क्रिकेटर ने अचानक बदल ली टीम, न्यूजीलैंड को छोड़ 34 वर्षीय खिलाड़ी अब इस देश के लिए लगाएगा चौके-छक्के

Tom Bruce: टॉम ब्रूस न्यूजीलैंड छोड़कर स्कॉटलैंड की टीम में शामिल हो गए हैं। वह इस महीने के अंत में कनाडा में होने वाली क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग-2 में अपने नए देश के लिए डेब्यू करेंगे। यह सीरीज 27 अगस्त से शुरू होगी। ब्रूस के पिता स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग में जन्मे थे। अपने पिता के कारण ब्रूस स्कॉटलैंड का प्रतिनिधित्व करने के पात्र हुए हैं। टॉम ब्रूस 2016 में स्कॉटलैंड डेवलपमेंट के लिए भी खेल चुके हैं, जिसके बाद वह न्यूजीलैंड चले गए।