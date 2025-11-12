संजू सैमसन के RR छोड़ CSK आने से खुश नहीं यह पूर्व कप्तान, जडेजा को लेकर दिया तीखा बयान

Srikkanth on Sanju samson and Ravindra jadeja IPL trade: इंडिया प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के मिनी ऑक्शन से पहले संजू सैमसन को चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और रवींद्र जडेजा को राजस्थान रॉयल्स (RR) में ट्रेड करने की अफवाहें जोरों पर हैं। अगर यह स्वैप होता है, तो CSK एक दिग्गज ऑलराउंडर खोकर एक विकेटकीपर-बल्लेबाज हासिल करेगी। पूर्व भारतीय चयनकर्ता कृष्णमाचारी श्रीकांत ने इस संभावित डील पर तीखी राय दी है। उनके मुताबिक, सैमसन भले ही शानदार खिलाड़ी हों, लेकिन टी20 फॉर्मेट में ऑलराउंडर की भूमिका अपराजेय है। श्रीकांत ने अपने यूट्यूब चैनल पर जडेजा को 'मैच-विनर' करार देते हुए कहा कि वे बल्लेबाजी, गेंदबाजी या फील्डिंग, किसी भी विभाग से गेम पलट सकते हैं।