाश दीप ने बेहतरीन भूमिका निभाई थी।

विकेट के साथ जड़ा अर्धशतक

तीसरे टेस्ट में उन्होंने एक विकेट चटकाया। वहीं, ओवल में खेले गए पांचवें टेस्ट की दूसरी पारी में 66 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली थी। साथ ही दोनों पारी में एक-एक विकेट चटकाए थे। भारत ने इस मैच में भी जीत दर्ज कर सीरीज को 2-2 से बराबर किया था।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Latest Cricket News

Published on:

18 Aug 2025 12:59 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / आत्मविश्वास, मेहनत और अनुशासन… टीम इंडिया के स्टार पेसर आकाश दीप ने दिया युवाओं को सफलता का मंत्र

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.