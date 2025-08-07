न्यूजीलैंड को दूसरे टेस्ट से पहले एक और बड़ा झटका, अब कप्तान भी चोट के चलते हुआ बाहर  

Tom Latham Ruled Out: न्यूजीलैंड की टीम को जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टेस्ट से ठीक पहले एक और तगड़ा झटका लगा है। पहले तेज गेंदबाज विल ओ'रूर्के बैक इंजरी के चलते बाहर हुए। वहीं, नियमित टेस्ट कप्तान टॉम लैथम भी बुलावायो में जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में नहीं खेलेंगे। बताया जा रहा है कि बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज लैथम कंधे की चोट से नहीं उबर पाए हैं। लैथम रिहैब के चलते पहले टेस्ट से भी बाहर हो गए थे। दूसरे मैच में उनके खेलने की पूरी उम्मीद थी, लेकिन दूसरे मैच की पूर्व संध्या पर वह फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर पाए। मुख्य कोच रॉब वाल्टर ने इस झटके की पुष्टि करते हुए इसे बेहद निराशाजनक बताया है।
रॉब वाल्टर ने कहा कि टॉम लैथम कड़ी मेहनत कर रहे थे और दूसरे टेस्ट के लिए अच्छी फॉर्म में थे, लेकिन दुर्भाग्य से वह अपना फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर पाए। वह मैदान पर नहीं उतर पाएंगे। वह इस बात से बेहद निराश हैं और हमें उनका बहुत दुख है। पहले टेस्ट में न्यूज़ीलैंड की कप्तानी करने वाले और टीम के 32वें टेस्ट कप्तान बने मिचेल सैंटनर दूसरे मैच में भी अपनी भूमिका जारी रखेंगे।
ऑकलैंड एसेस के बल्लेबाज बेवॉन जैकब्स को फील्डिंग और बैटिंग कवर के तौर पर टीम में शामिल किया गया है। 23 वर्षीय यह खिलाड़ी जोहान्सबर्ग में क्लब क्रिकेट खेल रहा था और कम समय में बुलावायो पहुंच गया।
वाल्टर ने कहा कि मैच की पूर्व संध्या पर टॉम के बाहर होने के कारण हमें तुरंत एक अतिरिक्त खिलाड़ी की जरूरत पड़ी। शुक्र है कि बेवॉन जोहान्सबर्ग में खेल रहा था और कम समय में बुलावायो पहुंच गया।