बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की जगह अब यहां हो सकता है वर्ल्ड कप का मैच, सामने आई यह वजह

तय कार्यक्रम के अनुसार, महिला वनडे वर्ल्ड कप के उद्घाटन मुकाबले के साथ बेंगलुर में एक सेमीफाइनल और संभवत: फाइनल भी खेला जाना था। बेंगलुरु को इस प्रमुख आयोजन से पहले दो अभ्यास मैचों की मेजबानी भी करनी थी। वहीं, दूसरी ओर ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम ने अभी तक महिलाओं के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की मेजबानी नहीं की है। हालांकि, यहां पुरुषों के चार टी20 और दो वनडे मैच खेले जा चुके हैं। यह 2023 पुरुष एकदिवसीय विश्व कप के प्रैक्टिस मैचों का भी स्थल था, लेकिन लगातार बारिश के कारण मैच रद्द कर दिए गए थे।