क्रिकेट

60 शतक, 100 अर्धशतक जड़ने वाले क्रिकेटर की मौत, सौरव गांगुली और मैथ्यू हेडन ने श्रद्धांजली

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक बॉब सिम्पसन का निधन 89 साल की उम्र में शनिवार को सिडनी में हो गया। बॉब सिम्पसन ने 1957 से लेकर 1978 के बीच ऑस्ट्रेलिया के लिए 62 टेस्ट और 2 वनडे मैच खेले।

भारत

Vivek Kumar Singh

Aug 16, 2025

ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर बॉब सिम्पसन की मौत
ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर बॉब सिम्पसन की मौत (Photo- IANS)

ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जा रहे अंतिम टी20 मुकाबले में दोनों टीमों के खिलाफ ब्लैक आर्मबैंड बांधकर मैदान पर उतरे। यह सीरीज का निर्णायक मुकाबला है और मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान बॉब सिम्पसन का निधन हो गया। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज स्टीव वॉ ने अपने करियर और ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में बॉब सिम्पसन के योगदान की प्रशंसा की।

स्टीव वॉ ने इंस्टाग्राम पर लिखा, "बॉब सिम्पसन से ज्यादा ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट को किसी ने नहीं दिया। कोच, खिलाड़ी, कमेंटेटर, लेखक, चयनकर्ता, मार्गदर्शक और पत्रकार के तौर पर उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के उत्थान और टीम को सर्वश्रेष्ठ बनाने में बड़ी भूमिका निभाई।"

चहल के तीन विकेट की बदौलत नॉर्थेंप्टनशायर ने डरहम को ध्वस्त किया
क्रिकेट
Yuzvendra Chahal 6 Wicket Haul

स्टीव वॉ ने बताया बेस्ट कोच

वॉ ने लिखा कि वह खेल के अपने ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने की इच्छा रखने वाले सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट कोच थे। उन्होंने मुझे एक बेहतर खिलाड़ी और ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट को महान बनाया। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच शनिवार को होने वाले तीसरे टी20 मैच से पहले उन्हें मौन रहकर श्रद्धांजलि दी जाएगी। मैच के दौरान ऑस्ट्रेलियाई टीम अपने हाथ पर काली पट्टी भी बांधेगी।

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक बॉब सिम्पसन का निधन 89 साल की उम्र में शनिवार को सिडनी में हो गया। बॉब सिम्पसन ने 1957 से लेकर 1978 के बीच ऑस्ट्रेलिया के लिए 62 टेस्ट और 2 वनडे मैच खेले। टेस्ट मैचों में 10 शतक और 27 अर्धशतक लगाते हुए उन्होंने 4,869 रन बनाए। उनके नाम तिहरा शतक लगाने की उपलब्धि है। उनका सर्वाधिक स्कोर 311 था। इसके अलावा 71 विकेट भी उन्होंने लिए थे। वहीं, वनडे में उन्होंने 36 रन बनाए थे और 2 विकेट लिए थे।

फर्स्टक्लास में लगाए 100 अर्धशतक

प्रथम श्रेणी क्रिकेट में बॉब का रिकॉर्ड असाधारण है। 257 प्रथम श्रेणी मैचों में 60 शतक और 100 अर्धशतक लगाते हुए उन्होंने 21,029 रन बनाए थे। इसके अलावा उन्होंने 349 विकेट भी लिए थे। सिम्पसन ने 39 टेस्ट मैचों में ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी की थी। वह 1986 से 1996 तक ऑस्ट्रेलिया के मुख्य कोच रहे। ऑस्ट्रेलिया ने 1987 का विश्व कप, 1989 में इंग्लैंड में एशेज, और 1995 में वेस्टइंडीज के खिलाफ विदेशी सीरीज उनकी कोचिंग में जीती थी।

सौरव गांगुली ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "आरआईपी बॉब सिम्पसन, 1999 विश्व कप की यादें और लंकाशायर में आपके साथ बिताया गया समय हमेशा मेरे दिल और यादों में रहेगा। आप दिल से एक सज्जन व्यक्ति थे।"

पूर्व सलामी बल्लेबाज मैथ्यू हेडन ने इंस्टाग्राम पर लिखा, "ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के एक सच्चे दिग्गज ने हमें छोड़ दिया है। एक कुशल बल्लेबाज, नेतृत्वकर्ता, कोच और मार्गदर्शक के रूप में उनकी विरासत ने क्रिकेटरों की कई पीढ़ियों को निखारा। उनका प्रभाव ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट की कहानी में हमेशा अमर रहेगा।"

Cricket News

Updated on:

16 Aug 2025 03:35 pm

Published on:

16 Aug 2025 03:27 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / 60 शतक, 100 अर्धशतक जड़ने वाले क्रिकेटर की मौत, सौरव गांगुली और मैथ्यू हेडन ने श्रद्धांजली

