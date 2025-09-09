Patrika LogoSwitch to English

प्लेइंग 11 में एक साल बाद लौटा ये ऑलराउंडर, कल उतरकर गदर मचाने के लिए तैयार

इंग्लैंड को वनडे सीरीज में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू सीरीज में हार का सामना करना पड़ा था। इस दौरान टीम को एक तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर की कमी महसूस हुई थी।

भारत

Vivek Kumar Singh

Sep 09, 2025

Sam Curran
सैम करन की टी20 टीम में वापसी ()फोटो- IANS

इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टी20 मैच के लिए अपनी प्लेइंग इलेवन की घोषणा कर दी है। ऑलराउंडर सैम करन की टीम में वापसी हो गई है। करन ने नवंबर 2024 में वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना आखिरी टी20 खेला था। 27 साल के सैम करन ने 'द हंड्रेड' में गेंद और बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया था। करन ने ओवल इनविंसिबल्स की खिताबी जीत में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने 238 रन बनाने के अलावा 12 विकेट लिए थे। इसी प्रदर्शन के आधार पर उनकी टी20 टीम में वापसी हुई है।

इंग्लैंड को वनडे सीरीज में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू सीरीज में हार का सामना करना पड़ा था। इस दौरान टीम को एक तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर की कमी महसूस हुई थी। इस कमी को पूरा करने के लिए सैम करन को टीम में वापस बुलाया गया है। करन की वापसी से टीम को जरूरी संतुलन और अनुभव मिला है। बेथेल और जैक्स दोनों ही टी20I के पहले मैच के लिए अंतिम एकादश में अपनी जगह बरकरार रखने में सफल रहे हैं। बेथेल के तीसरे नंबर पर और करन के पांचवें नंबर पर खेलने की उम्मीद है। हालांकि, इंग्लैंड ने अपने बल्लेबाजी क्रम को लेकर एक लचीला रुख दिखाया है।

आर्चर के साथ ओवरटन भी टीम में

करन के साथ तेज गेंदबाजी विभाग में जेमी ओवरटन और जोफ़्रा आर्चर भी हैं, जो चोटों के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं। अनुभवी आदिल राशिद और बाएं हाथ के लियाम डॉसन स्पिन आक्रमण को मजबूत कर रहे हैं, जिससे इंग्लैंड को विविधता और गहराई मिल रही है। सलामी बल्लेबाज फिल साल्ट की भी वापसी हुई है। वह जोस बटलर के साथ पारी की शुरुआत करेंगे।

इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन

फिल साल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), जैकब बेथेल, हैरी ब्रुक (कप्तान), सैम करन, टॉम बैंटन, विल जैक्स, जेमी ओवरटन, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर और आदिल राशिद।

