क्रिकेट

4 साल बाद टीम में लौटा ये धुरंधर, श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज में जलवा बिखेरने को तैयार

लर ने अपना आखिरी टी20 अप्रैल 2021 में पाकिस्तान के खिलाफ खेला था। सीन विलियम्स को भी टी20 टीम में जगह दी गई है। विलियम्स ने अपना आखिरी टी20 मई 2024 में बांग्लादेश के खिलाफ खेला था।

भारत

Vivek Kumar Singh

Sep 02, 2025

Zim vs Sl t20 Series 2025 Sean Williams brendon taylor
4 साल बाद जिम्बाब्वे के लिए टी20 मैच खेलेंगे ब्रेंडन टेलर (फोटो- IANS)

ZIM vs SL T20 Series 2025: श्रीलंका के खिलाफ दो वनडे मैचों की घरेलू सीरीज गंवाने के बाद जिम्बाब्वे का अगला लक्ष्य 3 टी20 मैचों की सीरीज में मेहमान टीम को पटखनी देने पर है। टी20 सीरीज के लिए जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड ने 16 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। सीनियर खिलाड़ी ब्रेंडन टेलर और सीन विलियम्स की टीम में वापसी हुई है।

जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड ने भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से लंबे समय तक क्रिकेट से दूर रहे अनुभवी बल्लेबाज ब्रेंडन टेलर को टेस्ट और वनडे के बाद टी20 टीम में भी मौका दिया है। टेलर के आने से टी20 फॉर्मेट में जिम्बाब्वे की बल्लेबाजी मजबूत हुई है। टेलर ने अपना आखिरी टी20 अप्रैल 2021 में पाकिस्तान के खिलाफ खेला था। सीन विलियम्स को भी टी20 टीम में जगह दी गई है। विलियम्स ने अपना आखिरी टी20 मई 2024 में बांग्लादेश के खिलाफ खेला था।

सिकंदर रजा संभालेंगे कमान

टेलर और विलियम्स के अलावा तेज गेंदबाज ब्रैड इवांस और शीर्ष क्रम के बल्लेबाज तदीवानाशे मारुमानी की टीम में वापसी हुई है। टीम की कमान सिकंदर रजा के हाथ में है। रजा ने वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया था। पहले वनडे में 92 रन बनाने वाले इस दिग्गज खिलाड़ी ने दूसरे वनडे में 55 गेंद पर नाबाद 59 रन की पारी खेली थी।

सिकंदर रजा की कप्तानी वाली जिम्बाब्वे टी20 सीरीज में श्रीलंका को चौंका सकती है। जिम्बाब्वे और श्रीलंका के बीच टी20 सीरीज के मैच 3, 6 और 7 सितंबर को खेले जाएंगे। सभी मैच हरारे में खेले जाएंगे। श्रीलंका और जिम्बाब्वे के बीच अब तक छह टी20 मैच हुए हैं। पांच मैचों में श्रीलंका को जीत मिली है, जबकि 1 मैच जिम्बाब्वे जीती है।

टी20 सीरीज के लिए जिम्बाब्वे टीम

सिकंदर रजा (कप्तान), ब्रायन बेनेट, रयान बर्ल, ब्रैड इवांस, ट्रेवर ग्वांडू, क्लाइव मदांडे, टिनोटेंडा मापोसा, तदिवानाशे मारुमनी, वेलिंगटन मसाकाद्जा, टोनी मुनयोंगा, ताशिंगा मुसेकिवा, ब्लेसिंग मुजरबानी, डायोन मायर्स, रिचर्ड एनगारवा, ब्रेंडन टेलर (विकेटकीपर) और सीन विलियम्स।

