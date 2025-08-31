Asia Cup में दिखेगा तेज गेंदबाजों का जलवा, बुमराह और अर्शदीप पर होगी पेस अटैक की ज़िम्मेदारी

भारत के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह दलीप ट्रॉफी में कड़ी तैयारी के बाद एशिया कप 2025 में अपनी सर्वोच्च फॉर्म के साथ अबु धाबी में अपनी टीम मे योगदान देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। एशिया कप टूर्नामेंट में भारत का पहला मैच 10 सितंबर को यूएई से होगा, उसके बाद भारतीय टीम पाकिस्तान और ओमान के खिलाफ मैच खेलेंगी। अर्शदीप ने टूर्नामेंट के लिए अपनी फिटनेस, अनुकूलन क्षमता और मानसिक दृढ़ता को लेकर कड़ी मेहनत की है यह टीम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।