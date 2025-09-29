Patrika LogoSwitch to English

Asia Cup 2025 Final: फाइनल में फेल हुए टीम इंडिया के टॉप 3 बल्लेबाज, लेकिन तिलक वर्मा ने नहीं मानी हार और जिताया खिताब

IND vs PAK: एशिया कप के फाइनल में टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर पुरी तरह फ्लॉप हो गया लेकिन मीडिल ऑर्डर ने हार नहीं मानी और आखिरी ओवर में जीत दिला दी।

2 min read

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Sep 29, 2025

Tilak Verma

तिलका वर्मा (फोटो- IANS)

IND vs PAK Asia Cup 2025 Final Highlights: एशिया कप 2025 के फाइनल में भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हरा दिया है। तिलक वर्मा की बेहतरीन और यादगार अर्धशतकीय पारी के दम पर भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर रिकॉर्ड 9वीं बार एशिया कप का खिताब जीता। तिलक वर्मा ने 53 गेंद पर नाबाद 69 रन बनाया। इस पारी में 3 चौके और 4 छक्के शामिल थे।

147 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम की शुरुआत बेहद निराशाजनक रही थी। भारत ने 20 के स्कोर पर अपने तीन शीर्ष के बल्लेबाजों के विकेट गंवा दिए। अभिषेक शर्मा 5, शुभमन गिल 12 और कप्तान सूर्यकुमार यादव 1 रन बनाकर आउट हुए। तिलक वर्मा और संजू सैमसन ने भारत को मुश्किल समय से निकाला। दोनों ने चौथे विकेट के लिए 57 रन की साझेदारी की। सैमसन अबरार अहमद पर एक बड़ा शॉट लगाने की कोशिश में अपना विकेट गंवा बैठे। सैमसन 21 गेंद पर 24 रन बनाकर आउट हुए। सैमसन 77 के स्कोर पर चौथे विकेट के रूप में आउट हुए। उस समय भारत को जीत के लिए 70 रन की आवश्यकता थी।

इसके बाद तिलक वर्मा का साथ शिवम दुबे ने निभाया। दोनों ने 5वें विकेट के लिए 60 रन की साझेदारी की और स्कोर को 137 तक पहुंचाया। शिवम 22 गेंद पर 33 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद तिलक ने रिंकू के साथ मिलकर भारत को जीत दिला दी। भारत ने 19.4 ओवर में 5 विकेट पर 150 रन बनाकर मैच 5 विकेट से जीता।

पाक को मिली शानदार शुरुआत

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान को साहिबजादा फरहान और फखर जमान की जोड़ी ने मजबूत शुरुआत दी थी। दोनों ने पहले विकेट के लिए 9.4 ओवर में पहले विकेट के लिए 84 रन की साझेदारी की। साहिबजादा फरहान 38 गेंद पर 3 छक्के और 5 चौके की मदद से 57 रन बनाकर आउट हुए। भारत के खिलाफ यह उनका लगातार दूसरा अर्धशतक था। फखर जमान 35 गेंद पर 2 छक्के और 2 चौके की मदद से 46 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद पाकिस्तान का कोई भी बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के सामने नहीं टिका और पूरी टीम 19.1 ओवर में 146 रन पर सिमट गई।

भारत के लिए कुलदीप यादव ने फिर बेहतरीन गेंदबाजी की। कुलदीप ने 4 ओवर में 30 रन देकर 4 विकेट लिए। अक्षर पटेल ने भी बेहतरीन गेंदबाजी की और 4 ओवर में 26 रन देकर 2 विकेट लिए। वरुण च्रकवर्ती ने 4 ओवर में 30 रन देकर 2 विकेट लिए। जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेट लिए।

Published on:

29 Sept 2025 12:24 am

Hindi News / Sports / Cricket News / Asia Cup 2025 Final: फाइनल में फेल हुए टीम इंडिया के टॉप 3 बल्लेबाज, लेकिन तिलक वर्मा ने नहीं मानी हार और जिताया खिताब

