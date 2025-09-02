4 साल बाद टीम में लौटा ये धुरंधर, श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज में जलवा बिखेरने को तैयार

जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड ने भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से लंबे समय तक क्रिकेट से दूर रहे अनुभवी बल्लेबाज ब्रेंडन टेलर को टेस्ट और वनडे के बाद टी20 टीम में भी मौका दिया है। टेलर के आने से टी20 फॉर्मेट में जिम्बाब्वे की बल्लेबाजी मजबूत हुई है। टेलर ने अपना आखिरी टी20 अप्रैल 2021 में पाकिस्तान के खिलाफ खेला था। सीन विलियम्स को भी टी20 टीम में जगह दी गई है। विलियम्स ने अपना आखिरी टी20 मई 2024 में बांग्लादेश के खिलाफ खेला था।