Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

संजू सैमसन के RR छोड़ CSK आने से खुश नहीं यह पूर्व कप्तान, जडेजा को लेकर दिया तीखा बयान

श्रीकांत ने चेतावनी दी कि जडेजा को ट्रेड करना सीएसके के लिए महंगा सौदा साबित होगा। उन्होंने कहा, "सैमसन एक अच्छे खिलाड़ी है, लेकिन जड़ेजा मैच विनर हैं। अगर CSK जड़ेजा को जाने देती है तो उन्हें नए ऑलराउंडर की तलाश करनी पड़ेगी।"

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

image

Madhur Milan Rao

Nov 12, 2025

राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन (Photo - IPL offocial site)

Srikkanth on Sanju samson and Ravindra jadeja IPL trade: इंडिया प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के मिनी ऑक्शन से पहले संजू सैमसन को चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और रवींद्र जडेजा को राजस्थान रॉयल्स (RR) में ट्रेड करने की अफवाहें जोरों पर हैं। अगर यह स्वैप होता है, तो CSK एक दिग्गज ऑलराउंडर खोकर एक विकेटकीपर-बल्लेबाज हासिल करेगी। पूर्व भारतीय चयनकर्ता कृष्णमाचारी श्रीकांत ने इस संभावित डील पर तीखी राय दी है। उनके मुताबिक, सैमसन भले ही शानदार खिलाड़ी हों, लेकिन टी20 फॉर्मेट में ऑलराउंडर की भूमिका अपराजेय है। श्रीकांत ने अपने यूट्यूब चैनल पर जडेजा को 'मैच-विनर' करार देते हुए कहा कि वे बल्लेबाजी, गेंदबाजी या फील्डिंग, किसी भी विभाग से गेम पलट सकते हैं।

सैमसन का प्रदर्शन: स्टार्ट्स तो दिए, लेकिन बड़े स्कोर नहीं

श्रीकांत ने सैमसन को 'ब्रिलियंट क्रिकेटर' माना, लेकिन आईपीएल 2025 में उनके ओपनिंग रोल को प्रभावी नहीं ठहराया। ओपनर के तौर पर सैमसन ज्यादातर मैचों में सिर्फ शुरुआती झटका दे पाए, 60+ का स्कोर मात्र एक बार ही बना। श्रीकांत ने तंज कसा, "स्टार्ट्स तो किसी से भी मिल सकते हैं, उर्विल पटेल जैसे युवा भी यही कर रहे हैं।" उनका इशारा साफ था कि सीएसके को बड़े स्कोर बनाने वाले खिलाड़ी की नहीं, बल्कि हरफनमौला खिलाड़ी की जरूरत है।

जडेजा के बिना CSK की मुश्किलें दोगुनी

श्रीकांत ने चेतावनी दी कि जडेजा को ट्रेड करना सीएसके के लिए महंगा सौदा साबित होगा। उन्होंने कहा, "जडेजा के बिना सीएसके का ऑलराउंडर कौन? टी20 में यह रोल गेम-चेंजर है।" उन्होंने कैमरन ग्रीन जैसे खिलाड़ियों का उदाहरण देते हुए कहा, "ग्रीन बल्लेबाज हैं जो गेंदबाजी कर सकते हैं और 4 ओवर डाल सकते हैं, लेकिन वे 'घातक' नहीं, जो गेंद से मैच जिता दें। जडेजा इससे अलग हैं, वे तीनों विभागों में योगदान देकर अकेले दम पर जीत दिलाते हैं।"

पिछले दो सीजन में जडेजा को बल्लेबाजी के मौके कम मिले, वे नंबर 6-7 पर आखिरी गेंदों में उतरते थे, जहां दर्शक उनके आउट होने का इंतजार करते ताकि धोनी खेलें। श्रीकांत ने इसे 'दुखद' बताते हुए कहा, "2025 में उनका स्ट्राइक रेट घातक नहीं रहा, लेकिन सिर्फ 10-12 गेंदें खेलने का मौका मिलना उनकी गलती नहीं।"

धोनी के बाद विकेटकीपर: उर्विल पटेल पर दांव?

अगर सीएसएल धोनी के उत्तराधिकारी की तलाश में सैमसन को ला रही है, तो श्रीकांत ने सुझाव दिया कि टीम के पास पहले से उर्विल पटेल जैसे युवा विकेटकीपर-बल्लेबाज मौजूद हैं। श्रीकांत ने कहा,"इसके लिए सैमसन को लाने की जरूरत नहीं, उर्विल तैयार हैं।" श्रीकांत का मानना है कि जडेजा जैसे प्रूवन मैच-विनर को खोना CSK के लिए रणनीतिक भूल होगी।

ये भी पढ़ें

श्रीलंका के पाकिस्तान दौरे पर फिर बवाल! आतंकी हमले का खतरा? स्टेडियम पहुंचे गृहमंत्री नकवी
क्रिकेट
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

IPL Update

Published on:

12 Nov 2025 05:31 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / संजू सैमसन के RR छोड़ CSK आने से खुश नहीं यह पूर्व कप्तान, जडेजा को लेकर दिया तीखा बयान

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

ICC Men’s ODI Rankings: रोहित शर्मा नंबर -1 बल्लेबाज के तौर पर बरकरार, कोहली की रैंकिंग में सुधार, बाबर को नुकसान

Rohit Sharma
क्रिकेट

Ashes: पर्थ टेस्ट से पहले ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका, यह खतरनाक गेंदबाज चोट के चलते बाहर हुआ

Steve Smith Return
क्रिकेट

सात साल बाद यह टूर्नामेंट खेलते नज़र आएंगे रोहित शर्मा, जयपुर में होंगे मुंबई के सभी सात मैच

Rohit Sharma broke Sourav Ganguly record
क्रिकेट

श्रीलंका के पाकिस्तान दौरे पर फिर बवाल! आतंकी हमले का खतरा? स्टेडियम पहुंचे गृहमंत्री नकवी

क्रिकेट

महिला संग नजर आए राशिद खान, तस्वीर वायरल होने पर मचा बवाल, क्रिकेटर ने खुद बताई सच्चाई

Rashid Khan on Mujeeb Ur Rahman
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.