बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की जगह अब यहां हो सकता है वर्ल्ड कप का मैच, सामने आई यह वजह

ICC Women's World Cup 2025: कर्नाटक सरकार ने 4 जून को हुई भगदड़ की घटना के बाद बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में किसी भी गतिविधि को लेकर गंभीर सुरक्षा चिंताओं के कारण मैचों की मेजबानी की अनुमति नहीं दी है।

भारत

Satya Brat Tripathi

Aug 12, 2025

cricket stadium
तिरुवनंतपुरम को 2025 महिला महिला वनडे कप के आयोजन स्थल के रूप में बेंगलुरु की जगह लेने की संभावना है (Photo Credit - IANS)

ICC Women's World Cup 2025: तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम को बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम की जगह महिला वनडे विश्व कप 2025 के आयोजन स्थल के रूप में चुना जा सकता है। महिला वनडे विश्व कप 30 सितंबर से 2 नवंबर तक खेला जाएगा।

सूत्रों ने बताया कि कर्नाटक सरकार ने 4 जून को हुई भगदड़ की घटना के बाद स्टेडियम में किसी भी गतिविधि को लेकर गंभीर सुरक्षा चिंताओं के कारण मैचों की मेजबानी की अनुमति नहीं दी है, जिसका मतलब है कि महिला वनडे वर्ल्ड कप के लिए आवंटित मैच अब तिरुवनंतपुरम में आयोजित किए जाएंगे।

4 जून को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की IPL 2025 जीत के जश्न के दौरान एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ मची थी, जिसके बाद से यहां भविष्य में होने वाले मैचों को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इस घटना में 11 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 50 से अधिक घायल हुए थे। मामले की जांच अब भी जारी है।

जस्टिस जॉन माइकल डी'कुन्हा आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम बड़े पैमाने पर कार्यक्रमों को सुरक्षित तरीके से आयोजित करने के लिए पर्याप्त रूप से सुसज्जित नहीं है। स्टेडियम के डिजाइन को फैंस के लिए असुरक्षित बताया गया है। इसके चलते कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (केएससीए) को मजबूरन महाराजा टी20 ट्रॉफी के मुकाबले मैसूर के वाडेयर ग्राउंड में कराने पड़े, जबकि महारानी टी20 प्रतियोगिता के मैच अलूर में आयोजित हुए।

तय कार्यक्रम के अनुसार, महिला वनडे वर्ल्ड कप के उद्घाटन मुकाबले के साथ बेंगलुर में एक सेमीफाइनल और संभवत: फाइनल भी खेला जाना था। बेंगलुरु को इस प्रमुख आयोजन से पहले दो अभ्यास मैचों की मेजबानी भी करनी थी। वहीं, दूसरी ओर ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम ने अभी तक महिलाओं के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की मेजबानी नहीं की है। हालांकि, यहां पुरुषों के चार टी20 और दो वनडे मैच खेले जा चुके हैं। यह 2023 पुरुष एकदिवसीय विश्व कप के प्रैक्टिस मैचों का भी स्थल था, लेकिन लगातार बारिश के कारण मैच रद्द कर दिए गए थे।

गत चैंपियन ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, भारत, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका के बीच महिला वनडे विश्व कप 2025 खेला जाना है। विशाखापत्तनम, इंदौर, गुवाहाटी और श्रीलंका की राजधानी कोलंबो इस टूर्नामेंट के अन्य स्थल हैं।

महिला वनडे विश्व कप 2025 उपमहाद्वीप में होने वाला पहला महिला वैश्विक क्रिकेट टूर्नामेंट होगा, जो भारत में 2016 आईसीसी महिला टी20 विश्व कप की मेजबानी के बाद आयोजित किया जा रहा है। भारत ने इससे पहले 1978, 1997 और 2013 में भी महिला वनडे विश्व कप की मेजबानी की है।

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

Published on:

12 Aug 2025 11:00 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की जगह अब यहां हो सकता है वर्ल्ड कप का मैच, सामने आई यह वजह

