12 अगस्त 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

क्रिकेटर ने अचानक बदल ली टीम, न्यूजीलैंड को छोड़ 34 वर्षीय खिलाड़ी अब इस देश के लिए लगाएगा चौके-छक्के

Tom Bruce: टॉप-ऑर्डर के बल्लेबाज टॉम ब्रूस 2014 से सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स की ओर से घरेलू खेल रहे हैं। वह 2017 से 2020 के बीच न्यूजीलैंड के लिए 17 टी20 मुकाबलों में हिस्सा ले चुके हैं।

भारत

Satya Brat Tripathi

Aug 12, 2025

Tom Bruce
टॉम ब्रूस, क्रिकेटर (Photo Credit - IANS)

Tom Bruce: टॉम ब्रूस न्यूजीलैंड छोड़कर स्कॉटलैंड की टीम में शामिल हो गए हैं। वह इस महीने के अंत में कनाडा में होने वाली क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग-2 में अपने नए देश के लिए डेब्यू करेंगे। यह सीरीज 27 अगस्त से शुरू होगी। ब्रूस के पिता स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग में जन्मे थे। अपने पिता के कारण ब्रूस स्कॉटलैंड का प्रतिनिधित्व करने के पात्र हुए हैं। टॉम ब्रूस 2016 में स्कॉटलैंड डेवलपमेंट के लिए भी खेल चुके हैं, जिसके बाद वह न्यूजीलैंड चले गए।

टॉप-ऑर्डर के बल्लेबाज टॉम ब्रूस 2014 से सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स की ओर से घरेलू खेल रहे हैं। वह 2017 से 2020 के बीच न्यूजीलैंड के लिए 17 टी20 मुकाबलों में हिस्सा ले चुके हैं। हाल ही में उन्होंने गुयाना में ग्लोबल सुपर लीग में सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स का प्रतिनिधित्व किया था।

ब्रूस ने स्कॉटलैंड की टीम से जुड़ने पर खुशी जताते हुए कहा, "मेरे परिवार का स्कॉटिश इतिहास बहुत पुराना है। मुझे पता है कि मेरे स्कॉटलैंड का प्रतिनिधित्व करने पर वह बहुत गर्व महसूस करेंगे। पांच साल पहले मुझे न्यूजीलैंड के लिए खेलने का सौभाग्य मिला था। अब मैं विश्व मंच पर स्कॉटलैंड टीम को सफलता दिलाने में मदद करना चाहता हूं। मुझे पता है कि यह टीम सफलता हासिल करने और लगातार बेहतर बनने की क्षमता रखती है।"

ये भी पढ़ें

शुभमन गिल और सोफी डंकले ने जीता जुलाई का ‘आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ’ अवार्ड
क्रिकेट
Shubman Gill

उन्होंने आगे कहा, "मैं 2016 में थोड़े समय के लिए इस सेटअप का हिस्सा था। वह एक शानदार अनुभव था। मैंने स्कॉटलैंड के कई मौजूदा खिलाड़ियों के साथ और उनके खिलाफ खेला है। इन वर्षों में उनके विकास को देखना अच्छा लगा है। अब मैं उनके साथ दोबारा जुड़ने के लिए उत्साहित हूं।"

ब्रूस पहली बार 2015-16 सुपर स्मैश के दौरान सुर्खियों में आए थे, जहां उन्होंने सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए 140.25 की स्ट्राइक रेट से 223 रन बनाए। अपनी शानदार बल्लेबाजी के लिए मशहूर ब्रूस ने अगले सीजन में भी शानदार प्रदर्शन किया, जिसके दम पर उन्हें बांग्लादेश के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए न्यूजीलैंड टीम में जगह मिली। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनके हाथ लगातार सफलता नहीं लगी।

ब्रूस ने 17 टी20 पारियों में 122.36 की स्ट्राइक रेट से 279 रन बनाए, जिसमें दो अर्द्धशतक शामिल रहे। स्कॉटलैंड 29 अगस्त से 6 सितंबर के बीच ओंटारियो में कनाडा और नामीबिया के साथ चार मैच खेलेगा। यह मैच टोरंटो के पास किंग सिटी स्थित मेपल लीफ क्रिकेट क्लब में आयोजित होंगे।

ये भी पढ़ें

एमएस धोनी के 100 करोड़ की मानहानि का मामला, मद्रास हाईकोर्ट ने दिया बड़ा आदेश
क्रिकेट
MS Dhoni

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

Published on:

12 Aug 2025 09:28 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / क्रिकेटर ने अचानक बदल ली टीम, न्यूजीलैंड को छोड़ 34 वर्षीय खिलाड़ी अब इस देश के लिए लगाएगा चौके-छक्के

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.