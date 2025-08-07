न्यूजीलैंड को दूसरे टेस्ट से पहले एक और बड़ा झटका, अब कप्तान भी चोट के चलते हुआ बाहर  

Tom Latham Ruled Out: न्यूजीलैंड की टीम को जिम्‍बाब्‍वे के खिलाफ दूसरे टेस्‍ट से ठीक पहले एक और तगड़ा झटका लगा है। पहले तेज गेंदबाज विल ओ'रूर्के बैक इंजरी के चलते बाहर हुए। वहीं, नियमित टेस्ट कप्तान टॉम लैथम भी बुलावायो में जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में नहीं खेलेंगे। बताया जा रहा है कि बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज लैथम कंधे की चोट से नहीं उबर पाए हैं। लैथम रिहैब के चलते पहले टेस्ट से भी बाहर हो गए थे। दूसरे मैच में उनके खेलने की पूरी उम्‍मीद थी, लेकिन दूसरे मैच की पूर्व संध्या पर वह फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर पाए। मुख्य कोच रॉब वाल्टर ने इस झटके की पुष्टि करते हुए इसे बेहद निराशाजनक बताया है।