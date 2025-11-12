संजू सैमसन के RR छोड़ CSK आने से खुश नहीं यह पूर्व कप्तान, जडेजा को लेकर दिया तीखा बयान

राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन (Photo - IPL offocial site)
Srikkanth on Sanju samson and Ravindra jadeja IPL trade: इंडिया प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के मिनी ऑक्शन से पहले संजू सैमसन को चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और रवींद्र जडेजा को राजस्थान रॉयल्स (RR) में ट्रेड करने की अफवाहें जोरों पर हैं। अगर यह स्वैप होता है, तो CSK एक दिग्गज ऑलराउंडर खोकर एक विकेटकीपर-बल्लेबाज हासिल करेगी। पूर्व भारतीय चयनकर्ता कृष्णमाचारी श्रीकांत ने इस संभावित डील पर तीखी राय दी है। उनके मुताबिक, सैमसन भले ही शानदार खिलाड़ी हों, लेकिन टी20 फॉर्मेट में ऑलराउंडर की भूमिका अपराजेय है। श्रीकांत ने अपने यूट्यूब चैनल पर जडेजा को 'मैच-विनर' करार देते हुए कहा कि वे बल्लेबाजी, गेंदबाजी या फील्डिंग, किसी भी विभाग से गेम पलट सकते हैं।
श्रीकांत ने सैमसन को 'ब्रिलियंट क्रिकेटर' माना, लेकिन आईपीएल 2025 में उनके ओपनिंग रोल को प्रभावी नहीं ठहराया। ओपनर के तौर पर सैमसन ज्यादातर मैचों में सिर्फ शुरुआती झटका दे पाए, 60+ का स्कोर मात्र एक बार ही बना। श्रीकांत ने तंज कसा, "स्टार्ट्स तो किसी से भी मिल सकते हैं, उर्विल पटेल जैसे युवा भी यही कर रहे हैं।" उनका इशारा साफ था कि सीएसके को बड़े स्कोर बनाने वाले खिलाड़ी की नहीं, बल्कि हरफनमौला खिलाड़ी की जरूरत है।
श्रीकांत ने चेतावनी दी कि जडेजा को ट्रेड करना सीएसके के लिए महंगा सौदा साबित होगा। उन्होंने कहा, "जडेजा के बिना सीएसके का ऑलराउंडर कौन? टी20 में यह रोल गेम-चेंजर है।" उन्होंने कैमरन ग्रीन जैसे खिलाड़ियों का उदाहरण देते हुए कहा, "ग्रीन बल्लेबाज हैं जो गेंदबाजी कर सकते हैं और 4 ओवर डाल सकते हैं, लेकिन वे 'घातक' नहीं, जो गेंद से मैच जिता दें। जडेजा इससे अलग हैं, वे तीनों विभागों में योगदान देकर अकेले दम पर जीत दिलाते हैं।"
पिछले दो सीजन में जडेजा को बल्लेबाजी के मौके कम मिले, वे नंबर 6-7 पर आखिरी गेंदों में उतरते थे, जहां दर्शक उनके आउट होने का इंतजार करते ताकि धोनी खेलें। श्रीकांत ने इसे 'दुखद' बताते हुए कहा, "2025 में उनका स्ट्राइक रेट घातक नहीं रहा, लेकिन सिर्फ 10-12 गेंदें खेलने का मौका मिलना उनकी गलती नहीं।"
अगर सीएसएल धोनी के उत्तराधिकारी की तलाश में सैमसन को ला रही है, तो श्रीकांत ने सुझाव दिया कि टीम के पास पहले से उर्विल पटेल जैसे युवा विकेटकीपर-बल्लेबाज मौजूद हैं। श्रीकांत ने कहा,"इसके लिए सैमसन को लाने की जरूरत नहीं, उर्विल तैयार हैं।" श्रीकांत का मानना है कि जडेजा जैसे प्रूवन मैच-विनर को खोना CSK के लिए रणनीतिक भूल होगी।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग