Asia Cup 2025:Asia Cup 2025: हार्दिक पांड्या के अलावा इन चार ऑलराउंडरों को मिलेगी स्क्वाड में जगह! इनका कर सकता है पत्ता

हार्दिक पांड्या

हार्दिक टेस्‍ट टीम का जरूर हिस्‍सा नहीं हैं, लेकिन उन्‍होंने वनडे और टी20 में खुद को साबित करके दिखाया है। वह लगातार इन दोनों ही प्रारूपों में खेल रहे हैं। टी20 विश्‍व कप का खिताब जिताने में उन्‍होंने फाइनल में अहम भूमिका निभाई थी। ऐसे में वह ऑलराउंडरों में पहली पसंद के खिलाड़ी होंगे। आईपीएल की भी बात करें तो उन्‍होंने पिछले सीजन 15 मैचों में 224 रन बनाए थे, जिसमें नाबाद 48 रन उनका सर्वश्रेष्‍ठ स्‍कोर था। वहीं गेंदबाज़ी में उन्‍होंने 15 मैचों में 14 विकेट लिए थे, जहां 36 रन देकर पांच विकेट उनका सर्वश्रेष्‍ठ प्रदर्शन था। हार्दिक टीम संतुलन में एक अहम भूमिका निभाते आए हैं। उनकी हार्ड हीटिंग लेंथ बल्‍लेबाजों को हमेशा परेशान करती दिखी है।