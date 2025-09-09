प्लेइंग 11 में एक साल बाद लौटा ये ऑलराउंडर, कल उतरकर गदर मचाने के लिए तैयार

इंग्लैंड को वनडे सीरीज में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू सीरीज में हार का सामना करना पड़ा था। इस दौरान टीम को एक तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर की कमी महसूस हुई थी। इस कमी को पूरा करने के लिए सैम करन को टीम में वापस बुलाया गया है। करन की वापसी से टीम को जरूरी संतुलन और अनुभव मिला है। बेथेल और जैक्स दोनों ही टी20I के पहले मैच के लिए अंतिम एकादश में अपनी जगह बरकरार रखने में सफल रहे हैं। बेथेल के तीसरे नंबर पर और करन के पांचवें नंबर पर खेलने की उम्मीद है। हालांकि, इंग्लैंड ने अपने बल्लेबाजी क्रम को लेकर एक लचीला रुख दिखाया है।